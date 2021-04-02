Веснушки на руках. Как защититься от их появления и что делать, если они всё-таки появились?

К веснушкам у многих отношение неоднозначное. Обычно нам нравится их наблюдать со стороны. А если они появляются у «себя любимой» на лице или руках, то это восторга, как правило, не вызывает. Более того, хочется эти пятна побыстрее убрать и в дальнейшем не допускать их появления. Если вы знаете, что вас регулярно посещают эти «спутники весны», то можно заранее принять ряд мер, которые помогут защитить вас от этого визита. Сегодня мы поговорим про руки.

Как избавиться от веснушек на руках?

Руки весной мы активно подставляем под солнце, которое щедро одаривает их ультрафиолетом. Именно поэтому на руках и появляются веснушки. Их вполне можно сделать почти незаметными, используя вот эти простые способы.

1. Наносите на руки крем от солнца

Для эффективной защиты рук от веснушек крем должен иметь фактор защиты от 30-ти единиц. Если не хотите тратиться на крем, то можно поступить ещё проще – надевать перчатки. Они защитят ваши руки не только от солнечных лучей, но и от ветра. А, кроме того, добавят стиля вашему образу.

2. Внесите в рацион продукты с витамином C и PP

Эти витамины существенно влияют на выработку красящих веществ в клетках нашей кожи. Витамина PP много содержится в курятине, говядине, гречке и печени.

А витамин C, это, прежде всего фрукты и овощи. Например, цитрусовые, цветная и белокочанная капуста, а также болгарский перец.

3. Делайте отбеливающие маски

Одна из наиболее эффективных и простых таких масок – лимонная. Сок этого цитрусового отлично отбеливает кожу.

Выжимаем из лимона половину столовой ложки сока, смешиваем его с 5-тью столовыми ложками измельчённого укропа и 1/3 частью стакана тёплой воды (не более 40 градусов). Руки подержать в таком растворе нужно 30 минут. В неделю процедуру повторяем 3 раза.

Если веснушки на руках впервые появились только в зрелом возрасте

В этом случае нужно обратиться к эндокринологу. Возможно, у вас произошёл гормональный сбой, выявить который сможет только специалист.

А в этом видео вам покажут ещё несколько вариантов борьбы с пигментными пятнами, так ещё называют веснушки. Смотрим.