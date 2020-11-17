С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

Проходя по строительному магазину, мы часто думаем: «Надо бы обновить диван, а то старый уже совсем прогнулся». Или: «Вот эта красивая тумба как раз подошла бы для гостиной». Но при взгляде на ценник понимаем, что покупка новой мебели или помощь реставратора ударит по карману. Однако обновить или даже улучшить старую мебель можно и за небольшие деньги, если сделать все своими руками.
Мы наглядно демонстрируем для своих читателей варианты подобных переделок от пользователей сети.
1. «Взял этот шкаф из австралийского шелковистого дуба. Перекрасил из оранжевого во что-то более современное, используя черный воск и краски на водной основе»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

2. Вот яркий пример того, как преобразили барный стул, использовав два баллончика с краской разных цветов
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

3. «Обновил комод моего детства. Родители купили незавершенный комплект из соснового дерева в начале-середине 1990-х. Ручки заказывались онлайн»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

4. «Ткань была покрашена, а затем я вышила на ней узор с помощью мебельной иглы и пряжи. Если вы хотите сохранить первоначальную фактуру ткани, замочите ее в воде, прежде чем красить»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

5. «Моя первая попытка что-то отполировать, перед тем как приступать к шкафу. Он следующий на очереди»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки
6. «Ремонтирую обеденный стол и стулья для друга.

Дизайн выполнен аэрозольной краской Galaxy, который получился суперкрутым!»
20+ случаев, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки
7. «Превратил старый Westinghouse в кошачью постель! Телевизора изначально не было»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

8. «Этот винтажный стол принадлежал моему деду. У него была повреждена столешница. Теперь он совсем не похож на оригинал»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

9. «Старый письменный стол превратился в туалетный столик, о котором я всегда мечтала»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки
10. «Я переделал бабушкину тележку для напитков. Она была ржавой, а одно стекло было разбито (отсюда и разные цвета)»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

11. Из старых строительных материалов получился вместительный кукольный домик для детей. К тому же он точно не сломается
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

12. «Когда переезжаем, мы, как правило, берем с собой некоторые вещи из предыдущего дома. В этот раз мы взяли с собой доски от нашего старого забора и сделали карту мира»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

13. «Я сделал это сам из алюминиевой пластины, шайб и дверных подвесов. Сверлить и резать было несложно. Раскрасил все c помощью баллончиков с краской примерно по $ 15 за штуку»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

14. Интересная переделка женскими руками ненужного компьютерного стола в аккуратный туалетный столик
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

15. «До и после. Ремонт этой (очень ржавой) скамейки из чугуна и дерева начала XX века. Купил на барахолке и восстановил для мамы. Некоторые планки пришлось полностью заменить»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

16. «Превратил сломанное основание лампы и нерабочий телескоп в классный предмет интерьера для нашей гостиной»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

17. Даже из старого тяжелого деревянного стула получилось сделать кресло на колесиках, которое органично вписалось в дизайн интерьера
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

18. «Мой комод за $ 10 до (слева) и после (справа). Впервые красил методом напыления, но я очень доволен тем, как получилось. Потратил $ 40 на материалы»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

19. Посмотрите, как из потрепанного временем комода получилось сделать оригинальную и многофункциональную тумбу
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки20.

В любую старую мебель можно вдохнуть вторую жизнь. Вот еще один хороший пример
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

21. «Это мой первый крупный проект по реставрации мебели. Я очень горжусь им!»
Случаи, когда старую мебель преобразили до неузнаваемости за копейки

Серьезно, это впечатляющая работа. Продаете? Я бы купил. © texicali37 / Reddit
Приходилось ли вам когда-нибудь переделывать старую мебель? Если да, то можно ли сказать, что это был полезный жизненный опыт?
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Мебельреставрация
Обсудить

Картина дня

наверх