Классический коктейли, которые ещё не завоевали всеобщую любовь

1. Algonquin

2. Angel face

3. Vieux Carre

4. The Lucien Gaudin

5. Twentieth Century

6. Hanky Panky

7. Pink Gin

8. Dark and Stormy

9. Tuxedo

И где их пить . В составе сухой вермут, ржаной виски и ананасовый сокЛегенда:Коктейль появился в стенах отеля «Алгонкин» на Манхэттене – отсюда и название. Журналист Мердок Пембертон и театральный критик Александр Вуллкот отправились в отель на обед с парой друзей. На следующий день они решили повторить – и сели за тот же стол. Так началась история «Алгонкинского круглого стола», за которым на протяжении 12 лет собиралась на ланч писатели, комики, сценаристы и театральные деятели. Собрания прекратились так же спонтанно, как и начались – однажды знаменитый стол просто оказался занят. Итогом этих встреч стали не только яркие произведения того времени, но и этот коктейль.Вариацию готовят в баре Saxon + Parole.Оксана Жидкова, шеф-бармен:«Вместо сухого вермута из классического рецепта мы взяли сладкий, травяной и пряный. Его сладость выдвинула ананас на первый план, а сочетание специй и полыни подчеркнуло односолодовый виски».В составе джин, абрикосовый бренди и кальвадос в равных частяхЛегенда:Рецепт вдохновлен историей гангстера по имени Эйб Камински, участника влиятельной группировки The purple gang, промышлявшей в Детройте 20-х годов ХХ века. Эйб шантажировал и похищал людей, торговал из-под полы спиртным во время «сухого закона», но в то же время, по свидетельствам современников, обладал «ангельским личиком».Попробовать этот коктейль можно в DelicatessenАндрей Захаров, бармен«У нас в Delicatessen нет коктейльного меню. Мы можем предложить гостю что-то из непопулярной, но вкусной классики. В классическом рецепте Angel Face 1930-го года нужно смешать джин, кальвадос и ликер Apricot brandy в равных частях, но так напиток получается очень сладким. Мы готовим его с меньшим количеством ликера – получается фантастическая вещь на все времена».В составе ржаной виски , выдержанный коньяк, сладкий вермут, два биттера и бенедиктинЛегенда:Vieux Carre – это французский квартал, исторический центр Нового Орлеана. В его переулках не умолкает джаз и повсюду видны следы поклонения культу вуду. А все благодаря Мари Лаво, «верховной жрице» луизианского вуду, могила которой притягивает туристов на кладбище Saint Louis Cemetery. Улочки Vieux Carre мы видели в фильмах «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Интервью с вампиром». При всем мистицизме, неофициальный девиз Нового Орлеана достаточно беззаботный — «Пусть текут хорошие деньки» – и коктейль полностью ему соответствует.В баре Tin Woodman классический коктейль выдерживают в бочкеТимофей Болотов, бармен:«Vieux Carre из той категории коктейлей, которые после выдержки в бочке становятся мягче и раскрывают вкус. Впитывая дух предыдущего «жильца» дубовой бочки, коктейль получается сладковатым и немного винным».В состав: французский сухой вермут и апельсиновый ликер куантроЛегенда:Этот коктейль – дань уважения национальному чемпиону Франции по фехтованию Люсьену Годену. Спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в 1924 году, а следом еще две – в 1928-ом. Примечательно, что ни до, ни после Годена ни один спортсмен не брал золото в двух разных дисциплинах: шпага и рапира. А дополнительная пара серебряных медалей сделала его одним из самых титулованных французских спортсменов в истории Олимпийских игр.Выпейте в Chainaya Tea & CocktailsКонстантин Плесковских, бармен:«Меня заинтересовала история этого напитка – редко встречаются коктейли, посвященные спортсменам. Я начал предлагать его своим гостям, фанатам негрони, и они оценили неожиданно глубокий вкус и продолжительное апельсиновое послевкусие. Мы заменяем в рецепте классический вермут на сухой, настоянный на прованских травах, – добавляем напитку ещё больше французского характера».В составе джин, Лилле блан, ликер крем де какао, лимонный сокЛегенда:Коктейль получил свое название в честь поезда, курсировавшего между Нью-Йорком и Чикаго на протяжении 65-ти лет, – беспрецедентного прорыва американской компании Twentieth Century Limited. Считается, что автор рецепта – лондонский бармен Чарльз Так – создал своеобразный памятник ар-деко с присущей стилю эклектичностью, тягой к роскоши, дорогим материалам и смелым формам.