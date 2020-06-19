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Факты о здоровье сердца, которые нужно знать

О сердце нужно заботиться постоянно! Факты о здоровье сердца, которые нужно знать

Как бы это грустно ни звучало, но болезни сердца с каждым годом «молодеют». Всё чаще от них страдают не только пожилые люди, но и молодые и активные девушки и парни. Лучшим средством против всех болезней остается профилактика. Изучите нашу подборку, чтобы исключить факторы развития опасных болезней.

1. Даже если у вас нет лишнего веса, вы всё равно можете быть в зоне риска


Обычно у людей, страдающих от ожирения, высокий «вредный» холестерин и высокий уровень сахара в крови. Но, как ни странно, уровень глюкозы может повыситься и у вполне стройных и подтянутых. Уровень сахара, превышающий норму, но не вызывающий диабет, намного увеличивает шансы на развитие заболеваний сердца и сосудов. Регулярно сдавайте анализ крови и держите сахар в норме.

2. Сахар опаснее для здоровья сердца, чем холестерин


Мы почти что каждый день обрекаем свой организм на инсулиновые скачки. Когда мы едим сладкое и фастфуд и наслаждаемся, наш организм переживает ужасные потрясения. Сахар нарушает оболочку кровеносных сосудов сильнее, чем холестерин. Так что не увлекайтесь пирожными, пончиками, бургерами и другими «опасными» вкусняшками.

3. Плохой сон может быть опасен для сердца


Просыпаетесь по утрам уже уставшими?
Рекомендуем проконсультироваться с врачом. Возможно, вы страдаете апное — состоянием, когда во сне буквально на секунду останавливается дыхание. Странное заболевание может привести к сердечному приступу или инсульту в будущем. Дело в том, что в «бездыханные» секунды наши сосуды и сердце лишаются достаточного количества кислорода.

4. Сложная беременность — еще один фактор риска


Преэклампсия возникает во время беременности. В этот период у будущей мамы постоянно повышается давление, а иногда нарушается работа внутренних органов. Болезнь может привести к пороку сердца в молодости. Если вы заметите подобные симптомы у себя, обратитесь к кардиологу.

5. Красное вино и шоколад — не лекарство


Продукты, богатые антиоксидантами, полезны для здоровья сердца, но только в определенных дозах. Не нужно съедать по плитке шоколада в день и налегать на красное вино. В большом количестве полезные продукты станут опасными.

6. Бросить курить — лучшее, что можно сделать для своего сердца


В этом случае никогда не поздно. Отказ от курения в любом возрасте — существенная поддержка здоровья вашего сердца. Помните, здоровое сердце и сигареты — заклятые враги. Выбирайте, на чьей вы стороны.

7. Постоянный стресс может навредить вашему сердцу


Стресс вредит всему организму, в том числе и сердечно-сосудистой системе. Постоянное напряжение повышает давление и холестерин. «Гормон стресса» кортизол также способствует повышению сахара в крови, что для сердца и сосудов — настоящая катастрофа. Если полностью избавиться от стресса вы не можете, уменьшайте его с помощью йоги или дыхательных практик.

8. Здоровье зубов связано со здоровьем сердца напрямую


Как ни странно, зубы могут рассказать о вас больше, чем вы думаете. Проблемы в полости рта — один из ключевых факторов развития заболеваний сердца. Проверяйте здоровье зубов каждые полгода и долечивайте их до конца.

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