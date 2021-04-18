Что известно о самом грандиозном аферисте XXI века: Создатель антивируса и преступник Джон Макафи

Взрывы на складе боеприпасов в Чехии и причастность к этому россиян обсудят на заседании глав МИД ЕС

Тему взрывов на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году — так называемое «дело Врбетице» — и причастность к этому российской стороны обсуд...