Шапка Мономаха и скипетр династии Романовых: 9 царских регалий Российского государства

Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
В Оружейной палате Московского Кремля находится крупная и любопытная экспозиция: в ней собраны все атрибуты верховной власти правителей Российской империи. И, как ни странно, на скипетрах и коронах она не заканчивается - там можно найти и трон, и легендарную шапку Мономаха, и даже цепь основоположника династии Романовых. Вашему вниманию «десятка» ценнейших царских регалий, которые подтверждали права на правление в Российском государстве.
1. Шапка Мономаха
Трудно найти более знаменитую регалию древних московских царей. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Пожалуй, наиболее известным из парадных головных уборов царей тогда еще Московского государства - это легендарная шапка Мономаха (другое название - корона Великих московских князей). Материалом для создания знаменитой регалии послужили золото, изумруды, рубины, шпинели и жемчуга, а сама шапка оторочена соболиным мехом. При этом вес ее составляет всего чуть меньше одного килограмма.
Изящное переплетение драгоценностей и восточных мотивов. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Интересна история появления этого знаменитого головного убора. Согласно распространенному мнению ученых, шапка была создана ювелирами Золотой орды в конце 13 века и стала подарком золотоордынского хана Узбека московскому князю Юрию Даниловичу в 1317 году. Впервые же в исторических источниках упоминается при правлении Ивана Калиты.
Знаменитый крест шапка получила далеко не сразу. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
А вот свое легендарное название - шапка Мономаха - она получила благодаря легенде, которую придумали в конце 15 века, когда регалию окрестили и установили на нее православный крест. Согласно созданному мифу, шапка была подарена киевскому князю Владимиру Мономаху от византийского императора Константина IX Мономаха. При этом авторов легенды не смутил тот факт, что будущему правителю Древней Руси на тот момент было всего два года.
Шапка Мономаха (справа) в экспозиции царских головных уборов 1300-1685 гг. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
В поставлении на престол российских царей шапка Мономаха использовалась вплоть до конца 17 века: первым ею короновали Дмитрия Ивановича Внука в 1497 году - формального соправителя деда, царя Ивана ІІІ, а полноценно возвели на престол Ивана VI Грозного. А последний царь, надевший регалию в 1682 году, т. е. через 178 лет после первого стал старший брат императора Петра Великого Иван V. Интересно, что после коронации правители шапку больше никогда не надевали.
2. Икона с Крестом Животворящего Древа и панагией
И царская регалия, и православная святыня. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Еще одной уникальной царской регалией, находящаяся в экспозиции музея Московского Кремля, является золотая чеканная икона, в которую заключены драгоценный крест, выполненный из Древа Креста в 11 веке, и панагия - образ Богоматери небольшого размера - с тремя камнями от Гроба Господня и крышки Гроба. Последняя православная святыня, по одной их версий, была привезена в Москву во время правления Бориса Годунова в начале 1600-х годов.
Реликвия усеяна драгоценностями. /Фото: rbth.com
Для создания иконы-ковчега в мастерских Кремля было использовано немалое количество материалов - дерево, золото, серебро, бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, турмалины и жемчуг. Кроме того, его венчают два изображения, характерных для византийских ставротек - святых Константина и Елены.
Крест Животворящего Древа, 11 век. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Центральная реликвия, содержащаяся в ковчеге - Крест Животворящего Древа - согласно наиболее вероятному предположению, выдвигаемому историками, как раз и использовалась во время вступления на престол правителей Московского царства. Так, по одной из версий именно этот крест стал частью церемонии коронации Ивана Грозного в 1547 году.
3. Трон Бориса Годунова
Трон Бориса Годунова в экспозиции Оружейной палаты. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Царь Борис Годунов в 1604 году получил в подарок от шаха Аббаса I роскошный трон, выполненный в традиционных восточных мотивах, и на следующие два столетия он стал полноценной регалией правителей Российского государства. Изготовлением будущего дара занимались персидские мастера, которые в качестве материалов использовали золотые пластины, инкрустированные 552 рубинами и турмалинами, 825 единицами бирюзы, 177 жемчужинами и 700 половинками жемчужин.
Россыпь драгоценных камней - характерная черта восточного искусства. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Трон использовали для вступления на трон и после правления царя Бориса Годунова, однако в период царствования императора Петра Великого он был передан в Оружейную палату Московского Кремля. После этого его использовали во время коронации российских монархов всего однажды - когда проводилась церемония императрицы Елизаветы Петровны.
На месте утерянных камней оставили пустые гнезда. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Интересный факт: по приказу Елизаветы Петровны была заменена обивка - красный персидский бархат, традиционный для восточных мотивов, был убран в пользу модного и популярного в тот период французского вельвета голубого оттенка с цветочным орнаментом.
4. Скипетр Большого Наряда
Один из самых известных скипетров русских царей. / Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
С течением времени правители Московского государства стали отходить от использования восточных, в частности, византийских мотивов и все больше ориентировались на европейские традиции в церемонии коронации. Так, ярким примером такого перехода можно считать появление среди царских регалий нового предмета - скипетра.
Скипетр в экспозиции среди других регалий первого царя династии Романовых. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
В Оружейной палате музея Московского Кремля можно найти такой скипетр, с которым восходил на престол Михаил Федорович в 1613 году. Первый царь династии Романовых получил его как символ верховной власти - царский посох. При венчании на царство и во время торжественных мероприятий московские правители держали скипетр в правой руке. В других случаях - при больших выходах - скипетр несли перед царем специальные люди, называвшиеся стряпчими стряпчими.
