О подлых родственниках и подарках

Расскажу и я вам свою историю. Был мальцом и лето как многие дети того времени (конец1980) проводил в деревне. И был в деревне у нас сарай, сарай с разными интересными штуками. Среди всякого там стоял и мотоцикл Минск. Вот такой:

(Картинка из интернета, для примера)

Мотоцикл там пылился уже много лет. Т.к. задолго до моего рождения был куплен моему дядьке. Он на нем колесил пока он попросту перестал ездить. А так как у дядьки руки из жопы, он его просто поставил в сарай. Деду он нафиг небыл нужен, вот и стояло это чудо почти 15 лет.. в пыли.

Как то летом, на мои 14 лет, дядька во время семеьной трапезы вручил мне ключи от мотоцикла и молвил: -Бери, разбирай, чини, делай что хошь, он теперь твой.

Все родственники дружно закидали его лайками. Он был в тот вечер звездой. А я, что я... я уже через сотую секунды разгребал из под барахла СВОЙ МОТОЦИКЛ !!!

Конечно это лето было удивительным, я на деньги собранные с металолома купил новую цепь, сдружился со старшими пацанами со двора и с их помощью перебрал карбюратор, поменял камеры в колесах. Одним словом почти 3 месяца чинил железного коня.

И вот он, день икс. С друзьями нашли бензина, разбавили с маслом. И... завели мотоцикл !

Это было непередаваемое ощущение, перед моим детским взглядом пронеслись все эпичные покатушки которые меня ждали впереди.

Из дома высыпались родственники, и с удивлением смотрели на меня и МОЕГО КОНЯ>

Дядька же подбежав, сразу вскочил на мотик и поехал проехаться, я смотрел на все действо просто с гордостью за себя.

Но, вот дядька вернулся и попросту буркнув молодец, загнал моцик в сарай и не особо обьясняя с ключом ушел домой.

На мои вопросы и протесты домашние сказали, завтра отдаст.

А на завтра моцик с утра был угнан куда то и продан.

Денег я от дядьки не получил.

А на протесты получил ответ., что я все не так понял и никто мне его не дарил. И вот мне 40, а до сих пор этого гада ненавижу.