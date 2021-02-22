Скрытые возможности индикаторной отвертки, о которых не помешало бы знать домашним мастерам

Индикаторная отвертка найдется, пожалуй, в каждом доме. Как известно, с ее помощью можно проверить наличие или же отсутствие напряжения. Диод горит – напряжение есть, не горит – возникли неполадки. Между тем, возможности индикаторной отвертки гораздо шире, чем привыкло думать большинство хозяев.
Индикаторная отвертка поможет определить, где фаза.
Перед тем, как приступить к проверке проводов или цепи, необходимо удостовериться, что отвертка в рабочем состоянии. Можно прикоснуться ею к розетке или сетевому фильтру, а заодно и обозначить фазу и ноль. В каком отверстии лампочка загорится, там и находится фаза. При проверке не дотрагивайтесь до верхней части инструмента.
Прозваниваем цепь.
Если в квартире делается ремонт, а из стен во всех комнатах торчат провода, у хозяина возникает закономерный вопрос: «Где фаза?» Особенно все сложно, если провода одного цвета. Используя индикаторную отвертку и вспомогательный провод, мы можем прозвонить цепь. Никто не запрещает применить «дедовский» метод с контрольной лампочкой и батарейкой, но индикаторная отвертка быстрее выполнит ту же функцию.
Находим соответствие концов провода друг другу.
Проверяем бытовую технику на наличие заземления.
Еще при помощи этого инструмента можно проверить наличие заземления бытовых приборов. Достаточно просто включить машинку в сеть и прикоснуться к ней отверткой. В нашем случае индикатор загорелся даже тогда, когда мы просто поднесли инструмент к поверхности, не успев дотронуться. Вывод: заземления нет.
Возможности индикаторной отвертки.
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