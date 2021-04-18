Что известно о самом грандиозном аферисте XXI века: Создатель антивируса и преступник Джон Макафи

Как известно, знаменитого мафиози Аль Капоне смогли арестовать только из-за уклонения от налогов. Все остальные попытки найти доказательства его преступлениям проваливались. Создателя очень популярного антивируса, который стоял некогда почти у каждого, Джона Макафи давно подозревают в ряде преступлений, но поймали тоже на налогах.
Если бы о Джоне Макафи сняли фильм, это была бы авантюра. С элементами криминала. А зрители, выходя из зала, говорили бы: мол, накрутили сценаристы, кто видел такого человека в реальной жизни, а не в какой-нибудь компьютерной игре? Если бы авторам книг о преступлениях нарциссических личностей понадобился максимально разнообразный иллюстративный материал из одной биографии – у Макафи можно было бы взять на всю книгу. Или на пять. Вот только потом пришлось бы сильно пожалеть.
Значок антивируса McAfee можно до сих пор обнаружить на многих компьютерах. Это программа, защищающая пользователей компьютеров от киберпреступников. Невозможно представить, что названа она в честь своего создателя – человека, которого подозревают во множестве преступлений.
Предпоследний арест Макафи, осенью 2020 года в Норвегии, выглядел как чистый фарс. Легенда IT-мира демонстративно расхаживал по улице в кружевных трусах на лице – вместо маски. Интересно, что с ним в том же виде ходила и его жена, но взяли прицельно Макафи. Впрочем, жена с пренебрежением написала с его аккаунта: мол, да ладно, снова откупимся. И действительно, вскоре Джона отпустили… Чтобы почти сразу арестовать по обвинению уже от США. Злостное многолетнее уклонение от уплаты налогов.
Хотя уклонение действительно существует (Джон похвалялся им прилюдно в 2019 году), мало кто сомневается, что взяли Макафи за старые грешки, известные публике и неизвестные, в совокупности.
Фотографии из социальных сетей Макафи.
Всё началось с наркотиков
Обычно эта фраза предваряет историю падения, но в жизни Макафи трудно сказать, в какой момент он начинал и переставал морально падать, зато можно определить, когда он пошёл на взлёт в карьере и заработках. Макафи родился в семье алкоголика. Его отец покончил с собой, когда Джону было пятнадцать. Мальчику рано пришлось начать работать в совсем не подростковых объёмах. Его увлекали компьютеры, и он постепенно перешёл от неквалифицированного труда к неплохой работе на железной дороге – с помощью компьютеров и перфокарт рассчитывал расписание поездов.
Несмотря на внешне хорошую социализацию, Джон употреблял наркотики. Хорошая работа давала ему деньги на это разрушающее хобби. В основном это была модная в те годы ЛСД, но однажды ему продали пакетик нового наркотика. Поскольку эффект наступал не быстро, Макафи решил, что наркотик слабый и употребил весь пакетик. После этого у него начались яркие и страшные галлюцинации. Он выбежал с работы, укрылся среди мусорных ящиков и отказывался отвечать на вопросы прохожих. После этого инцидента он покинул работу (да, не его уволили) и начал свою стремительную карьеру в мире компьютерных технологий.
В будущем он ещё не раз подсаживался на наркотики и лечился от них. Скорее всего, в его случае наркотики были не причиной, а следствием странностей его характера. Его всегда тянуло к ярким ощущением. И, вероятно, одно из самых ярких было – ощущение собственной безнаказанности. Кстати, среди мест работы Макафи в период увлечения очередным наркотиком была NASA. Возможно, это чудо, что никого из американских астронавтов не обнаружили летящим на Нептун.
Джон Макафи в молодости, в домашней обстановке.
В 1986 году появился первый компьютерный вирус, и Макафи понял, где сейчас проходит золотая жила. Он создал собственный антивирус, тот самый сверхпопулярный McAffee. Даже сейчас он входит в пятёрку самых популярных антивирусов. Компания, официально производящая защитную программу, была основана Джоном в 1987 году. А в 1984 он её покинул, скорее всего – из-за вечно возникающих вокруг него конфликтов. Но продал акции IT-гиганту Intel Джон только в 1996 году. Практически сразу в IT-кругах начали предрекать, что о Макафи скоро больше никто ничего не услышит.
Действительно, до 2000 года он, в основном, занимался йогой и читал лекции, спокойно проживая на полученные от продажи акций деньги. Пытался работать над мессенджером, который так и не выстрелил, и консультировал другие стартапы. Он также купил несколько домов и землю под собственный авиаклуб, который назвал «Небесными цыганами».
Макафи: новые приключения
В 2009 году Макафи официально продал всю или почти всю свою недвижимость в США и уехал в Белиз, небольшое латиноамериканское государство. Обычно это связывают с нежеланием Макафи делиться деньгами (в виде налогов) с американским правительством, но ходили и странные слухи вокруг череды несчастных случаев в его авиаклубе.
В Белизе Макафи познакомился с учёной-микробиологом Эллисон Адонизио, у которой была гениальная, как им обоим казалось, идея о новом медицинском способе применения растительных трав. Она пылала страстью создать антибиотики нового поколения. Макафи вместе с ней основал компанию QuorumEx, а пока микробиологические исследования забирали деньги, а не приносили их, Джон принялся торговать кофе и сигаретами. Эти товары никогда не перестают быть ходовыми. Ещё он начал колоть себе тестостерон, чтобы продолжать чувствовать себя мачо – ведь годы начали брать своё.
