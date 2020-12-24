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Как нейтрализовать влияние шести часов сидячей работы за 10 минут

О вреде малоподвижного, сидячего образа жизни можно рассуждать бесконечно. Он негативно сказывается на доброй половине систем организма — в том числе и на состоянии сосудов. Однако нейтрализовать эти эффекты можно довольно просто.

Мы узнали, что отрицательное воздействие на сосудистую систему шести сидячих часов снимается короткой прогулкой.

Как нейтрализовать влияние шести часов сидячей работы за 10 минут

«Наша работа демонстрирует, что в течение шести часов чистого времени, которые мы проводим сидя при восьмичасовом рабочем дне, приток крови к нижним конечностям существенно падает, — говорят авторы исследования — Кроме того, она указывает, что всего 10 минут пешей прогулки нейтрализуют эти последствия».

Чтобы выяснить это, ученые из Университета Миссури собрали флебологические данные у добровольцев непосредственно перед шестичасовым периодом сидения и сразу после него, показав, что ток артериальной крови замедляется. Уменьшается и ее давление на стенки сосудов, что со временем может приводить к снижению упругости и функционального состояния их стенок.

По счастью, восстановление нормального кровообращения в ногах — дело несложное. Как показали данные, полученные благодаря тем же добровольцам, уже после десятиминутной пешей прогулки эти показатели возвращаются в норму.

Напрягаться при этом вообще не надо: подопытные шли привычным для себя, комфортным шагом.

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