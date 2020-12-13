Опасные вооружения Китая, которые недавно были секретными

Китай не жалеет денег и сил на свою военную машину. Каждый год в открытом доступе появляется информация о новых военных разработках, еще вчера бывших под грифом Секретно.







Не так давно на одном из авиашоу в небо поднялись новейшие истребители пятого поколения J-20 — кроме Китая, самолеты такого уровня есть только у США.







Следующей неожиданностью стало появление на китайских боевых беспилотников. Правда, технических характеристик убойных машин показывать все же не стали.







И вишенкой на торте стал первый китайский военно-транспортный самолет тяжелого класса Y-20.







Китай явно показывает, что готов к боевым действиям как на своей, так и на чужой территории.



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