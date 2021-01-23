Как самостоятельно покрасить стены

Кажется, что покрасить дома стены – это очень просто. На самом деле нет: чтобы краска легла ровно и не облупилась, нужно соблюдать технологию.

Ее секреты нам раскрыл инженер-строитель, дизайнер интерьеров Алексей Хижняк.



Сегодня можно выбрать очень интересный оттенок краски для стен – и она сразу преобразит ваш интерьер, сделает его уютным и модным. Но важно знать, как правильно красить стены, то есть владеть технологией. Тогда краска ляжет ровно, не потрескается, не отвалится. Итак, как правильно покрасить стены квартиры?

Отвечает Алексей Хижняк — инженер-строитель, дизайнер интерьеров:

«Помещение, в котором вы собираетесь красить стены, должно быть хорошо освещено. Можно использовать переноску с лампочкой, чтобы создавать контровый свет — он поможет выявить неровности, которые вы не заметите при прямом освещении. Следующий этап: подготовка стен. Готовить их нужно для того, чтобы краска лежала ровным слоем и не было лишних бликов, неровностей. Помните, что главное правило окрашивания стен: перед каждым новым этапом – нанесением краски, шпаклевки, штукатурки – мы будем стены грунтовать. То есть грамотно окрашенные стены – это такой слоеный пирог. Кажется сложно, но на самом деле – нет.

Как подготовить стены?

Какие материалы необходимы для покраски?

Что нужно сделать перед нанесением краски?

Как красить стены?

Стены под покраску нужно зашпаклевать – минимум в два слоя. Для первого слоя возьмите шпаклевку для выравнивания, а затем всё тщательно зашкурьте. После нанесите финишную шпаклевку менее крупной фракции — зашкурьте еще раз. А уже далее приступаете к покраске.«Вам понадобятся: краска, валик (валики могут быть разного размера в зависимости от окрашиваемой поверхности, от 100 до 250мм), кисточка (ширина 35-50 мм), кювета, малярный скотч, укрывная пленка.Длину ворса валика выбираем в зависимости от желаемой шагрени окрашиваемой поверхности: чем длиннее ворс, тем крупнее шагрень. Крупная шагрень меньше бликует – ее обычно применяют на фасадных частях зданий.С помощью укрывной пленки и скотча защитите все поверхности, куда не должна попасть краска (плинтусы, двери, окна, розетки и так далее).Перед нанесением краску надо хорошо перемешать. Это делают в магазине при колеровке. Можно попросить перемешать даже белую краску, чтобы в ней равномерно распределился пигмент — так на стенах будет именно тот цвет, который выбрали в каталоге. Когда краска плохо перемешана, то на стенах часто остаются полосы от валика.Если после покупки банка с краской простояла долго, то вы можете перемешать ее самостоятельно с помощью шуруповерта или дрели с маленькой насадкой-миксером (продается в строительном магазине).Современные краски не требуют разбавления водой. Делать это следует только по рекомендации производителя. Жидкая краска может легче наноситься, но вы не получите тот цвет, который хотели, а стираемость краски или ее моющие свойства снизятся в разы.Перемешанную краску налейте в кювету, чтобы можно было хорошо намочить валик. Он должен быть полностью мокрым, иначе у вас не получится покрасить тот объем стены, который покрывается за один его проход. Обмакиваете валик и полностью его пропитываете, лишнюю краску сгоняете по трапу кюветы со специальными насечками или просто по ровной поверхности (например, можно использовать лист чистого картона).Для покраски высоких частей стены удобно использовать телескопическую удочку. Прикручиваете ее к валику и получаете удобную длинную рукоятку.После этого оставляете валик на краю кюветы и берете кисточку. Обмакиваете ее в краску, удаляете излишки и прокрашиваете все места, для которых валик не подходи: углы стен, сопряжения стены и потолка, отверстия под стояки и отопление и так далее. Делайте это тщательно, чтобы не было потеков и неровностей. Красить нужно достаточно быстро, чтобы подготовленный валик не высох.Далее возьмите валик. Необходимо, чтобы краски на нем было много, но она не должна стекать ни при вынимании из кюветы, ни при нажиме валиком на стену. Со средним нажимом катаете валиком стену: сначала сверху вниз, а затем снизу вверх. Остановите валик наверху и перейдите на следующую полоску (она должна перекрывать предыдущую на полвалика). Следите, чтобы не оставалось полос на переходах. Важно хорошо раскатывать краску по поверхности. Если нужно вернуться на предыдущую полосу, то не бойтесь это сделать — главное, не останавливайте валик посередине стены, а доведите его до верха.Так пройдите всю стену. Следите, чтобы не оставалось полосок, а шагрень на стене везде была одинаковой. Когда первый слой просох, то повторите всё еще раз: начните снова с прохода кисточкой труднодоступных мест, а затем работайте валиком.Срок межслойного и полного высыхания краски указывает производитель — он может находиться на банке. Если вы не нашли этой информации на упаковке, то попросите в магазине технический листок. Как правило, межслойная сушка занимает два часа, полное высыхания — сутки. Но обязательно проверьте эту информацию по спецификации производителя.Если за один день вам не удалось покрыть весь объем поверхности той краской, которую вы заколеровали, а на следующий день вы планируете красить этим же цветом, то кисточки лучше помыть в воде (если использовалась водная краска). Валики и кювету можно герметично упаковать в полиэтилен — в этой упаковке краска не высохнет до следующего дня, поэтому вы сможете воспользоваться ею второй раз.Если же вы хотите использовать валик повторно и при этом поменять цвет краски, то необходимо хорошо промыть его и кювету под холодной проточной водой до тех пор, пока с них не будет стекать чистая (прозрачная) струя. Но если оттенок краски кардинально отличается от предыдущего, то лучше все же поменять валик.