Пробуйте за стойкой кафе «Юность»Павел Филатов, бар-менеджер:«В напитке, на первый взгляд, не самое очевидное сочетание вкусов – цитрусовые, какао и джин. Пару лет назад мне приготовили «Двадцатый век» в Delicatessen, на него тогда была мода среди барменов. По той же самой логике он приобрёл популярность у нас в «Юности», сначала – среди команды, а следом и среди гостей – его полюбили за необычный вкус».В составе джин, красный сладкий вермут, итальянский травяной ликер Fernet-BrancaЛегенда:Hanky Panky — это жаргонное выражение, которое можно перевести как «фокус-покус» или «штучка-дрючка». Это один из старейших напитков в меню The American Bar отеля Savoy. За стойкой в те времена стояла Ада Коулман, первая женщина-бармен этого прославленного заведения. Парадокс был в том, что в то время в барах могли выпивать только мужчины. Коули (так называли Аду гости), смешала этот напиток для постоянного посетителя, актера и комика Чарльза Хоутри, который попросил «что-нибудь эдакое».Отправляйтесь за ним в Santo SpiritoИрина Голубева, шеф-бармен:«Мне нравится, когда люди заказывают классические напитки. В камерных барах – таких, как наш – эти коктейли особенно хорошо идут. С Hanky Panky у меня связана особенная история. Я участвовала в конкурсе World Class, нужно было придумать твист на классический напиток одного из отелей Лондона. Мне показалось, что будет забавно снять видео именно за стойкой бара в отеле Savoy, где в начале прошлого века работала Ада Коулман. Я написала действующему шеф- бармену заведения Эрику Лоуренсу, и к моему удивлению все срослось – мы сняли видео, которое покорило жюри».В составе джин, капля биттера АнгостураЛегенда:«Розовый джин» придумали солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании. В середине XIX века доктор Йохан Готтлиб Бенжамин Зигерт изобрел лекарство от морской болезни – биттер Ангостура. Моряки не растерялись – начали смешивать горькую настойку с джином и разнесли рецепт по барам Англии. К слову, коктейль пришелся по вкусу и Джеймсу Бонду – он заказывает Pink Gin в «Человеке с золотым пистолетом».Смешают в баре «Коробок»Евгений Шашин, шеф-бармен:«Мне всегда нравился этот простой рецепт. А потом я нашел в книге вариацию на него в книге Drinking With Dickens Седрика Диккенса (правнука Чарльза Диккенса). Она называется Burnt Pink Gin: на ложку капают биттер, поджигают его, а потом добавляют к джину и перемешивают. Теперь рекомендую его гостям».В составе темный ром, имбирное пиво, сок лаймаЛегенда:Национальный коктейль Бермудских островов. Его рецепт зарегистрирован как торговая марка ромовой компанией Gosling Brothers Limited, которая выступает спонсором парусной регаты из Ньюпорта на Бермудские острова и гонки America’s Cup . В 70-х рецепт полюбили австралийцы, теперь у них на родине налажено массовое производство готового коктейля – его выпускают даже в стеклянных бутылках и в банках на 375 мл.Готовят свою вариацию в баре «Голова»Николай Волотов, шеф-бармен:«Стоит попробовать всем поклонникам «московского мулла». Я сделал свой вариант коктейля: смешал ямайский ром с пряным карибским, добавил ложку домашнего фалернума, соус из имбиря и ароматического биттера, имбирное пиво. Получился отличный насыщенный лонгдринк. За осень и зиму приготовил гостям больше 250 порций».В составе джин, сухой вермут, апельсиновый биттер , ликер из мараскиновой вишни и абсентЛегенда:Tuxedo или «Смокинг» – это не только название всем известного мужского костюма, но и шикарный район Нью-Йорке. Tuxedo Club был построен в конце XIX века табачным магнатом Пьером Лориллардом. «Сливки общества» собирались там, чтобы сыграть в гольф, а нью-йоркские бармены придумывали для них коктейли.Для вас смешают в 15 Kitchen+BarСергей Бармян, бармен:«Публика района Tuxedo Club была изысканной и искушенной, впрочем, как и наши гости в 15 Kitchen+Bar. Они привыкли к ярким и нетривиальным коктейлям. Tuxedo – идеальный аперитив, когда надоели все вариации мартини . Мощный сухой вкус джина, травянистые нотки вермута и абсента, пару капель слегка горьковатого апельсинового биттера – и готово».