Куда поехать на отдых кинофанату, чтобы увидеть места, где снимались известные фильмы

Мир киносаг не настолько выдуманный, как может показаться, особенно с учетом неограниченных возможностей компьютерной графики. Многое снимается на живой натуре, и мечта увидеть живописные ландшафты из «Властелина колец», побывать на планете Татуин или пройтись по коридорам Хогвартса, вполне осуществима. Novate.ru рассказывает, куда поехать, чтобы увидеть локации из любимых фильмов наяву.
1. Тунис: «Звездные войны», планета Татуин
Ксар Улед Солтан, где снимались кварталы рабов. /Фото: the-travely.com
Действие легендарной саги «Звездные войны» разворачивается в разных уголках Галактики. Конечно, планеты, фигурирующие в культовом фильме, вымышленные, но пейзажи существуют в реальности. Одной из локаций стал Тунис, сыгравший роль родины главного героя – пустынной планеты Татуин. Так, внутренний двор усадьбы Ларсов снимался в отеле Sidi Driss (поселение Матмата), декорациями для кварталов рабов послужили ксары Хадада и Улед Солтан, а энергораспределительную станцию Тош изобразила мечеть Сиди Джемур на острове Джерба. Многие отстроенные декорации до сих пор сохранились, и для фанатов «Звездных войн» устраиваются экскурсионные туры по местам съемок. Кстати сказать, гостиница Sidi Driss действующая, так что поклонники космической саги смогут переночевать в доме, где вырос Люк Скайуокер.
Отель Sidi Driss, ставший домом Люка Скайуокера. /Фото: thumbs-prod.si-cdn.com
2. Китай: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», бой в бамбуковых кронах
Сцена снималась в «Бамбуковом море» парка Шунань Жухай. /Фото: d2ycltig8jwwee.cloudfront.net
В фильме есть захватывающая дух сцена, когда двое героев сражаются, «летая» в «море» бамбука. Тем удивительнее узнать, что декорации не прорисовывались компьютерной графикой – съемки велись на натуре и актеры действительно проделывали все эти трюки. Кадры снимались в национальном парке Шунань Жухай китайской провинции Сычуань. Здесь находится «Бамбуковое море» – один из красивейших бамбуковых лесов Поднебесной. Во время съемок воздушного боя актеры несколько дней провели на деревьях, так как первые дубли получились неудачными и их пришлось переснимать. Эпизод полностью снят «вживую» и единственный момент компьютерного вмешательства в кадр – это удаление тросов, на которых были подвешены актеры.
3. Англия: «Гарри Поттер», Хогвартс
Замок Алнвик открыт для посещения и здесь дают «уроки» управления метлой. /Фото: lundgrentours.com
Замка, который полностью соответствовал бы придуманному Хогвартсу в реальности, не нашлось ни в Англии, ни в Шотландии. Поэтому знаменитую школу волшебства снимали в нескольких локациях. Прототипом послужил замок Алнвик (Alnwick), расположенный в графстве Нортумберленд. Зеленые лужайки под его стенами мы видим в сценах, когда Гарри Поттер учится летать на метле. Чтобы пройтись по коридорам и галереям в школе волшебства придется отправиться в собор города Глостера. Локацию для главного зала Хогвартса предоставил колледж Крайст-Черч, а кабинетом декана факультета Когтевран стал один из учебных залов школы Харроу – старейшего образовательного учреждения для мальчиков.
Галереи собора знакомы каждому фанату Поттерианы. /Фото: happytowander.com
Интересный факт от Novate.ru: Во время съемок в Глостерском соборе постановщикам пришлось изрядно попотеть. Они маскировали религиозную символику, выключатели, вывески и все остальные элементы, которые могли бы выдать церковное сооружение. Также пришлось прятать надгробия, которых в соборе довольно много, около ста. Их затянули кровельным войлоком и затем обивку декорировали в тон каменным плитам пола. Стоит сказать, что прихожане возражали против съемок фильма о колдовстве и магии в стенах Глостерского собора. Однако церковное руководство пошло навстречу режиссерам, посчитав, что речь идет о доброй детской сказке. Было разрешено даже устроить настоящий потоп в коридорах собора при съемке сцены с затоплением туалета Плаксы Миртл.
