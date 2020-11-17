Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

Проходя по строительному магазину, мы часто думаем: «Надо бы обновить диван, а то старый уже совсем прогнулся». Или: «Вот эта красивая тумба как раз подошла бы для гостиной». Но при взгляде на ценник понимаем, что покупка новой мебели или помощь реставратора ударит по карману. Однако обновить или даже улучшить старую мебель можно и за небольшие деньги, если сделать все своими руками.

Мы наглядно демонстрируем для своих читателей варианты подобных переделок от пользователей сети.

1. «Взял этот шкаф из австралийского шелковистого дуба. Перекрасил из оранжевого во что-то более современное, используя черный воск и краски на водной основе»





2. Вот яркий пример того, как преобразили барный стул, использовав два баллончика с краской разных цветов





3. «Обновил комод моего детства. Родители купили незавершенный комплект из соснового дерева в начале-середине 1990-х. Ручки заказывались онлайн»





4. «Ткань была покрашена, а затем я вышила на ней узор с помощью мебельной иглы и пряжи. Если вы хотите сохранить первоначальную фактуру ткани, замочите ее в воде, прежде чем красить»





5. «Моя первая попытка что-то отполировать, перед тем как приступать к шкафу. Он следующий на очереди»



6. «Ремонтирую обеденный стол и стулья для друга.

Дизайн выполнен аэрозольной краской Galaxy, который получился суперкрутым!»7. «Превратил старый Westinghouse в кошачью постель! Телевизора изначально не было»8. «Этот винтажный стол принадлежал моему деду. У него была повреждена столешница. Теперь он совсем не похож на оригинал»9. «Старый письменный стол превратился в туалетный столик, о котором я всегда мечтала»10. «Я переделал бабушкину тележку для напитков. Она была ржавой, а одно стекло было разбито (отсюда и разные цвета)»11. Из старых строительных материалов получился вместительный кукольный домик для детей. К тому же он точно не сломается12. «Когда переезжаем, мы, как правило, берем с собой некоторые вещи из предыдущего дома. В этот раз мы взяли с собой доски от нашего старого забора и сделали карту мира»13. «Я сделал это сам из алюминиевой пластины, шайб и дверных подвесов. Сверлить и резать было несложно. Раскрасил все c помощью баллончиков с краской примерно по $ 15 за штуку»14. Интересная переделка женскими руками ненужного компьютерного стола в аккуратный туалетный столик15. «До и после. Ремонт этой (очень ржавой) скамейки из чугуна и дерева начала XX века. Купил на барахолке и восстановил для мамы. Некоторые планки пришлось полностью заменить»16. «Превратил сломанное основание лампы и нерабочий телескоп в классный предмет интерьера для нашей гостиной»17. Даже из старого тяжелого деревянного стула получилось сделать кресло на колесиках, которое органично вписалось в дизайн интерьера18. «Мой комод за $ 10 до (слева) и после (справа). Впервые красил методом напыления, но я очень доволен тем, как получилось. Потратил $ 40 на материалы»19. Посмотрите, как из потрепанного временем комода получилось сделать оригинальную и многофункциональную тумбу20.В любую старую мебель можно вдохнуть вторую жизнь. Вот еще один хороший пример21. «Это мой первый крупный проект по реставрации мебели. Я очень горжусь им!»Серьезно, это впечатляющая работа. Продаете? Я бы купил. © texicali37 / RedditПриходилось ли вам когда-нибудь переделывать старую мебель? Если да, то можно ли сказать, что это был полезный жизненный опыт?