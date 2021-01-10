ы с черной пулей: для чего они нужны к автомату Калашникова

Существует множество видов маркировки патронов. Основной способ обозначения типа боеприпасов – это покраска его поражающей части в какой-нибудь цвет. Такая маркировка позволяет опознать тот или иной патрон, бросив всего один единственный взгляд. Например, для АК выпускаются патроны, пули которых покрашены в стильный и изящный черный цвет. Вопрос: чем они отличаются от обычных и зачем нужны?
Черные патроны достаточно редки. /Фото: goodfon.ru.
Как уже было отмечено выше – существует множество способов маркировки боеприпасов. Чаще всего делается это при помощи штамповки и нанесения краски. При этом не стоит путать краску и защитные лаки, которые нередко наносятся на стык пули и гильзы с целью обеспечения лучшей герметичности изделия. Большинство цветов маркировки боеприпасов к ручному огнестрельному оружию одинаково по всему миру, тем не менее специфика всякой маркировки определяется местным уставом той или иной армии.
Все дело в мощности порохового заряда. /Фото: allzip.org.
Существует достаточно редкая разновидность патронов, пуля которых окрашена почти полностью в черный цвет. Делаются такие боеприпасы в том числе для отечественного оружия, включая Автомат Калашникова. Патроны эти весьма редки, а потому их едва ли проходилось видеть даже тем, кто прошел воинскую службу. В чем же их секрет?
Испытания оружия проводятся на специальном станке. /Фото: arms-expo.ru.
Итак, пуля маркированных черной краской патронов ничем не отличается от обычной пули со стальным сердечником. Точно такая же используется в подавляющем большинстве боеприпасов к автомату. Другое дело – пороховой заряд. В таких патронах он несколько сильнее, чем в любых других. На коробках такие боеприпасы помечают буквами УЗ – «усиленный заряд». В боевом применении их нет.
Выпуск оружия невозможен без проверки качества сборки. /Фото: doseng.org.
Используют УЗ патроны только на оружейных заводах, когда проверяют оружие из свежих партий на прочность. Используются такие боеприпасы точно также, как и патроны с желтой маркировкой пули. Правда в последних утяжелена пуля, а пороховой заряд соответствует заряду стандартного патроны. И черные, и желтые патроны применяются для проверки ствола оружия и нужны для двух разных видов тестирования. Стрелять УЗ можно только со специального станка при помощи автоматики (робота) и с безопасного расстояния.
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