Шапка Мономаха и скипетр династии Романовых: 9 царских регалий Российского государства

Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля .

1. Шапка Мономаха

Трудно найти более знаменитую регалию древних московских царей. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Изящное переплетение драгоценностей и восточных мотивов. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Знаменитый крест шапка получила далеко не сразу. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Шапка Мономаха (справа) в экспозиции царских головных уборов 1300-1685 гг. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля. Шапка Мономаха (справа) в экспозиции царских головных уборов 1300-1685 гг. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

2. Икона с Крестом Животворящего Древа и панагией

И царская регалия, и православная святыня. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Реликвия усеяна драгоценностями. /Фото: rbth.com

Крест Животворящего Древа, 11 век. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

3. Трон Бориса Годунова

Трон Бориса Годунова в экспозиции Оружейной палаты. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Россыпь драгоценных камней - характерная черта восточного искусства. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

На месте утерянных камней оставили пустые гнезда. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

4. Скипетр Большого Наряда

Один из самых известных скипетров русских царей. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Скипетр в экспозиции среди других регалий первого царя династии Романовых. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

На скипетре отчетливо видны элементы ренессансного искусства . /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

5. Держава царя Михаила Федоровича Романова

Первая держава российских правителей. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Царь Михаил Федорович Романов с державой в руках. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Сцены из жизни царя Давида выполнены с поразительной точностью. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремляm

6. Цепь Михаила Романова

Пожалуй, одна из самых оригинальных царских регалий. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

7. Шапка Мономаха второго наряда

Шапка Мономаха второго наряда в экспозиции Оружейной палаты. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Причиной появления второй Шапки Мономаха стало двоевластие. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Симпатичная, но не точная копия оригинальной регалии. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

8. Двойной трон царевичей Ивана и Петра

Один трон для двух маленьких правителей. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Реконструкция использования двойного трона. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

9. Шапка алмазная царя Ивана Алексеевича

Регалия первого наряда царя Ивана Алексеевича. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Изображение царя Ивана Алексеевича, слева от его руки - Алмазная шапка. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.

Потрясающая в тонкости и детализации ювелирная работа. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.