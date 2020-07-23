Гримасы декоммунизации: Дарт Ленин, «болгарский перец» и… гидра революции

Очень творчески подошли к декоммунизации жители села Железнодорожное под Одессой. Там памятник Владимиру Ильичу Ленину модернизировали до неузнаваемости, превратив в… абстрактное лицо болгарской национальности. По замыслу автора фигура должна символизировать переселенца из Болгарии, обосновавшегося на гостеприимной одесской земле.

Чтобы изменить национальность вождя, его нарядили в кокетливую жилетку и постолы, а в руку вставили виноградную лозу. Но самым привлекающим внимание элементом композиции стал головной убор переселенца, который, как говорят злые языки, соорудили из обычного ведра.

Первым поделился фотографиями переделки активист движения «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. Он выложил снимки «до» и «после» на своей странице в фейсбуке, а также кратко их прокомментировал. По словам Вадима в Украине остались всего два Владимира Ильича в первозданном виде — в селах Калчева и Городнее в Одесской области.

Но, скорее всего, очередь на переодевание скоро дойдет и до них.

До этого в прессе появлялись фотографии переделки в другом украинском селе, Новоаклексеевке, Запорожской области. Там Ленина, стоявшего на главной площади населенного пункта, переодели в казацкого гетмана Пилипа Орлика, создателя первой украинской конституции.

Дошли руки и до единственного уцелевшего Ленина Одессы, которого в 2015 году превратили в Дарта Вейдера. Памятник стоял на территории завода «Прессмаш» и был изготовлен из гипса. Одесскому художнику Александру Милову пришли в голову сразу две хорошие идеи — превратить памятник в героя саги «Звездные войны», а также заставить его приносить людям пользу. В голову Дарта Вейдера встроили оборудование, раздающее Wi-Fi и вокруг памятника всегда полно людей с гаджетами.

А вот в румынском Бухаресте в 2012 году Ленина изменили еще более радикально. Там из него сделали… многоголовую гидру, с розами вместо голов. Художник Костину Ионицэ постарался на славу — его творение может в темноте испугать неподготовленного гостя столицы. Автор утверждает, что многоголовый вождь символизирует отсутствие у жителей страны интереса к любым направлениям в политике.

Но для того чтобы декоммунизировать монумент, оказывается вовсе не обязательно его изменять. В уже известной своей любовью к болгарской диаспоре Одесской области незатейливо преобразили памятник Карлу Марксу. На бюсте автора «Капитала» просто заменили табличку, превратив его таким образом в национального героя Болгарии и поэта Христо Ботева.