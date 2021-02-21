Для чего в Индии в древности строили ступенчатые колоды, и Как они выглядят сегодня

Эти сооружения просто ошеломляют своей грандиозностью, красотой и загадочностью. Они не так широко известны, как другие индийские памятники архитектуры – например, дворцы, гробницы или храмы. И это несправедливо. Ведь ступенчатые колодцы – это часть древней культуры и самобытной архитектуры Индии. Так что если вам доведется побывать в этой стране, советуем собственными глазами убедиться в их красоте.
Для чего их делали
Первые ступенчатые колодцы появились в Индии еще в первых веках нашей эры (между II и IV столетиями). В тех краях, где часто бывает засуха (например, в штатах Гуджарат и Раджастан) было крайне необходимо обеспечить жителей бесперебойной поставкой воды. Именно для этих целей и были придуманы такие колодцы.
Ступенчатый колодец позволял хранить воду до следующего сезона дождей. /Фото: undergroundexpert.info
Сначала они были совсем простыми, но с развитием науки и культуры эти сооружения стали все более сложными не только в архитектурном, но и в инженерном плане.
Колодец Дада Харир, Ахмедабад. / Фото:Victoria S. Lautman
Как был устроен колодец
Суть такого колодца в том, что во время продолжительного периода дождей он наполняется водой, которой будут пользоваться люди в последующее засушливое время. Такой способ сбережения воды использовали в Индии не одну сотню лет.
По мере понижения уровня воды жители спускались все ниже и ниже.
Для строительства этого сооружения рыли яму-скважину квадратной, треугольной или круглой формы (она сужалась по мере углубления). Внутренняя поверхность колодца была ступенчатой, чтобы люди могли спускаться вниз. Также колодец имел дренажные каналы. В период дождей такой колодец мог наполниться до краев.
Эта древняя постройка представляет собой одновременно и гигантскую яму, и архитектурное сооружение, как которое возведено не ввысь, а вглубь.
Ступенчатый колодец. Вид сверху. /Фото:travelingyuk.com
Нимрана Баоли, Раджастхан. /Фото: Victoria S. Lautman
По мере того, как вода заканчивалась и ее уровень опускался все ниже, местным жителям не составляло труда черпать ее, спускаясь по ступенькам. Однако некоторые колодцы были такой глубины, что добраться до дна было делом долгим, и требовалось преодолеть не одну сотню ступенек.
Некоторые ступенчатые колодцы настолько масштабны, что имеют несколько уровней и на каждом древние архитекторы сделали что-то вроде крытых павильончиков, а которых можно передохнуть и укрыться от палящего солнца.
Один из самых глубоких колодцев на территории Индии – Чанд Баори, расположенный в Гуджарате. У него 3500 ступеней и 13 уровней, а глубина – два десятка метров.
Чанд Баори. /Фото:fwizorek.photo.
От почитания до забвения
Еще сто лет назад в Индии можно было встретить тысячи таких ступенчатых колодцев, и жители даже придавали их строительству символическое значение – колодцы строили с большим трепетом, и этот процесс вызывал уважение как у того, кто их возводит, так и у окружающих.
Раньше ступенчатые колодцы играли важнейшую роль в жизни жителей Индии.
Некоторые наиболее сложные и изысканные колодцы представляли собой одновременно и водонаборное сооружение, и храм.
Колодец Мукундра Баоли, Нарнаул. / Фото: Victoria S. Lautman
По мере завоевания отдельных районов Индии мусульманами в колодцы стали привносить элементы архитектуры исламских стран – у некоторых из сооружений появились купола, арки.
Увы, в наше время большинство таких колодцев находятся в плачевном состоянии и лишь немногие заполнены водой. Традиция постоянного использования этих объектов ушла. Но, тем не менее, их былое величие ощущаешь даже при посещении не функционирующих и полуразрушенных колодцев.
Полузаброшенный винтовой колодец, Чампанер. /Фото: Victoria S. Lautman
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии