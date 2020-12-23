Какие знаменитые советские спортсмены сидели в тюрьме

«Киай» правосудия

«Киай» (не общепринятое «кийя!», а именно «киай») в переводе с японского – «крик призрака», в каратэ не только и не столько возглас устрашения – это своеобразный вербальный настрой на решительные действия каратиста – так говорит мастер Лунг Хаха в своей книге «Девять залов смерти. Секреты мастерства ниндзя».

Легенда советских боевых искусств Валерий Гусев вполне мог бы претендовать на занесение в Книгу рекордов Гиннесса: его одного в СССР посадили только за то, что преподавал в Советском Союзе каратэ (в УК РСФСР была даже отдельная статья – 219.1 «Незаконное обучение каратэ»; по ней давали до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества). Во всяком случае, в отношении других активных пропагандистов запрещенных в СССР видов борьбы старались выдвинуть другие, более «привычные» в плане УК обвинения (об этом далее).

Парадокс состоял в том, что Гусев на момент ареста преподавал вовсе не каратэ, а кунг-фу (боевое у-шу).

Как рассказывал сам Валерий Гусев в интервью «Московскому комсомольцу», ему на момент ареста было 33 года, и Гусев жил на одной лестничной площадке с известным диссидентом Роем Медведевым, которого тоже «пас» КГБ.

На суде все экспертизы показали, что Гусев преподавал именно каратэ (хотя между боевым у-шу и каратэ есть принципиальные отличия, и их много). В итоге Валерию Гусеву дали 4 года с конфискацией, из которых 7 месяцев Гусев не досидел, вышел по УДО.