Факты о здоровье сердца, которые нужно знать

О сердце нужно заботиться постоянно!
Как бы это грустно ни звучало, но болезни сердца с каждым годом «молодеют». Всё чаще от них страдают не только пожилые люди, но и молодые и активные девушки и парни. Лучшим средством против всех болезней остается профилактика. Изучите нашу подборку, чтобы исключить факторы развития опасных болезней.
1. Даже если у вас нет лишнего веса, вы всё равно можете быть в зоне риска
Обычно у людей, страдающих от ожирения, высокий «вредный» холестерин и высокий уровень сахара в крови. Но, как ни странно, уровень глюкозы может повыситься и у вполне стройных и подтянутых. Уровень сахара, превышающий норму, но не вызывающий диабет, намного увеличивает шансы на развитие заболеваний сердца и сосудов. Регулярно сдавайте анализ крови и держите сахар в норме.
2. Сахар опаснее для здоровья сердца, чем холестерин
Мы почти что каждый день обрекаем свой организм на инсулиновые скачки. Когда мы едим сладкое и фастфуд и наслаждаемся, наш организм переживает ужасные потрясения. Сахар нарушает оболочку кровеносных сосудов сильнее, чем холестерин. Так что не увлекайтесь пирожными, пончиками, бургерами и другими «опасными» вкусняшками.
3. Плохой сон может быть опасен для сердца
Просыпаетесь по утрам уже уставшими? Рекомендуем проконсультироваться с врачом. Возможно, вы страдаете апное — состоянием, когда во сне буквально на секунду останавливается дыхание. Странное заболевание может привести к сердечному приступу или инсульту в будущем. Дело в том, что в «бездыханные» секунды наши сосуды и сердце лишаются достаточного количества кислорода.
4. Сложная беременность — еще один фактор риска
Преэклампсия возникает во время беременности. В этот период у будущей мамы постоянно повышается давление, а иногда нарушается работа внутренних органов. Болезнь может привести к пороку сердца в молодости. Если вы заметите подобные симптомы у себя, обратитесь к кардиологу.
5. Красное вино и шоколад — не лекарство
Продукты, богатые антиоксидантами, полезны для здоровья сердца, но только в определенных дозах. Не нужно съедать по плитке шоколада в день и налегать на красное вино. В большом количестве полезные продукты станут опасными.
6. Бросить курить — лучшее, что можно сделать для своего сердца
В этом случае никогда не поздно. Отказ от курения в любом возрасте — существенная поддержка здоровья вашего сердца. Помните, здоровое сердце и сигареты — заклятые враги. Выбирайте, на чьей вы стороны.
7. Постоянный стресс может навредить вашему сердцу
Стресс вредит всему организму, в том числе и сердечно-сосудистой системе. Постоянное напряжение повышает давление и холестерин. «Гормон стресса» кортизол также способствует повышению сахара в крови, что для сердца и сосудов — настоящая катастрофа. Если полностью избавиться от стресса вы не можете, уменьшайте его с помощью йоги или дыхательных практик.
8. Здоровье зубов связано со здоровьем сердца напрямую
Как ни странно, зубы могут рассказать о вас больше, чем вы думаете. Проблемы в полости рта — один из ключевых факторов развития заболеваний сердца. Проверяйте здоровье зубов каждые полгода и долечивайте их до конца.
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