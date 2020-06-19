Факты о здоровье сердца, которые нужно знать

О сердце нужно заботиться постоянно!



Как бы это грустно ни звучало, но болезни сердца с каждым годом «молодеют». Всё чаще от них страдают не только пожилые люди, но и молодые и активные девушки и парни. Лучшим средством против всех болезней остается профилактика. Изучите нашу подборку, чтобы исключить факторы развития опасных болезней.



1. Даже если у вас нет лишнего веса, вы всё равно можете быть в зоне риска

2. Сахар опаснее для здоровья сердца, чем холестерин

3. Плохой сон может быть опасен для сердца

4. Сложная беременность — еще один фактор риска

5. Красное вино и шоколад — не лекарство

6. Бросить курить — лучшее, что можно сделать для своего сердца

7. Постоянный стресс может навредить вашему сердцу

8. Здоровье зубов связано со здоровьем сердца напрямую