С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...
  • Альбина Колесникова
    проект замечательный заслуживает внимания.детской сделали у...
  • Михаил Бутов
    Да-да-да. Легенду про фотоаппарат на Ту-4 слышал давным-давно, она и сейчас в ходу.5 легенд о советс...

Первое огнестрельное оружие на Руси

Примерно в начале 1374 года огнестрельным оружием стали обзаводиться рыцари Тевтонского ордена. Чуть позже, к 1378 году аналогичные огнестрельные пищали появились в Венгрии, Литве и Богемии. Даже в Китае огнестрельным оружием стали активно пользоваться только в 1366 году, хотя первые упоминания простейших устройств (бамбуковое «огненное копье») относится еще к 1132 году. Ко второй половине XIV века огнестрельное оружие появилось и на Руси: можно сказать, что мы были одними из первых, понявших всю ценность этого оружия.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Появление на Руси


В одной из летописей 1376 года отмечен случай использования волжскими булгарами странного устройства, по описанию весьма походившего на западную кулеврину. К 1382 году большое количество пушек и «тюфяков» охраняло стены Москвы: скорее всего, оружие было куплено где-то на западе для зашиты от Золотой Орды.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Распространение


Можно сказать, что Русь стала одной из первых держав того времени, где огнестрельное оружие использовалось массово. В 1400-ом году арсеналы крупных и важных городов (Новгород, Псков, Тула, Москва) содержали достаточное количество огнестрельного оружия для отпора врагу. За дело взялись и русские мастера, начавшие выпуск собственных фитильных замков.


Первое огнестрельное оружие на Руси

Мощная сила


К середине XV века на Руси поняли всю важность огнестрельного оружия. Пушки позволяли брать доселе неприступные крепости. Стены кремлей больше не были серьезным препятствием для железных ядер. Эффективно было использовать большие пушки и в открытом поле. Стояние на реке Угре запомнилось татарам еще и активным применением русскими пушек.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Западные мастера


Видные оружейники запада потянулись на Русь, поскольку понимали всю выгоду открытия дела. В 1476 году итальянский мастер Аристотель Фиоровенти основал в Москве целую мастерскую, где отливали пушки и кулеврины. Вплоть до 1515 года на Русь прибывали все новые мастера из Германии, Шотландии и Италии.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Орудийный лафет


Орудийный лафет стал прекрасной иллюстрацией пословицы «все гениальное просто». Установленная на колеса пушка превращалась в очень мобильное и очень грозное оружие массового поражения. К 1501 году в распоряжении Москвы уже был целый полк полевой артиллерии.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Порох и ядра


Покупать порох и ядра за рубежом было слишком накладно. Поэтому на Руси уже в 1494 году началось собственное производство чугунных ядер и зернистого пороха. Последний был более эффективен чем повсеместно распространенная пороховая пыль.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Оборона городов


Примерно с 1382 года пушки постоянно упоминаются в летописях как первое средство при обороне городов. Орудия приобретают поистине колоссальные размеры: в одной из летописей 1463 года упоминается пушка, которую пришлось перевозить на сорока повозках.

Первое огнестрельное оружие на Руси

Царь-пушка


Великий русский оружейник Андрей Чохов сумел отлить знаменитую Царь-Пушку: зверя в две тысячи тонн весом. Для 1585 года этот динозавр был очень велик. Калибр Царь-Пушки составлял 920 мм, а длина ствола — 5430 мм.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
«Сарматская Катынь». Как запорожцы вырезали шляхтичей гетмана Калиновского в ...
Материал, выбранный редакторами МиртесенПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

«Сарматская Катынь». Как запорожцы вырезали шляхтичей гетмана Калиновского в ...