4. Исландия: «Игра престолов», Речные земли и Кровавые ворота
Место в парке Тингвеллир, где компьютерной графикой дорисовали «Кровавые ворота». /Фото: thereshegoesagain.org
Локации из «Игры престолов» раскинулись по всему миру. Часть из них находится в Исландии. Так, живописные места Речных земель и узкая тропа в «Орлиное гнездо» снимались в национальном парке Тингвеллир. Через этот парк проходит разлом тектонических плит и место неподалеку от водопада Эхсараурфосс использовалось для съемок «Кровавых ворот». В сцене, когда дракон уносит козу, в окружающем ландшафте можно узнать местность возле водопада Торууфосс. Стоянку одичалых возвели возле озера Миватн, а пикантная сцена со Сноу и Игритт снималась в пещере Грьётагья.
Пещера Грьётагья. /Фото: marinareservation.com
5. США: «Твин Пикс», город Твин Пикс
Отель Salish Lodge & Spa, ставший локацией для гостиницы Great Nothern. /Фото: static-29.sinclairstoryline.com
События культового сериала «Твин Пикс» разворачивались в вымышленном городке, но локации существуют в реальности. В роли населенного пункта сыграли сразу три города штата Вашингтон: Снокуолми, Норт Бэнд и Фолл Сити, находящиеся недалеко от Сиэтла. В качестве отеля Great Nothern, где проживали герои фильма, выступила гостиница Salish Lodge & Spa. Кафе Double R, в котором агент Купер выпил «чертовский хороший кофе» и попробовал вишневый пирог – это кафе Twede's Cafe в Норт Бенде. Заведение работает по сей день и предлагает посетителям отведать легендарный десерт. Правда по отзывам посетителей ни кофе, ни пирог не восхищают своим вкусом, видимо агента угощали чем-то другим, приготовленным по особому рецепту.
6. США: «Шоу Трумана», город Сихэвен
Чтобы попасть в Сихэвен, нужно только приехать в Сисайд. /Фото: fodors.com
Действие фильма разворачивается в вымышленном фильме и первоначально режиссер надеялся провести съемки с использованием декораций под открытым небом в окрестностях Голливуда. Однако сборка элементов в полноценный город оказалась очень дорогим и сложным в исполнении удовольствием. Тогда режиссер отправился в поездку в поисках реального города, который будет соответствовать представлениям сценаристов и нашел такой во Флориде. Прибрежный город Сисайд архитекторы проектировали, исходя из концепции «нового урбанизма», и все дома здесь выдержаны в едином стиле. Из-за этой особенности городок производит впечатление декорации и идеально вписался в сюжет фильма. Единственное, что было построено для съемок – это офисная площадь, так как Сисайд представляет собой небольшой курортный городок и здесь практически нет офисных помещений.
7. Новая Зеландия: «Властелин колец», Хоббитон и Мордор
Хоббитон сегодня – любимое место туристов. /Фото: kayak-newzealand.com
Основной площадкой для съемок легендарной трилогии стала Новая Зеландия. Здесь настолько живописные пейзажи, что сложно найти какое-то другое место на Земле, где можно было бы воссоздать красочный мир Толкиена. Так, территория Мордора снималась в национальном парке Тонгариро, а прототипом Ородруина стал действующий вулкан Руапеху. Деревню хоббитов построили на овцеводческой ферме вблизи города Матамата и владельцы сохранили декорации, превратив их в яркую туристическую достопримечательность.
Национальный парк Тонгариро – локация для Мордора. /Фото: kayak-newzealand.com
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