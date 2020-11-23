Что делать при порезах, ожогах и ударах током

Несчастные случаи частое явление на кухне, особенно, когда вас отвлекают дети, а домашние животные вертятся под ногами. Чтобы избежать неприятностей, напоминаем о простых правилах техники безопасности. Некоторые из них могут показаться очевидными, но лучше лучше быть начеку, чем потом сожалеть!





Правила поведения на кухне, о которых нужно помнить во время приготовления пищи: У каждого прибора свой срок службы, но проверить на всякий случай исправность электропроводки нужно примерно через 10 лет использования.Приучите себя каждый раз закрывать ящики и дверцы шкафчиков. Если вы все время забываете их прикрывать, знайте, что рано или поздно кто-то из ваших близких или вы сами ударится о незакрытую дверцу. Прежде чем начать готовить, убедитесь, что со столешницы и плиты убрано все лишнее, сами они чистые, а в духовке ничего не стоит. Есть причина, по которой ресторанные повара носят униформу с длинными рукавами, а обувь с защитным покрытием, препятствующим скольжению. У себя на кухне вы можете готовить в любом виде, но, пожалуйста, будьте осторожнее, чтобы не пораниться и не обжечься, если кипящий бульон вдруг капнет вам на голые ноги или живот. Кухня очень огнеопасна. Вспомните, сколько полотенец и прихваток вы спасали, кидая в мойку, когда они начинали дымиться, и кладите их подальше от плиты.

Огонь на кухне

Первая помощь при ожогах

Ножи, терки и блендеры

Первая помощь при порезах

Аллергические реакции на коже

Электрический шок

Что-то попало в глаз

Не оставляйте еду на плите или в духовке без присмотра. Установите таймеры, если вам по какой-либо причине придётся покинуть кухню.Если «пожар» начался на сковороде с кипящим маслом, самый простой способ остановить возгорание – это накрыть её крышкой. Так вы перекроете доступ кислорода, и огонь потухнет. Стеклянные крышки от огня могут треснуть, поэтому берите из нержавеющей стали. Не машите на огонь полотенцем или тряпкой. Так пламя распространится больше. Не пытайтесь потушить масляный огонь водой, она только увеличит пламя, т.к. масло и вода не смешиваются.Помните, где стоит коробка с пищевой содой. Если пламя разрастается, посыпьте содой на него, она поглощает кислород и помогает потушить огонь.Большинство ожогов, связанных с кухней, — это ожоги первой степени, которые вызывают покраснение кожи и поначалу очень болезненны, но боль проходит в течение нескольких часов. От ожогов иногда появляются пузырьки на коже, и их лечение займет дольше времени, но они не так опасны и могут быть вылечены в домашних условиях. Все остальные требуют срочной медицинской помощи.Помните, что одними из самых сильных могут быть ожоги паром, когда вы поднимаете крышку с кипящей водой, поэтому всегда старайтесь открывать их от себя.Старайтесь не бросать пищу в кипящее масло, т.к. от брызгов можно сильно обжечься. Лучше аккуратно выкладывать их на сковороду или в кастрюлю. Следите за запястьями и предплечьями, когда ставите или достаете что-то из духовки. Края и дверца духового шкафа, а также противени могут быть очень горячими.Если вы обожглись включите прохладную воду и подставьте руку под струю на три-четыре минуты. Прохладная вода обладает мягким противовоспалительным действием и снимет резкую боль. Лед или ледяную воду, а также масло при ожогах использовать не нужно. Масло не помогает, а лед может еще больше травмировать кожу.Расплавленный сахар и кипящее масло опаснее, чем жидкости на водной основе. Будьте аккуратнее, когда готовите пищу с использованием этих продуктов.Это может показаться нелогичным, но избежать порезов и травм проще, если на кухне наточены ножи. Когда нож тупой, вам требуется больше усилий, чтобы разрезать еду, а со скользких продуктов он может просто соскользнуть и поранить вам руку. Чтобы избежать порезов, вам следует:В первую очередь научиться безопасно резать продукты и держать нож. Кончики пальцев должны быть поджаты, большой палец расположен сзади — на него нужно делать упор. Мыть ножи нужно всегда одним способом: направив лезвие от себя. Острый нож может разрезать губку и порезать вам ладонь. Аккуратнее пользоваться овощерезками и терками для нарезки ломтями, соломкой и т.д. Они очень травмоопасны, если не пользоваться специальными ручками для насадки овощей. Если работаете голыми руками, то не жалейте овощные обрезки, лучше оставить часть овоща или фрукта не порезанным, чем получить травму.Чтобы защититься от порезов, можно купить специальные кольчужные перчатки для резки мяса и овощей​.​Не стоит недооценивать консервные банки, их неровные заостренные края очень часто травмируют руки. Всегда мойте банку перед тем, как открыть, т.к. при порезе вы можете занести серьезную инфекцию. Вы, конечно, знаете об этом, но напоминаем еще раз: не подносите руку к работающему блендеру и мойте прибор отключенным от сети питания. Это кажется очевидным, но ежегодно тысячи людей наносят травмы, не соблюдая технику безопасности. Всегда проверяйте качество жаростойкой стеклянной посуды, которую собираетесь ставить в духовку, на плиту или в микроволновую печь.Порезы с ровными краями проще обработать дома, чем рваные раны. Первое, что нужно сделать, это присесть, чтобы не упасть в обморок и не потерять сознание. После этого промойте рану прохладной водой, чтобы удалить посторонние вещества, уменьшить кровоток и снять боль. Промывание также позволит оценить глубину пореза. Затем найдите чистую ткань: марлю, салфетку или полотенце и прижмите рану. Продолжайте надавливать на рану холодным компрессом от 30 секунд до минуты, а затем проверьте, перестала ли течь кровь.Повреждения кисти могут быть очень сложными, поэтому при сильных порезах нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Даже если порез выглядит мелким, но находится на суставе пальца, на ладони или на внутренней стороне запястья, и вы испытываете боль при движении, онемение или ограниченное движение, обратитесь к врачу.Не пытайтесь очистить рану с помощью слюны, промойте её водопроводной водой или физиологическим раствором.Наконец, вспомните, когда вы в последний раз делали прививку от столбняка. Если не помните или это было больше 10 лет назад, пришло время её снова сделать.Иногда от контакта с чистящими средствами и другой бытовой химии возникает ощущение жжения, зуд, и кожа краснеет. В этом случае средство нужно в первую очередь смыть под струей прохладной воды, а затем принять лекарство от аллергии. Если после этого реакция и неприятные ощущения не пройдут, обратитесь за медицинской помощью.В целях безопасности используйте только заземленные розетки, включая кухонные приборы и заменяйте старую бытовую технику (миксеры, мясорубки, кофемолки), которой больше 20 лет. Серьезный удар электрическим током с временной потерей сознания требует вызова скорой помощи.Первое правило – несмотря ни на что глаза нельзя тереть руками. Инородное тело, попавшее в глаз, может поцарапать слизистую и стать причиной серьёзных осложнений. Немедленно промойте глаза прохладной водой. Оттяните нижнее веко и прополоскайте газ водой, а затем повторите то же самое с верхним. Если в глаза попало горячее масло, холодная вода должна уменьшить боль. Когда боль не утихает, и вы чувствуете, что стали хуже видеть, обратитесь за медицинской помощью.