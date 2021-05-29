10 бюджетных находок из ИКЕА, чтобы организовать хранение вещей на кухне

Используйте бюджетные находки из ИКЕА как органайзеры для кухни

1. Подставка для крышек кастрюль

Подставку можно регулировать по размеру шкафа / Фото: design-homes.ru

2. Вставка в полку

Вставка в полку создает дополнительное пространство для размещения посуды

3. Мусорное ведро

Ведро можно использовать по прямому назначению или хранить в нем кухонную утварь / Фото: design-homes.ru

4. Выдвижной контейнер

Выдвижные контейнеры удобно располагать под мойкой или на дверцах

5. Подставка для ножей

Горизонтальная подставка - оптимальный и безопасный вариант для хранения ножей / Фото: design-homes.ru

6. Многофункциональный контейнер

В контейнере можно хранить пакеты, бумажные салфетки, полотенца, перчатки, носки, личные вещи, средства гигиены и т.д.

7. Контейнер с крышкой

Соберите несколько контейнеров и организуйте компактную систему хранения / Фото: design-homes.ru

8. Тумба с ящиками

В выдвижных ящиках можно хранить не только бумагу и канцелярию, но и продукты

9. Штанга для полотенец

Храните кухонные полотенца на выдвижной штанге под раковиной / Фото: kitchen.cdnvideo.ru

10. Реечное дно детской кровати

Немного фантазии и реечное дно для детской кровати превращается в кухонный органайзер