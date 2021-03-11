Почему принца Гарри называли «Дикое дитя» и др. малоизвестные факты о младшем сыне принцессы Дианы

К сыновьям принца Чарльза и принцессы Дианы всегда было приковано внимание как средств массовой информации, так и простых обывателей. Кажется, принц Гарри до сих пор не привык к тому, что папарацци буквально ведут на него охоту. На самом деле герцог Сассекский способен удивлять разнообразием своих интересов и весьма неоднозначным поведением.
Ребёнок в центре скандала
Принц Гарри в детстве с родителями. / Фото: www.dianalegacy.com
Ещё в 1990-е годы принц Гарри невольно оказался в центре скандала. Когда стало известно о романе принцессы Дианы с Джеймсом Хьюиттом, бывшим кавалерийским офицером британской армии, возникли слухи о том, что Принц Чарльз не является настоящим отцом Гарри. Слухи не нашли своего подтверждения, так как роман Леди Ди с офицером начался в то время, когда её младший сын уже родился.
Оценки под сомнением
Принц Гарри. / Фото: www.nevsedoma.com.ua
Во время учёбы в Итоне принцу Гарри пришлось опровергать обвинения в жульничестве на экзаменах. Один из педагогов утверждал, будто в Итоне специально завышают оценки молодого принца. Была создана даже специальная комиссия, призванная изучить все материалы, касающиеся учёбы Генри Уэльского. Единственное, что смогла выяснить комиссия – это факт получения помощи по учебному проекту, над которым работал принц. Среди всех положительных оценок принца Гарри в Итоне была отрицательная по географии.
После смерти матери принца Гарри мучили кошмары
Принц Гарри был очень привязан к матери. / Фото: www.kolobok.ua
Принц Гарри был очень привязан к матери, а развод родителей стал для него настоящим ударом. После гибели леди Ди её младший сын на какое-то время совсем перестал улыбаться. Но ещё страшнее было бесцеремонное вмешательство прессы в жизнь принца Чарльза и его сыновей. Герцог Сассекский до сих пор вздрагивает, когда слышит щелчок затвора фотоаппарата или видит яркую вспышку камеры. Каждый раз этот звук возвращает его в то утро, когда он узнал о смерти мамы. Долгие годы после этого его мучили кошмары по ночам.
По следам матери
Принц Гарри в детском доме Манцасэ в Лесото. / Фото: www.hellomagazine.com
Избавиться от депрессии принцу Гарри помогли знакомство с Нельсоном Манделой и поездка в Южную Африку, которую он совершил вместе с отцом. В начале 1997 года точно в такой поездке побывала и принцесса Диана. После своего путешествия принц Гарри стал заниматься благотворительностью, собирая средства для помощи нуждающимся в Южной Африке и Лесото.
Принц в роли пастуха
Принц Гарри. / Фото: www.gawker.com
Перед поступлением в Военную академию принц Гарри взял отпуск на год, во время которого прошёл квалификационный курс и стал тренером по регби и после помогал тренерам в пяти различных школах по всей Англии. Ещё три месяца принц Гарри провёл в Австралии на ранчо Энни и Ноэля Хилл, друзей леди Ди. В это время он выполнял обязанности «джекару», а его работа заключалась в том, чтобы собирать и пасти скот.
Документальный фильм
Принц Гарри играет в футбол в Семон-Конг, Лесото. / Фото: www.hellomagazine.com
Принц Гарри лично снял документальный фильм под названием «The Forgotten Kingdom: Prince Harry in Lesotho», посвящённый жизни детей-сирот в Лесото. Позже вместе с членом королевской семьи Лесото он создал благотворительную организацию для оказания систематической помощи детям и подростам маленькой страны.
Африканский скандал
Участие в тематической вечеринке привело к настоящему скандалу . / Фото: www.gettyimages.com
В 2005 году принц Гарри принял участие в тематической военной вечеринке «Туземцы и колонисты», а уже на следующий день его фотографии появились в прессе и вызвали волну возмущений по всему миру. Член британской королевской семьи был в костюме представителя Африканского корпуса Вермахта, а на рукаве его белой рубашки красовалась свастика. Тогда принцу пришлось выступить с заявлением, в котором он извинялся за неосмотрительный выбор костюма для вечеринки.
«Дикое дитя»
Принц Гарри. / Фото: www.factinate.com
В начале 2000-х за юным принцем прочно закрепилась репутация «дикого ребёнка», ставшая следствием любви Гарри к посещению ночных клубов и неумеренного потребления принцем спиртных напитков. Кроме того, папарацци фотографировали его и за курением травы. А принц Гарри терял контроль над собой, стоило ему увидеть журналистов или фотографов, и вполне мог наброситься с кулаками на представителей СМИ.
Участие в боевых действиях
Принц Гарри. / Фото: www.pinimg.com
В течение нескольких месяцев в 2007-2008 годах принц Гарри нёс службу в провинции Гильменд в Афганистане в качестве авиационного наводчика. Свободное время он посвящал визитам в госпиталь, чтобы поднять боевой дух раненых солдат. Все солдаты, с которыми ему доводилось общаться, отмечали общительность и чувство юмора представителя королевской семьи. Однажды солдат, очнувшийся после комы, нашёл под своей подушкой записку от принца Гарри: «Ради Бога, приятель! Пришёл повидаться с тобой, и что ты делал? Ты же просто спал!» Надо ли говорить, насколько трогательным и приятным было послание для человека, вернувшегося с того света.
В 2012-2013 годах принц Гарри снова находился в Афганистане, и представители движения Талибан публично заявили о своём намерении ликвидировать его. К счастью, в Великобританию младший сын леди Ди вернулся невредимым и даже успел отличиться, уничтожив одного из лидеров движения Талибан.
Это - любовь
Принц Гарри и Меган Маркл. / Фото: www.vanityfair.com
За личной жизнью принца Гарри СМИ всегда наблюдали очень внимательно, а каждая девушка, появлявшаяся рядом с ним, становилась мишенью для папарацци. Но лишь начав встречаться с Меган Маркл, он обратился к журналистам с просьбой остановиться в своих преследованиях. Он не хотел потерять девушку, в которой сразу почувствовал любовь всей своей жизни. Принц Гарри уже на втором свидании пригласил Меган Маркл сопровождать его в поездке в Ботсвану, спланировав её как их третье свидание. Он очень боялся услышать отказ, но девушка всё же ответила согласием. Как известно, сегодня принц Гарри и Меган Маркл очень счастливы в браке, в их семье подрастает сын, а супруги сложили с себя обязанности членов королевской семьи.
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