Позже разговоры о сотрудничестве с гениальной учёной как-то сойдут на нет, а ещё позже всплывёт документальный фильм по следам изнасилования Адонизио и убийства мужчины по фамилии Фаул, общего знакомого её и Макафи. И по этому фильму выйдет так, что в обоих преступлениях виновен именно Джон.
Кадр из фильма-расследования *Гринго*.
Достоверность фильма Макафи бурно опровергал, заявляя, что все показания, которые в нём дают очевидцы, проплачены. Белиз, мол, бедная страна, за деньги кто угодно скажет вам, что угодно. А его, Джона, преследуют за то, что он, мол, боролся с наркоторговцами (кстати, в ходе этой борьбы его собственный дом обыскивали в поисках тайной нарколаборатории). Кстати, мужчина, об убийстве которого шла речь, не был как-то замешан в бизнесе или преступлениях Макафи. Он просто постоянно жаловался в полицию на то, что армия собак, которой обзавёлся Макафи из-за паранойи, громко лаяла ночами.
К слову, о паранойе. В районе, где, благодаря своим деньгам, жил Макафи, жили преимущественно наркоторговцы. Его это очень беспокоило, и он решил взять к себе на службу… местную полицию. Он закупил полицейским вооружение, оборудование, оплачивал им буквально всё, и они превратились в его личную гвардию. В какой-то момент Джон явно начал чувствовать себя местным царьком и окружил себя гаремом из несовершеннолетних девушек.
После убийства соседа Макафи объявили в розыск как подозреваемого. Джон прятался, как в настоящих боевиках. Он менял свою внешность, выкрасив волосы, изменив причёску и держа жвачку под верхней губой. Менял убежища, нанимал двойника, чтобы тот мелькал в нужных ему местах, незаконно пересекал границу. В конце концов выследили Макафи не полицейские, а журналисты, и немедленно сдали в руки закона. Чтобы оттянуть депортацию в Белиз, Макафи дважды очень убедительно имитировал сердечный приступ и в конце концов каким-то образом оказался депортирован не в страну, которая его разыскивала, а в США.
Кадр из фильма-расследования *Гринго*.
НЕ залечь на дно
В Майами Макафи женился на женщине по имени Дженис Дайсон. Обычно СМИ добавляет, что она – бывшая проститутка. В любом случае, после свадьбы Макафи, не сильно щадя её чувства, с гордостью рассказывал всем и каждому, что в Белизе растёт несколько десятков его биологических детей. Есть ли им что есть после того, как отец начал новую жизнь в другой стране, он, однако, откровенничать не спешил.
Макафи останавливали во время вождения автомобиля под препаратами – он утверждал, что это были только лекарства от панических атак. Он пытался баллотироваться в президенты США, создав собственную «Киберпартию», а потом – от партии либертарианцев. Потом внезапно для всех Джон очутился на месте генерального директора IT-компании MGT Capital Investments. До того компания в основном вкладывалась в разработку игр для социальных сетей, но Джон решил вернуться к старым добрым антивирусам.
Именно в этой компании разразился очередной скандал с участием Макафи. Он пытался предложить большую сумму денег другой фирме за анонсирование якобы начинающегося сотрудничества с MGT. Человек, который получил предложение взятки, опубликовал твит об этом и ещё рассказал, как Макафи вёл себя агрессивно с третьим лицом, оскорбляя и угрожая его. Кажется, именно в Твиттере при обсуждении всех приключений и поведения Макафи прозвучало определение «нарциссическая личность».
Для нарциссических личностей преступного склада ума характерно умение очаровать и склонность к совершению преступлений часто не ради выгоды, а ради самого чувства власти над ситуацией и другими людьми. Такие люди часто оказываются на лакомых должностях и – в центре скандалов с угрозами, оскорблениями и несчастными случаями. Убивают ли подобные люди? Иногда. Насилуют? Часто. Фильм об убийстве соседа Макафи и изнасиловании его бизнес-партнёрши снова стали обсуждать. Впрочем, скандал не ушёл далеко.
Кадр из фильма-расследования *Гринго*.
Вскоре Макафи оказался на гребне новой волны – криптовалюты. Он обещал им блестящее будущее, консультировал по ним и предсказывал взлёты конкретных валют. Как позже выяснилось, всё это он делал за взятки, и его «анализ» и «прогнозы» были не больше, чем рекламой. Это открытие серьёзно ударило по авторитету Макафи.
В 2019 году Джон объявил, что его преследуют власти США за отказ от уплаты налогов. В 2020 его арестовали в Доминиканской республике по подозрению в хранении больших объёмов нелегального оружия – но вскоре (как обычно) выпустили. До сих пор дольше всего он ходил под следствием за то самое убийство – два года. Потом внезапно все вопросы у охранителей закона исчезали.
Пока Джон жил от одного нового ареста до другого, журналисты провели расследование и выяснили, что история со взятками и криптовалютами была, на самом деле, историей шантажа, уголовно наказуемого преступления. Макафи буквально вымогал деньги: если не заплатите, говорил он, я парой слов вас утоплю. Я аналитик, которому верят. И так на тот момент и было. Добавится ли обвинение в шантаже к прочим обвинениям – от налоговой и от Комиссии по ценным бумагам США – за которые Макафи уже светит тридцать лет? Время покажет.
Текст: Лилит Мазикина
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