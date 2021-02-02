Как покрыть слоем меди металлические изделия быстро и без электролиза

Многие хозяева заинтересованы в том, чтобы покрыть инструменты или какие-то отдельные метизы слоем меди. Большинство осведомленных людей знает о том, что меднение – это достаточно хитрая процедура, которая подразумевает использование электролиза. В действительности же меднить стальные изделия можно куда проще и быстрее. Достаточно только раздобыть подходящие для этого материалы.
Приготовление рабочего состава
Понадобится медный купорос. |Фото: dachamechty.ru.
Важно: перед приготовлением раствора купороса необходимо защитить глаза очками, ручки – перчатками, а дыхательные пути – маской.
Для процедуры меднения металлических изделий без использования электролиза понадобится дистиллированная вода (это обязательно условие, в воде не должно быть никаких примесей), растворитель, медный купорос, а также электролит. Для работы неплохо иметь под рукой кухонные весы или мерочную посуду, так как при выполнении всех дальнейших операций будет абсолютно нелишним соблюдать известную точность.
Также понадобится электролит. |Фото: kassot.com.
Первым делом отмеряем ровно 450 мл воды. Переливаем ее в рабочую емкость. Далее проделываем то же самое, отмерив 100 мл серной кислоты – электролита. Переливаем кислоту в воду, после чего добавляем туда же еще 100 мг медного купороса. Все три ингредиента необходимо хорошенько перемешать до того самого момента, пока кристаллы купороса полностью не растворятся в жидкости. Как только это будет сделано – субстанция для последующего меднения готова.
Процедура меднения
Ничего сложно делать не придется. |Фото: drive2.com.
Перед тем, как начинать меднение, все стальные изделия следует надлежащим образом подготовить. В первую очередь необходимо произвести процедуру обезжиривания. С этой задачей справится обычный растворитель. Только после этого изделия помещаются при помощи пинцета в раствор. Останется только подождать 1-3 минуты, пока медь не осядет на стали. После извлечения из сосуда метиз или инструмент следует хорошенько протереть тряпкой или ненужным полотенцем.
Можно наделать много медненных деталей. ¦Фото: galvanic-ecm.ru.
Важно при этом понимать, что чем больше стальное изделие будет удерживаться в растворе, тем толще слой медного покрытия на нем появится.
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