На скипетре отчетливо видны элементы ренессансного искусства. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Скипетр царя Михаила Федоровича Романова выполнен в стиле позднего Ренессанса западноевропейскими мастерами. Как полагают исследователи, он был доставлен царю Борису Годунову Великим посольством Рудольфа II, императора Священной Римской империи в 1604 году, и, уцелев в период Смуты, получил статус Скипетра Большого наряда.
5. Держава царя Михаила Федоровича Романова
Первая держава российских правителей. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Неотъемлемый партнер скипетра в руках монарха – держава – также пришел в Московское государства из Западной Европы в конце 16 - начале 17 века. Самой древней из сохранившихся среди тех, которые использовались во время коронации русских правителей, наряду со скипетром, является держава Михаила Федоровича Романова, также известная как «Мономахова держава».
Царь Михаил Федорович Романов с державой в руках. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
История этой регалии сходна со парным ему скипетром: она была принесена в дар еще царю Борису Годунову, пережила смуту и в 1613 году вошла в коронационное одеяние — «Большой Наряд» первого царя династии Романовых. Последним же правителем, который держал ее в руках, был Иван Алексеевич, старший брат Петра Великого. После этого она была отдана на постоянное хранение в Оружейную палату.
Интересный факт: свое второе название - «Мономахова держава» - регалия получила по аналогии с одноименной шапкой. Была придумана легенда, якобы державу ниспослали еще в 11 веке киевскому князю Владимиру Мономаху вместе с венцом и другими реликвиями.
Сцены из жизни царя Давида выполнены с поразительной точностью. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремляm
Держава, как и скипетр Михаила Федоровича, согласно утверждению историков, имеет западноевропейское происхождение. На это, в частности, указывает наличие так называемого «латинского» креста на навершии. Также в верхней части регалии расположены рельефы со сценами из жизни библейского царя Давида. Держава создана из золота и украшена крупными камнями – алмазами, изумрудами, рубинами и сапфирами.
6. Цепь Михаила Романова
Пожалуй, одна из самых оригинальных царских регалий. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Еще одна регалия, которая принадлежала первому правителю династии Романовых – царю Михаилу Федоровичу. Она представляет собой золотую цепь, состоящую из 88 колец, на каждом из которых отчеканена определенная надпись. Если читать их по очереди, то они складываются в единый текст, в котором, среди прочих, есть молитва к Пресвятой Троице и полный список земель, которыми владело Российское государство на тот момент.
7. Шапка Мономаха второго наряда
Шапка Мономаха второго наряда в экспозиции Оружейной палаты. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
В Оружейной палате Музея Московского Кремля находится сразу две шапки Мономаха. Помимо оригинальной, есть еще и другая, которая была с в спешном порядке создана в рамках совместного правления Ивана V и Петра I. Последний регалии не имел, и было решено сделать для него менее изысканную копию отцовской. Так и появилась шапка Мономаха второго наряда, которая позже получила еще одно название - «Шапка Таврическая».
Причиной появления второй Шапки Мономаха стало двоевластие. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Сам прецедент двоевластия такого рода появился из-за того, что предыдущий царь Федор Алексеевич на момент своей смерти в 1682 году не оставил государству наследников. Единственными представителями династии Романовых были два его младших брата Иван и Петр, которые оказались в центре боярских интриг - именно последние и стали причиной того, что на трон посадили обоих мальчиков.
Симпатичная, но не точная копия оригинальной регалии. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Шапка Мономаха второго наряда имеет несколько отличий от оригинальной. Так, например, ее внешний вид менее изящный и изысканный, в частности, из-за того, что на ней отсутствуют восточные узоры. Кроме того, скопированная регалия имеет меньшую массу - она весит всего 600 граммов.
8. Двойной трон царевичей Ивана и Петра
Один трон для двух маленьких правителей. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Еще одной регалией, которая была создана в рамках двойного правления Ивана и Петра является необычный двойной трон из серебра. Он создавался в мастерских Кремля с 1682 по 1684 год. Материалами для двойного трона стали дерево и серебро, причем последнего понадобилось около двухсот килограмм.
Реконструкция использования двойного трона. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Трон имеет настолько сложную конструкцию, что его нередко сравнивают с роскошным архитектурным сооружением, которое напоминает скорее беседку в стиле барокко. Еще одним оригинальным конструктивным решением, которое появилось с инициативы бояр, является потайное третье сидение с окошком, которое скрывалось за местом 10-летнего царя Петра и предназначалось для его наставников. Нередко на том месте восседала царевна Софья Алексеевна, которая была регентом при малолетних царствующих братьях.
9. Шапка алмазная царя Ивана Алексеевича
Регалия первого наряда царя Ивана Алексеевича. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Алмазная шапка была изготовлена в период с 1682 по 1687 годы для царя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого. Интересно, что в качестве материала для нее кремлевские мастера использовали драгоценности и алмазы предыдущих правителей, которые посчитали морально устаревшими. Несмотря на то, что шапка была парадной, предназначалась она также для повседневного пользования.
Изображение царя Ивана Алексеевича, слева от его руки - Алмазная шапка. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Регалия создавалась на основе двойного металлического каркаса. Первый - внутренний - представляет собой золотое чеканное полушарие, к нему прикреплялся внешний каркас из сплошной плетёнки из золотых узоров с добавлением алмазов. Драгоценности размещены особым образом, то есть в разных ракурсах. Такое решение создает эффект, когда при падении яркого света бриллианты «играют» и переливаются своим блеском.
Потрясающая в тонкости и детализации ювелирная работа. /Фото из альбома «Государственные регалии московского царства», Музеи Московского Кремля.
Тулья короны была традиционно украшена соболиным мехом. Кроме того, среди пологов Алмазной шапки расположились двуглавые орлы, а также короны, многолепестковые розетки, которые отличались по форме и размеру. Всего реалия украшена более чем 900 алмазами, и множество других камней.
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