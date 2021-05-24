От куртизанки до египетской принцессы и преступницы: Сильная женщина Маргерит Алиберт

Из порочного эскорта в принцессы, а из принцессы в убийцу.

Так кем же она была на самом деле?

1. Трагическое детство девочки из бедной семьи

Маргерит с мамой.

2. Работа жрицей любви ради куска хлеба

Работа жрицей любви ради куска хлеба.

3. Первая и неудачная любовь Маргерит

Она познала первое любовное разочарование.

4. Сексуальное образование для принца Уэльского

Персональная учительница для принца Эдуарда VIII.

5. Экстравагантный образ жизни, спонсируемый богатыми джентльменами

6. Замужество с египетским принцем: стабильность и подводные камни

Она была замужем за египетским принцем.

7. Жена исламского богача: ожидание, реальность и смертельный финал

А ещё она была женой исламского богача.

8. Шантаж английского принца и суд над расчётливой вдовой

Очаровательная убийца.

9. Счастливый и безбедный остаток жизни во Франции

Она прожила счастливую и безбедную жизнь.