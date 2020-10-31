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О подлых родственниках и подарках

Расскажу и я вам свою историю. Был мальцом и лето как многие дети того времени (конец1980) проводил в деревне. И был в деревне у нас сарай, сарай с разными интересными штуками. Среди всякого там стоял и мотоцикл Минск. Вот такой:

О подлых родственниках и подарках Мото, Мотоциклы, Подарки, Дядя

(Картинка из интернета, для примера)

 

Мотоцикл там пылился уже много лет. Т.к. задолго до моего рождения был куплен моему дядьке. Он на нем колесил пока он попросту перестал ездить. А так как у дядьки руки из жопы, он его просто поставил в сарай. Деду он нафиг небыл нужен, вот и стояло это чудо почти 15 лет.. в пыли.

Как то летом, на мои 14 лет, дядька во время семеьной трапезы вручил мне ключи от мотоцикла и молвил: -Бери, разбирай, чини, делай что хошь, он теперь твой.

Все родственники дружно закидали его лайками. Он был в тот вечер звездой. А я, что я... я уже через сотую секунды разгребал из под барахла СВОЙ МОТОЦИКЛ !!!

Конечно это лето было удивительным, я на деньги собранные с металолома купил новую цепь, сдружился со старшими пацанами со двора и с их помощью перебрал карбюратор, поменял камеры в колесах. Одним словом почти 3 месяца чинил железного коня.

И вот он, день икс. С друзьями нашли бензина, разбавили с маслом. И... завели мотоцикл !

Это было непередаваемое ощущение, перед моим детским взглядом пронеслись все эпичные покатушки которые меня ждали впереди.

Из дома высыпались родственники, и с удивлением смотрели на меня и МОЕГО КОНЯ>

Дядька же подбежав, сразу вскочил на мотик и поехал проехаться, я смотрел на все действо просто с гордостью за себя.

Но, вот дядька вернулся и попросту буркнув молодец, загнал моцик в сарай и не особо обьясняя с ключом ушел домой.

На мои вопросы и протесты домашние сказали, завтра отдаст.

А на завтра моцик с утра был угнан куда то и продан.

Денег я от дядьки не получил.

А на протесты получил ответ., что я все не так понял и никто мне его не дарил. И вот мне 40, а до сих пор этого гада ненавижу.

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