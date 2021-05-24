От куртизанки до египетской принцессы и преступницы: Сильная женщина Маргерит Алиберт

История Маргерит Алиберт – это рассказ о выживании, которому вторит работа не в самых элитных местах и заведениях того времени. Алиберт была сильной и волевой женщиной, которая вырвалась из мира бедности и смешалась с французской элитой, в процессе этого пополняя своё состояние баснословными суммами.
Из порочного эскорта в принцессы, а из принцессы в убийцу.
Её также знают, как Мэгги Меллер, поскольку в своё время она взяла фамилию от человека, который, как она утверждала, стал её первым мужем в 17 лет. И это была одна из четырёх основных фамилий, которыми она умело жонглировала на протяжении всей своей жизни.
Так кем же она была на самом деле?
Для неё любовь – это не романтика и прогулки под луной, а способ выжить и достичь желаемого процветания. Она даже была любовницей известного принца Эдуарда VIII, а вскоре вышла замуж за египетского принца. Однако и по сей день её история больше известна, как легенда о принцессе, которая избежала наказания за убийство.
1. Трагическое детство девочки из бедной семьи
Маргерит с мамой.
Маргерит родилась в 1890 году во французской семье, которая принадлежала к рабочему классу. Её отец подрабатывал таксистом, а мать была служанкой. Когда её младшему брату исполнилось четыре года, то он был сбит грузовиком насмерть. Увы, но родители девочки обвинили её в смерти брата, поскольку, как утверждала её мать, именно она должна была присматривать за ним и отвечать за его безопасность. Из-за этого случая девочку отправили в школу-интернат Сестер Марии. Когда малышке исполнилось 15, монахини отправили её в дом, где она, вероятно, подрабатывала прислугой. В 16 лет девочку выбросили из поместья за связь с неизвестным мужчиной, от которого она забеременела. Дочь, которую она в конце концов родила, была отправлена на ферму, что располагалась где-то в центральной Франции.
2. Работа жрицей любви ради куска хлеба
Работа жрицей любви ради куска хлеба.
После того, как девушка оказалась на улице, а её дочь отослали подальше, она приняла решение обратиться к местной владелице борделя, чтобы таким образом хоть как-то свести концы с концами. А всё потому, что Мэгги видела, как более элитные девушки, секс-работницы высшего класса, именуемые куртизанками, были вхожи в элитное общество и зарабатывали хорошие деньги. Владелица борделя, мадам Денарт, охотно приняла молодую Маргерит под свою опеку. Денарт позже скажет о Маргерит: «Она была любовницей всех моих самых богатых клиентов, влиятельных людей Франции, Англии, Америки и других стран. Именно я сделала из неё леди».
3. Первая и неудачная любовь Маргерит
Она познала первое любовное разочарование.
В 1907 году девушка знакомится с молодым человеком по имени Андре Меллер. Ей было всего 17, а ему – около 40. Он был очень богат, и содержал роскошную конюшню, в которой Мэгги очень любила проводить время. Андре также купил ей квартиру, где они могли проводить время вместе, тем самым скрывая свои отношения от глаз остальных. В это же время она берёт его фамилию себе, утверждая, что они на самом деле были женаты. Однако, если верить фактам, в то время Андре всё ещё жил со своей первой супругой. Этим отношениям, увы, не суждено было продлиться долго: пара рассталась в 1913 году.
4. Сексуальное образование для принца Уэльского
Персональная учительница для принца Эдуарда VIII.
В 1917 году Мэгги знакомится с Эдуардом VIII – человеком, с которым у неё будет грандиозный роман. Во время Первой мировой войны принц Уэльский служил в британских войсках на территории Франции, где уже потерял девственность с куртизанкой, которую «позаимствовал» у своего друга. Его спутники решили, что молодому, 23-летнему парню необходимо иметь больше сексуального опыта, а потому отправили его получать «сексуальное образование» с опытной жрицей любви – Маргерит. Какое-то время у них был страстный роман, который, однако, не продлился больше года, после которого принц попросту потерял к девушке всяческий интерес.
5. Экстравагантный образ жизни, спонсируемый богатыми джентльменами
Поскольку Маргерит зарабатывала на жизнь, обхаживая и соблазняя богатых аристократов и известных личностей, это, конечно же, хорошо окупалось. Она получала от своих воздыхателей множество подарков, а также попросту ценных безделушек, учитывая квартиру от Андре Меллера. Однако девушке было мало этого и она всегда хотела большего. Таким образом она и отыскала своего первого законного мужа – Чарльза Лорана в 1919 году. Но брак явно не был успешным, поскольку супруги имели разные взгляды на жизнь, а потому, когда они не сошлись в своих убеждениях, то решили расторгнуть свой союз спустя всего шесть месяцев. При этом Маргерит получила то, что хотела: крупный бракоразводный процесс, который позволил ей оплачивать её квартиру, конюшню, слуг, а также презентабельный автомобиль.
6. Замужество с египетским принцем: стабильность и подводные камни
Она была замужем за египетским принцем.
