Продукты без срока годности
Ни для кого не секрет, что продукты имеют не очень приятное для потребителей свойство портиться. Такой недостаток пищи нельзя не принимать во внимание, так как он играет главную роль в питании человека. В отличие от некоторых животных, к испорченным продуктам наш организм не особо готов.
Конечно, существуют различные ухищрения, способные продлить срок годности пищи, но полностью избавить продукты от особенности портиться никто не в силах. Впрочем, кое-какие продукты и без того имеют способности «жить» чуть ли не вечность.
Так, белый рис, к примеру, может спокойно храниться до 30 лет. Но это при условии, что он отшлифован. В таком случае никаких изменений с ним не произойдет.
Мед по праву может считаться настоящим «долгожителем». Он является единственным, что никогда не портиться.
Сухое молоко, на удивление, тоже имеет удивительный запас «прочности». Хранится оно очень долго, никак не теряя своих свойств.
Соль. Куда же без неё. Настоящий минерал, способный прожить сотни лет при соответствующих условиях.
Сахар тоже может храниться очень долго. Правда, этот продукт всё же более привередлив к условиям хранения, чем та же соль.
Сушеные бобы – еще один «долгожитель» в нашем списке. Те, кто пробовал многолетние плоды фасоли, не мог отличить их от свежих бобов. Тридцать лет и более – как один день для этого продукта.
При подходящей среде хранения приятно удивить могут соевый соус и кленовый сироп. В составе этих продуктов нет скоропортящихся веществ, поэтому несколько лет они способны спокойно простоять где-то на задворках вашей кухни.
Необычный продукт от индейских племен – пеммикан. Представляет он собой высушенное мясо. Употреблять его можно в любом виде, правда, нынешние технологии всё же изменили сам процесс приготовления пеммикана.
Ну и завершает наш список вполне ожидаемый продукт – алкоголь. Правда, относится это лишь к крепким видам, вроде виски и водки. Протянуть эти напитки могут очень долго.
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