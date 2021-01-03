Как правильно пользоваться сковородой из нержавейки, чтобы ничего не пригорало

Многие люди не любят сковороды из нержавейки, потому что в них пища все время пригорает. И единственный вывод, который они делают — никогда в них больше ничего не жарить. Вывод не совсем правильный. Для того, чтобы научиться готовить в нержавейке, нужно просто знать всего одну хитрость.







Разогревайте сковороду





Как ухаживать

Плюсы нержавеющей сковороды

Да, все очень просто. Чтобы предварительно разогреть сковороду, поставьте ее на огонь без еды, без масла и каких-либо жидкостей на средний огонь. Спустя минуту можно протестировать степень нагрева, налив в сковороду немного воды, буквально чайную ложку. В первый раз это можно делать каждые 15−20 секунд, чтобы примерно понять, насколько разогрелась сковорода. Как только вода начнет закипать и появятся первые пузырьки, можно добавлять масло.Просто слейте воду из сковороды и сразу наливайте масло, пока она не перегрелась. Масло на горячей сковороде очень быстро доходит до нужной температуры, поэтому сразу добавляйте продукты, которую собираетесь приготовить.Если к тому моменту, как вы добавляете воду, она сразу же начинает шипеть и пузыриться, значит сковорода уже перегрелась. Нужно убрать ее с огня, слегка подождать и попробовать снова.Как только вы привыкнете, вам не нужно будет каждый раз проводить такой тест, вы будете примерно знать, когда добавлять масло.Готовьте все время на среднем огне, нержавейка не очень любит высоких температур.Здесь тоже нет ничего сложного. Единственное, что мы хотели бы посоветовать — это не мыть постоянно нержавеющие сковороды в посудомоечной машине. Это не запрещено, но если хотите, чтобы они дольше оставались в хорошем состоянии, лучше мыть обычным способом. Руками, с помощью губки и средства для мытья посуды.Долговечность. Если правильно ухаживать за нержавейкой, а это, как вы поняли, совсем не сложно, она прослужит долгие годы.Нержавейка не вступает в реакцию с кислой пищей, так что в ней можно готовить любые продукты, не боясь, что это как-то повлияет на вкус блюд.На сковороде из нержавеющей стали отлично получаются блюда с румяной корочкой. Поджарить мясо, рыбу или овощи будет намного проще, чем, например, на сковороде с антипригарным покрытием.