Первая встреча Маргерит Лоран и Али Камель Фахми Бея произошла в 1921 году. В то время девушка сопровождала очень богатого бизнесмена, однако Али это ничуть не смутило. Стоит также отметить, что фактически этот молодой человек не был принцем в полном понимании этого слова: он был баснословно богат, а потому получил звание «бей», которое равнялось титулу лорда или же принца. Вскоре Али встречается вместе с Маргерит и её спутником, и, оказавшись полностью очарованным прелестной женщиной, предлагает ей выйти за него замуж и уехать жить с ним в Каир. Мэгги колебалась совсем недолго, а потому вскоре согласилась и приняла это предложение. Поскольку Али Камель был крайне осторожным человеком, он предложил Маргерит составить брачный контракт. Он содержал в себе всего два положения: первое позволяло девушке носить западную одежду, а второе содержало пункт о возможности развода по её желанию. В обмен на это она соглашалась принять его веру – ислам, благодаря чему могла претендовать на наследство. Однако непосредственно перед свадьбой из контракта был исключён пункт о разводе, а также добавлен новый, позволяющий Али иметь ещё несколько жён.
7. Жена исламского богача: ожидание, реальность и смертельный финал
А ещё она была женой исламского богача.
Совсем не удивительно, что такой брак был несчастливым. Такая женщина, как Маргерит, которая была сексуальной, проницательной и независимой, никогда не смогла бы стать покорной, послушной и самой настоящей исламской женой, которой её хотел видеть Бей Фахми. Пара боролась и ругалась, как кошка с собакой, иногда даже делая это на публике. Поговаривают, что таким своим поведением Мэгги унижала Бея Фахми. Со временем Маргерит становилась всё более недовольной тем, как к ней относится её муж. И в особенности это касалось сексуальных вопросов. В Египте ходили слухи о предполагаемой гомосексуальности Бея, а сама Маргерит утверждала, что в какой-то момент она даже пострадала физически от неестественного сексуального акта. Те, кто хорошо её знал, считали, что Мэгги может начать ещё один крупный бракоразводный процесс, поскольку сама девушка начала собирать список всех тех злостных действий, которые Фахми совершил с ней. В какой-то момент ссоры у этой пары достигли своего апогея. 9 июля 1923 года пара отправилась на показ «Весёлой вдовы» в Лондон. После того, как они вернулись в отель, то устроили очередной скандал, который закончился самой настоящей дракой, в результате которой Бей покинул комнату на несколько часов. Около двух часов ночи прозвучало три выстрела: Маргерит застрелила мужа из пистолета Браунинг 32, который она всегда хранила под своей подушкой. Вскоре её арестовали, а Фахми скончался от полученных ранений через час. Наличие свидетелей этого происшествия делало это дело элементарным для следователей.
8. Шантаж английского принца и суд над расчётливой вдовой
За несколько лет до того, как Маргерит убила своего мужа, она пыталась шантажировать принца Эдуарда, утверждая, будто бы сохранила все скандальные письма, которые он когда-то ей писал. Перед судом она решила вновь вернуться к этому шантажу.Эндрю Роуз, написавший о ней книгу, утверждал следующее: «Мы считаем, что есть около двадцати писем, которые, как бы выразиться, очень нескромные. Принц Уэльский говорил что-то о ведении войны, что легко можно было бы неправильно истолковать, делал грубые замечания о своём отце, а также не гнушался писать о собственных сексуальных фантазиях. И это явно были не те письма, которые он хотел бы, чтобы увидел весь мир».
Очаровательная убийца.
Когда Маргерит судили за убийство мужа, никто, в общем-то, так и не понял, что же происходило за кулисами этого действа. Если бы девушка обнародовала письма, которые ей писал принц Эдуард, это разрушило бы репутацию английской королевской семьи, а потому её члены были готовы буквально на всё, чтобы скрыть подобное от общественности. А потому в суде была заключена сделка с должностными лицами, которая требовала полного неразглашения прошлого Маргерит, в том числе и связи с принцем Эдуардом. Вместо того, чтобы обвинить девушку в убийстве, в суде обставили всё так, будто бы её муж был настолько мерзким и жестоким тираном, к тому же расистом, что суд присяжных отпустил Маргерит без всяческих сомнений. Во время суда в сентябре 1923 года вокруг здания собралась целая толпа людей, которые наблюдали за судьбой Алиберт. Люди даже посылали туда слуг, чтобы те заняли им места, а некоторые даже платили за то, чтобы поприсутствовать в зале суда. Именно благодаря её прошлой работе куртизанкой, а также из-за связей с английской короной суд над ней стал своеобразным событием.
9. Счастливый и безбедный остаток жизни во Франции
Она прожила счастливую и безбедную жизнь.
После того, как её муж был убит, а суд над ней отгремел, Алиберт отправилась обратно в Париж, чтобы прожить там до конца своих дней. Известно точно, что какое-то время она играла небольшие, эпизодические роли в кино, а также иногда продолжала очаровывать небедных мужчин, пока общество не перестало ей интересоваться.
Маргерит Алиберт умерла в возрасте 80 лет, до конца продолжая носить титул своего супруга. Стоит также отметить, что ей удалось превратить свой стиль жизни в настоящий бизнес. После её смерти, её внук обнаружил, что роскошная и небедная жизнь Маргерит финансировалась пятью разными мужчинами.
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