Читать
Первое огнестрельное оружие на Руси
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Первое огнестрельное оружие на Руси

СБУ в Черном море тренировалась бить "террористов" - видео
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

СБУ в Черном море тренировалась бить "террористов" - видео

Армия ЦАР стала одной из лучших на континенте после обучения инструкторами из РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Армия ЦАР стала одной из лучших на континенте после обучения инструкторами из РФ

Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Американский эсминец вышел из акватории Черного моря

Spiegel: военные бундесвера обменивались изображениями Гитлера и планировали свержение власти
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Spiegel: военные бундесвера обменивались изображениями Гитлера и планировали свержение власти

САУ 2С7 «Пион» — «цветок» особой мощности
Материал, выбранный редакторами МиртесенNaukaTeh

САУ 2С7 «Пион» — «цветок» особой мощности

Битва при Флоддене, одно из крупных сражений 16 века между англичанами и шотландцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Битва при Флоддене, одно из крупных сражений 16 века между англичанами и шотландцами

Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Израиль заявил о запуске более 2 тысяч ракет из сектора Газа

Скандал вокруг Врбетице принял неожиданный поворот после заявления Imex Group
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Скандал вокруг Врбетице принял неожиданный поворот после заявления Imex Group

В честь кого назвали культовый пулемёт «Максим»?
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

В честь кого назвали культовый пулемёт «Максим»?

Как коты спасали советских солдат во Вторую мировую войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Как коты спасали советских солдат во Вторую мировую войну

Уважаемые посетители сайта и дорогие друзья!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенно - политическое обозрение

Уважаемые посетители сайта и дорогие друзья!

Более 2 тысяч ракет было выпущено по Израилю со стороны сектора Газа
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Более 2 тысяч ракет было выпущено по Израилю со стороны сектора Газа

Армия Израиля совершила крупнейший ракетный обстрел сектора Газа
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Армия Израиля совершила крупнейший ракетный обстрел сектора Газа

Выигрышное положение России на рынке вооружений объяснили на примере Ирака
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Выигрышное положение России на рынке вооружений объяснили на примере Ирака

В ДНР объявлен сбор резервистов
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В ДНР объявлен сбор резервистов

Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева

Американцы тестируют легендарный пистолет-пулемет Судаева
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Американцы тестируют легендарный пистолет-пулемет Судаева

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур

День поля: от теории к практике
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

День поля: от теории к практике

Вертикальный взлёт истребителя в объективе тепловизора: видео
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Вертикальный взлёт истребителя в объективе тепловизора: видео

В Санкт-Петербурге замкомандующего Ленинградской армии ВВС и ПВО принял участие в открытии памятной доски Герою Советского Союза Георгию Костылеву
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

В Санкт-Петербурге замкомандующего Ленинградской армии ВВС и ПВО принял участие в открытии памятной доски Герою Советского Союза Георгию Костылеву

Палка, которая стреляет: какое оружие в России можно приобрести без лицензии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмешной. Смешные фото, картинки, видео. Юмор. Интересные истории

Палка, которая стреляет: какое оружие в России можно приобрести без лицензии

Бастрыкин посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Бастрыкин посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве

Директора ГТРК ЛНР уволили за неудачные ракурсы Парада 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтифашист

Директора ГТРК ЛНР уволили за неудачные ракурсы Парада 9 мая

Мураховский объяснил российско-американский инцидент в Сирии
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенные материалы

Мураховский объяснил российско-американский инцидент в Сирии

Крылатые гусары Речи Посполитой: последние рыцари Европы
Материал, выбранный редакторами Миртесенwarways

Крылатые гусары Речи Посполитой: последние рыцари Европы

«Железный купол» в операции «Страж стен»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенно - политическое обозрение

«Железный купол» в операции «Страж стен»

Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем

Американские ВВС откажутся от истребителей F-22 Raptor
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Американские ВВС откажутся от истребителей F-22 Raptor

Баранец объяснил, почему ВМС США считают подлодку "Лада" самым опасным врагом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Баранец объяснил, почему ВМС США считают подлодку "Лада" самым опасным врагом

Картина дня

наверх