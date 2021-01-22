Мастер на все руки: как химик Менделеев чемоданы делал

Дмитрия Ивановича Менделеева все знают как выдающегося ученого, создавшего Периодическую систему химических элементов. На самом деле известный деятель анимался не только химией, он также любил заниматься более «приземленными ремеслами», например, мастерить чемоданы. Об этом и других интересных фактах из жизни ученого – далее в обзоре.











Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Он был семнадцатым ребенком в семье. Отец умер рано, поэтому заботы по воспитанию огромного семейства легли на мать. Стоит отметить, что Мария Менделеева постаралась дать всем детям достойное образование. Будущий выдающийся химик поступил в Главный педагогический институт (сегодня Санкт-Петербургский государственный университет).



Поначалу учеба в институте не давалась Мите Менделееву, по всем дисциплинам кроме математики у него стояло «неудовлетворительно». В итоге его оставили на второй год. К концу обучения ситуация изменилась кардинально, и Менделеев окончил институт с золотой медалью.







Сегодня очень популярна легенда о том, что Менделеев якобы увидел свою периодическую систему химических элементов во сне. Еще до того, как ученый представил свою таблицу на всеобщее обозрение, публика гадала и сочиняла небылицы о ее создании.

Когда же слухи дошли до Дмитрия Ивановича, он обиделся – мол , он над ней двадцать лет думал, а все считают: заснул и готово.Еще один популярный миф о Менделееве: ученый создал водку. На самом деле этот горячительный напиток был в употреблении и до рождения химика, Менделеев только лишь защитил диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою», чем вызвал интерес публики.Кроме химии и физики Менделеев занимался конструированием летательных аппаратов и кораблестроением. Об освоении арктического мореплавания ученым было написано около 40 работ.Еще одной «страстью» ученого помимо науки можно назвать изготовление чемоданов. Во времена своей молодости, когда из-за войны в Симферополе была закрыта гимназия, Менделеев начал делать чемоданы. Это занятие его так увлекло, что на протяжении всей жизни Дмитрий Иванович делал дорожные сумки. Ученый придумал особый клей, который делал изделия крепкими. Когда в 1895 году он ослеп, то делал чемоданы на ощупь. В Москве очень ценились его изделия. Люди гордились, что покупают чемоданы от «самого чемоданных дел мастера Менделеева».За свои заслуги Дмитрий Иванович Менделеев трижды был номинирован на Нобелевскую премию, но всегда только иностранцами. Ученый был членом многочисленных зарубежных академий наук , но Российская академия так и не приняла прославленного химика в свои ряды.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)