Вредные продукты, которые приносят пользу

Такое полезное вредное.
Сегодня диетологи составляют самые разнообразные списки и рейтинги вредных продуктов, предупреждая, что пицца, жаренное мясо, пиво и ещё много чего вкусного для человека смертельно опасно. Но к счастью, и среди диетологов есть добрые люди, которые готовы развеять эти страшные мифы.
1. Вяленая говядина
Неожиданно полезно: вяленая говядина.
Этот продукт никогда не считался полезным, но на самом деле нужно просто следить за количеством соли в нем. Это в основном белок, практически не содержащий сахара, поэтому он обеспечит прилив энергии, не повышая уровень сахара в крови.
2. Кетчуп
Неожиданно полезно: кетчуп.
Кетчуп содержит огромное количество антиоксиданта под названием ликопен. Исследования показывают, что этот антиоксидант может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Красное мясо
Неожиданно полезно: красное мясо.
Красное мясо обвиняют почти в любой болезни — от сердечных приступов до рака. Однако, более поздние исследования показали, что не существует достаточно данных, чтобы проследить четкие параллели между употреблением красного мяса и такими вещами, как рак, инсульт и болезни сердца.
Также нет убедительных доказательств, что употребление красного мяса значительно повышает уровень холестерина в крови. При этом в красном мясе содержится одна из наиболее легко усваиваемых форм витамина D, которая хороша для костей, и цинк, который усваивается лучше, чем из овощей.
4. Пиво
Неожиданно полезно: пиво.
Оказывается, «пиво по утрам не только вредно, но и полезно». Но, если без шуток, то умеренное потребление пива может помочь с такими вещами, как пищеварение и даже профилактика рака. Хмель также обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, исследования показали, что те, кто выпивает бутылку пива в день, имеют на 25% меньше шансов сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Крекеры
Неожиданно полезно: крекеры.
Сразу стоит оговориться, в печенье нет ничего полезного. Но вред крекеров очень преувеличен, ведь в них практически не используется сахар, а также для их приготовления берут специальную муку.
6. Пицца
Неожиданно полезно: пицца.
Пицца может быть и полезной (естественно, это зависит от теста, начинки, да и количества съеденного). К примеру, кусочек вегетерианской пиццы из овощей с томатным соусом и сыром может обеспечить организм витаминами и кальцием.
7. Вино
Неожиданно полезно: вино.
Бесспорно, вино очень хорошо для сердца… но речь идет о стакане вина несколько раз в неделю, а не о бутылке на ночь. В вине содержится вещество под названием ресвератрол (которое можно найти в кожуре винограда), которое, как предполагают исследования, может помочь защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и даже болезни Альцгеймера.
8. Яичные желтки
Неожиданно полезно: яичные желтки.
Как и красное мясо, яичные желтки часто обвиняют в избытке холестерина. Но исследователи находят все больше и больше доказательства того, что пациенты, госпитализированные из-за сердечных приступов, часто имеют «нормальный» уровень холестерина. В дополнение к этому, в связи с изменениями рациона большинства кур-несушек на коммерческих предприятиях, сегодня в яйцах намного меньше холестерина, чем даже десять лет назад. К тому же, в яйцах полно белка и мало углеводов, так что они хорошо подходят для многих диет.
9. Устрицы
Неожиданно полезно: устрицы.
Отношение людей к устрицам сильно различается: некоторые обожают их, а другие сравнивают этих моллюсков с соплями. Тем не менее, это просто идеальный источник цинка. Цинк является важным минералом для всех людей, но особенно он хорош для сексуального здоровья мужчин.
10. Бекон
Неожиданно полезно: бекон.
Помимо того, что в беконе полным полно белка, что делает его хорошей низкоуглеводной закуской, бекон на самом деле имеет меньше насыщенных жиров, чем говядина. Он также содержит вещество холин, которое помогает сохранить мозг здоровым и может даже предотвратить такие психические заболевания, как болезнь Альцгеймера. Жирные кислоты Омега-3, а также холин, содержащиеся в беконе, также могут помочь предотвратить болезни сердца.
11. Попкорн
Неожиданно полезно: попкорн.
Попкорн на самом деле действительно чертовски хорош для человека. В нем полно клетчатки и антиоксидантов. Проблема попкорна заключается в том, что люди обычно подмешивают в него кучу вредных продуктов, таких как сахар, соль и масло.
12. Суши
Неожиданно полезно: суши.
В суши много белка, а рыба является прекрасным источником жирных кислот Омега-3, которые являются не только жизненно важными для здоровья мозга, но также обладают противовоспалительным эффектом. Хотя, белый рис на самом деле не очень хорош для здоровья, суши можно готовить и из более здорового коричневого риса, а также не использовать соленые соусы.
13. Шоколад
Неожиданно полезно: шоколад.
Хотя, как известно, темный шоколад имеет наибольшее положительно влияние на здоровье, молочный шоколад также очень неплох в этом плане. Это хороший источник антиоксидантов и магния, а также флавонолов, которые могут помочь снизить кровяное давление.
14. Сыр
Неожиданно полезно: сыр.
Речь идет не о сыре в банке или пластикообразном продукте, который используется в большинстве пиццы, а о настоящем сыре с молоком и сычугом. Некоторые исследования даже обнаружили, что увеличение количества употребляемых молочных продуктов в 5 раз привело к потере веса и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
15. Масло
Неожиданно полезно: масло.
По крайней мере, полезно масло, получаемое от коров, вскармливаемых травой, а не переработанным зерном и кукурузой. Оно содержит все виды веществ, которые очень хороши для тела и мозга, таких как витамин K2 и жирные кислоты Омега-3.
БОНУС
Свиные шкварки
Неожиданно полезно: свиные шкварки.
30 граммов содержит 17 граммов белка, что в 9 раз больше, чем в пачке картофельных чипсов. Большая часть жира представляет собой олеиновую кислоту, которая является «здоровым» жиром, а другой вид жира – стеариновая кислота – не повышает уровень холестерина.
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