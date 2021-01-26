Как 1000-летний артефакт стал мистическим символом нацистов: Хофбургское копье

Среди величайших христианских святынь копье Лонгина числится на особом счету. Считается, что именно этим оружием римский центурион Гай Кассий Лонгин ударил распятого Иисуса Христа, совершив «удар милосердия». С тех пор, якобы, священная реликвия приносит своему владельцу могущество и возможность свершить задуманное. Копье, хранящееся в музее замка Хофбург в Вене, – одно нескольких, претендующих называться «Копьем Судьбы». В начале XX века оно действительно повлияло на судьбы мира, ведь, заполучив его в свои руки в 1938 году, вождь фашистов, свято веривший в силу «волшебного» артефакта, поверил и в свою избранность.
В 1909 году молодой художник Адольф Гитлер, проваливший экзамены в венскую Академию изящных искусств, делал эскизы фасада музея Хофбург и зашел в здание, чтобы согреться. Случайно он забрел в зал сокровищ Габсбургов, где были выставлены имперские клейноды - атрибуты власти правителей Священной Римской империи. Эта история якобы была записана позднее со слов самого фюрера:
«Группа остановилась точно напротив того места, где я находился, и гид показал на старый наконечник копья. Вначале я не обращал внимания на то, что рассказывал гид, считая присутствие рядом со мной этой группы всего лишь вторжением в интимное течение моих мыслей. Вот тогда-то я и услыхал слова, которые вскоре изменили мою жизнь: “С этим копьем связана легенда, согласно которой тот, кто объявит его своим и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для совершения Добра или Зла”».
Хофбургское копье
Английский историк и писатель Тревор Равенскрофт считает, что при виде копья Гитлер впал в состояние транса и простоял у витрины, пока служитель не выгнал его из закрывающегося музея. На следующий день с самого утра будущий диктатор уже опять был у витрины с древним сокровищем.
«В ту же секунду я понял, что наступил знаменательный момент в моей жизни (…) Копье было чем-то вроде магического носителя откровения: оно открывало такие прозрения в идеальный мир, что человеческое воображение казалось более реальным, чем реальный материальный мир. (…) Я стоял один, весь дрожа, перед колеблющейся фигурой сверхчеловека – опасный и возвышенный разум, бесстрашное и жестокое лицо. С почтительной опаской я предложил ему мою душу, чтобы она стала инструментом его воли.»
Знатоки оккультных наук уверены, что в этот момент Гитлер заключил договор с Дьяволом, и тот в обмен на бессмертную душу вручил будущему фюреру власть над миром; врачи-психиатры объясняют этот момент более приземленно: под влиянием легенды о копье Лонгина Гитлер из депрессивного состояния мог перейти в маниакальное, а этот переход сопровождался галлюцинациями. Так или иначе, но нельзя отрицать, что в дальнейшем вождь нацистов придавал этому артефакту огромное значение. Одним из первых шагов после его прихода к власти стал аншлюс – объединение Австрии и Германии в государство, ставшее ядром Третьего рейха. Это произошло 12 марта 1938 года, а уже на следующий день, 13 марта, Гитлер предъявил свои права на имперские инсигнии, хранившиеся в музее Хофбург. Руководитель «Аненербе» Вольфрам Зиверс, заранее был в Вене и следил, что «священное копье» находится на месте. Он же отвечал за научные исследования артефакта и подтвердил фюреру, что венское копье действительно является исторической реликвией.
Гитлер рядом с имперскими клейнодами, 1938 год
Момент новой встречи с этим артефактом тоже стал для Гитлера волнующим – он не видел его около тридцати лет, и присутствующие вышли из зала, оставив фюрера наедине с его святыней. Уинстону Черчиллю приписывают следующую цитату: «Бараны из нашего правительства не понимают, что этот человек хочет обладать Копьем Судьбы. И как только он им овладеет, он развяжет самую кровавую войну».
По распоряжению Гитлера копье вместе в другими реликвиями перевезли в древнюю церковь Святой Екатерины в Нюрнберге. Оно должно было храниться в том зале, где в средние века проводились состязания мейстерзингеров. Ведь свои ощущения от первой встречи с копьем он всегда описывал строками из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Рихарда Вагнера:
«Я чувствую нечто, хотя и не могу понять что, —
Что– то такое, чего я не могу ни запомнить, ни позабыть.
А когда мне удается схватить это,
Я не могу его определить.»
Эта передача была представлена как простой акт исторической справедливости. Прибытие имперских реликвий и святынь на новое место хранения стало пышным праздником. Войска образовали живую ограду на пути от вокзала до церкви Св. Екатерины, по которой бронетранспортеры везли драгоценный груз. Кроме Копья Судьбы в инвентарном списке значились: зуб Иоанна Крестителя, лоскут скатерти со стола Тайной Вечери, кошель Святого Эльма, библия первого Римского Папы, камень из стены Иерусалимского храма. Все святыни были помещены в зал со специально подготовленной сложной системой сигнализации. Обербургомистр Нюрнберга Вилли Либель был избран хранителем священного копья.
Святое копье, Имперский крест и Животворящий крест. Сокровищница Хофбургского замка
С Копьем Судьбы связана еще одна легенда: среди верхушки американского штаба, действовавшего в период Второй мировой войны, генерал Джордж Паттон слыл знатоком истории и древней мифологии. Якобы именно он после взятия Нюрнберга отыскал среди военных трофеев Венское копье и передал его Гарри Трумэну. В момент, когда президент США отдавал приказ о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, Копье Судьбы принадлежало ему. 4 января 1946 года исторический артефакт вернулся в Вену, где генерал Кларк в торжественной обстановке передал его бургомистру города. В настоящее время Венское копье, как и прежде, хранится в имперской сокровищнице Хофбургского замка.
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