5 действительно полезных вещей, которые не прижились в современных автомобилях

Каждый год на автомобильном рынке появляются те или иные инновации. Прогресс не стоит на месте. Многие предложения дизайнеров и конструкторов при этом оказываются абсолютно бесполезными. Они по совершенно очевидной и разумной причине так и не смогли прижиться, несмотря на всю свою кажущуюся и, казалось бы, неоспоримую полезность для автомобилистов.
1. Запираемый капот
Идея была хорошая, но не прижилась. /Фото: drive2.ru.
На первый взгляд идея исключительно полезная, особенно в деле повышения защиты автомобиля от угона. Однако на практике всего одна единственная компания попыталась реализовать данную фишку и это была американская Ford. Кроме того, замки, поставленные на некоторые модели, не отличались качеством, а потому часто заедали и ломались. В конечном итоге идея так и не прижилась.
2. Подушки безопасности для пешеходов
Испытания показали, что все это бесполезно. /Фото: viltu.ru.
Чего только не пытались делать инженеры с передней частью автомобилей, чтобы повысить шансы на выживание пешехода, попавшего под колеса. Апофеозом эволюции защитных элементов стали внешние подушки безопасности, которая появилась несколько лет назад на Volvo XC40. Правда, пользы от подушки оказалось примерно «нисколько», так как в большинстве случаев контакт автомобиля и пешехода слишком болезненный.
3. Кодовые замки
Еще одна смелая американская идея по усилению защиты авто. /Фото: drive2.com.
Американцы по всей видимости любят экспериментировать с замками! Несколько лет назад на автомобилях Ford появился первый цифровой замок, который открывается при помощи введения правильного кода. В большинстве случаев он лишь дополняет основной традиционный замок. Хотя функция все еще появляется на некоторых моделях, широкого распространения она так и не получила.
4. Звуковой сигнал на переключателе
Все попытки вынести гудок не увенчались успехом. /Фото: avtoblog.ua.
Инженерами не раз предпринималась попытка вынести звуковой сигнал куда-нибудь за пределы рулевого колеса. Самая яркая попытка была предпринята не так давно. Сигнал гудка попытались установить на один из боковых переключателей. Оказалось, что такое расположение экстренной кнопки не очень-то удобно и эргономично.
5. Автоматические ремни безопасности
Идея с автоматическими ремнями изначально была странной. /Фото: velomesto.com.
Идея автоматических ремней, которые застегиваются на теле водителя, как только он закрывает дверь своего автомобиля была достаточно хороша. Но как это очень часто бывает в подобных делах – подкачала реализация. Система оказалась абсолютно недоработанной. Хуже всего то, что она не позволяла водителям совершать даже элементарные действия в салоне, помимо управления транспортным средством.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии