Куда поехать на отдых кинофанату, чтобы увидеть места, где снимались известные фильмы

1. Тунис: «Звездные войны», планета Татуин

Ксар Улед Солтан, где снимались кварталы рабов. /Фото: the-travely.com

Отель Sidi Driss, ставший домом Люка Скайуокера. /Фото: thumbs-prod.si-cdn.com

2. Китай: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», бой в бамбуковых кронах

Сцена снималась в «Бамбуковом море» парка Шунань Жухай. /Фото: d2ycltig8jwwee.cloudfront.net

3. Англия: «Гарри Поттер», Хогвартс

Замок Алнвик открыт для посещения и здесь дают «уроки» управления метлой. /Фото: lundgrentours.com

Галереи собора знакомы каждому фанату Поттерианы. /Фото: happytowander.com

4. Исландия: «Игра престолов», Речные земли и Кровавые ворота

Место в парке Тингвеллир, где компьютерной графикой дорисовали «Кровавые ворота». /Фото: thereshegoesagain.org

Пещера Грьётагья. /Фото: marinareservation.com

5. США: «Твин Пикс», город Твин Пикс

Отель Salish Lodge & Spa, ставший локацией для гостиницы Great Nothern. /Фото: static-29.sinclairstoryline.com

6. США: «Шоу Трумана», город Сихэвен

Чтобы попасть в Сихэвен, нужно только приехать в Сисайд. /Фото: fodors.com

7. Новая Зеландия: «Властелин колец», Хоббитон и Мордор

Хоббитон сегодня – любимое место туристов. /Фото: kayak-newzealand.com

Национальный парк Тонгариро – локация для Мордора. /Фото: kayak-newzealand.com