Персонажи фильмов ужасов в реальной жизни

Лишь при одной мысли об этих персонажах мурашки по коже: мы все помним их по фильмам ужасов, а многие из них — экранное воплощение городских легенд, вселявших страх в целые поколения. Актеры, сыгравшие монстров в кино, в реальной жизни совсем не такие страшные. Из-за отсутствия грима многих даже не узнать. Давайте посмотрим, как выглядят живые кошмары любителей фильмов ужасов в обычной жизни.











Van Redin/New Line/REX/Shutterstock — Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock



Кожаное лицо из фильма «Техасская резня бензопилой: Начало» (2006) — Эндрю Бринярски

Джейсон Вурхиз из фильма «Пятница, 13-е» (1980) — Ари Леман

Джек Торренс из фильма «Сияние» (1980) — Джек Николсон

Самара из фильма «Звонок» (2002) — Дэйви Чейз

Пинхед из фильма «Восставший из ада» (1987) — Даг Брэдли

Фредди Крюгер из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984) — Роберт Инглунд

Лепрекон из фильма «Лепрекон» (2003) — Уорвик Дэвис

Валак из фильма «Заклятие 2» (2016) — Бонни Ааронс

Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» (1990) — Тим Карри

Джон Крамер из фильма «Пила» (2003) — Тобин Белл

Майкл Майерс из фильма «Хэллоуин» (1978) — Ник Касл