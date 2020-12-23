Какие знаменитые советские спортсмены сидели в тюрьме

«Киай» правосудия
«Киай» (не общепринятое «кийя!», а именно «киай») в переводе с японского – «крик призрака», в каратэ не только и не столько возглас устрашения – это своеобразный вербальный настрой на решительные действия каратиста – так говорит мастер Лунг Хаха в своей книге «Девять залов смерти. Секреты мастерства ниндзя».
Легенда советских боевых искусств Валерий Гусев вполне мог бы претендовать на занесение в Книгу рекордов Гиннесса: его одного в СССР посадили только за то, что преподавал в Советском Союзе каратэ (в УК РСФСР была даже отдельная статья – 219.1 «Незаконное обучение каратэ»; по ней давали до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества). Во всяком случае, в отношении других активных пропагандистов запрещенных в СССР видов борьбы старались выдвинуть другие, более «привычные» в плане УК обвинения (об этом далее).
Парадокс состоял в том, что Гусев на момент ареста преподавал вовсе не каратэ, а кунг-фу (боевое у-шу).Как рассказывал сам Валерий Гусев в интервью «Московскому комсомольцу», ему на момент ареста было 33 года, и Гусев жил на одной лестничной площадке с известным диссидентом Роем Медведевым, которого тоже «пас» КГБ.
На суде все экспертизы показали, что Гусев преподавал именно каратэ (хотя между боевым у-шу и каратэ есть принципиальные отличия, и их много). В итоге Валерию Гусеву дали 4 года с конфискацией, из которых 7 месяцев Гусев не досидел, вышел по УДО.
Самый известный боцман нашего кино
Тадеуш Касьянов – постановщик трюков на легендарном советском кинобоевике «Пираты ХХ века» и исполнивший в этом фильме роль боцмана отечественного грузового судна. Это самая известная его роль в кино и первая в кинематографе СССР, где показано мастерство каратэ. Касьянов, по сообщениям СМИ, в 60-е годы первым в Советском Союзе основал самодеятельную школу преподавания этого боевого искусства.
Криминальный эпизод в его биографии появился уже после распада Советского Союза, в 1992 году, когда Тадеуша Касьянова обвинили в участи в захвате заложника. В итоге, как говорил в интервью «АиФ» сам Касьянов, он 1,5 года просидел в 4 тюрьмах и был оправдан, ему выплатили компенсацию, эквивалентную 11 тысячам долларов.
«За что 6 лет? Сам не знаю»
Столько отсидел двукратный призер Олимпиады, семикратный чемпион Советского Союза и трехкратный чемпион Европы по боксу Виктор Рыбаков. В интервью «Новой газете» в феврале 2002 года он говорил, что его при Андропове упекли на 6 лет за фарцовку, а отсидел в итоге Рыбаков 3 года. Именитый боксер так и не понял, за что отбыл срок, если теперь то, чем он занимался, давно называется бизнесом.
Сбил. Себя лишь винил
Один из самых известных футболистов Советского Союза Юрий Севидов в 1965 году сбил человека на своей машине. Как потом оказалось – члена-корреспондента Академии наук СССР, лауреата Сталинской премии (потерпевший потом умер в больнице). Севидов до этого входил в олимпийскую сборную Советского Союза, был лучшим бомбардиром московских футбольных клубов.
Ему дали 10 лет, и за судебным следствием следил ЦК КПСС. Как говорил в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2001 году сам Севидов, срок он сидел на лесоповале, насмотрелся всякого, было очень тяжело, зеки его там чуть не зарезали. Из отмеренного срока Севидов отбыл 4 года и вышел по амнистии.
Вины в произошедшем Юрий Севидов на других никогда не возлагал, всегда говорил, что во всем винит себя сам.
Стрельцов: было ли изнасилование?
В свое время один из самых известных шахматистов мира Анатолий Карпов возглавлял комитет по реабилитации не менее знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова, в конце 50-х годов осужденного за изнасилование. Карпов хлопотал за снятие обвинений с него. История с этим преступлением (было ли оно вообще?) темная и крайне противоречивая, изобилующая массой конспирологических версий. Одна из них – нежелание Стрельцова жениться на дочери тогдашнего министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.
Стрельцов на зоне тоже побывал на лесоповале, потом его устроили библиотекарем. В 1963 году футболиста освободили условно-досрочно. Несмотря на старания общественности, приговор в отношении него до сих пор не отменен.
Николай Сыромятников
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