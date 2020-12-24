Как нейтрализовать влияние шести часов сидячей работы за 10 минут

О вреде малоподвижного, сидячего образа жизни можно рассуждать бесконечно. Он негативно сказывается на доброй половине систем организма — в том числе и на состоянии сосудов. Однако нейтрализовать эти эффекты можно довольно просто.



Мы узнали, что отрицательное воздействие на сосудистую систему шести сидячих часов снимается короткой прогулкой.







«Наша работа демонстрирует, что в течение шести часов чистого времени, которые мы проводим сидя при восьмичасовом рабочем дне, приток крови к нижним конечностям существенно падает, — говорят авторы исследования — Кроме того, она указывает, что всего 10 минут пешей прогулки нейтрализуют эти последствия».



Чтобы выяснить это, ученые из Университета Миссури собрали флебологические данные у добровольцев непосредственно перед шестичасовым периодом сидения и сразу после него, показав, что ток артериальной крови замедляется. Уменьшается и ее давление на стенки сосудов, что со временем может приводить к снижению упругости и функционального состояния их стенок.



По счастью, восстановление нормального кровообращения в ногах — дело несложное. Как показали данные, полученные благодаря тем же добровольцам, уже после десятиминутной пешей прогулки эти показатели возвращаются в норму.

Напрягаться при этом вообще не надо: подопытные шли привычным для себя, комфортным шагом.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)