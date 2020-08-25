Японские архитекторы создали для себя офис, в котором есть парк на крыше

Когда разговор заходит о строительстве в густонаселенных мегаполисах, то архитекторам нужно максимально изловчится, чтобы создать современное здание с функциональным и комфортным внутренним пространством. Ну а если предстоит строительство собственного офиса, то креативные дизайнеры уж точно постараются на славу. Так, например, специалисты японского архбюро Studio Velocity спроектировали уникальное здание - собственный офис - в котором есть не только комфортные и светлые рабочие зоны, но и собственный мини-парк на изогнутой крыше.







Японские архитекторы создали для себя офис, в котором есть собственный парк на крыше («Sannouno», Окадзаки). | Фото: studiovelocity.jp/ mymodernmet.com.







Офис «Sannouno» находится в Okazaki City (Япония). | Фото: mymodernmet.com. Оригинальное офисное здание «Sannouno» появилось в городе Окадзаки. Его для самих себя спроектировали специалисты японского архитектурного бюро Studio Velocity. Доставшийся им небольшой клочок земли они постарались использовать по максимуму.







Для того, чтобы проводить встречи или поработать в плохую погоду на крыше, создали небольшую застекленную зону («Sannouno», Япония). | Фото: studiovelocity.jp.







Деревья растут прямо на участке и пронизывают конструкцию офиса и его крышу насквозь («Sannouno», Япония).

| Фото: mymodernmet.com/ studiovelocity.jp. По сведениям редакции Novate.ru, для того, чтобы люди не чувствовали себя полностью оторванными от природы, на изогнутой крыше создали полноценную зону отдыха на свежем воздухе, где можно поработать или перекусить в тени старых деревьев. И самое интересное, эти растения не посажены на довольно хрупкой конструкции крыши, а растут прямо на земле и пронизывают два уровня сооружения.Оригинальный стеклянный фасад позволяет организовать естественное освещение в течение дня («Sannouno», Япония). | Фото: djournal.com.ua. Помимо зоны на свежем воздухе в офисе оформлено объемное рабочее пространство на первом этаже. Перегородок и крошечных кабинетов делать не стали, все сотрудники теперь находятся в открытом зале.Рабочее пространство с открытой планировкой наполнено светом («Sannouno», Япония). | Фото: studiovelocity.jp. Для того, чтобы рабочее пространство было более светлым и объемным, вместо окон сделали полностью прозрачные стены. Но это никак не повлияло на приватность некоторых зон, ведь здание расположено так, что большая часть площадей спрятана за соседними домами. Чтобы поддерживать эко-стиль до конца, для отделки потолка и опор использовалось лишь натуральное дерево, в соответствии с японскими традициями. Новомодных искусственных материалов авторы проекта старались полностью избегать.В новом офисе оформили кухню и обеденный зал («Sannouno», Япония). | Фото: studiovelocity.jp. Продолжая думать не только о рабочем процессе, но и о комфорте, на втором этаже, образовавшемся благодаря приподнятым краям крыши, удалось организовать небольшую кухонную зону с необходимой техникой и оборудованием. Также нашлось место и для просторной столовой, где можно расслабиться, пообедать и отдохнуть.Можно пообедать и на крыше, наслаждаясь свежим воздухом и общением («Sannouno», Япония). | Фото: djournal.com.ua./ youtube.com, © studiovelocity. Несмотря на то, что все здание спроектировано довольно нестандартно и оригинально, устройство крыши заслуживает особого внимания. Именно в ее конструкцию архитекторы и инженеры студии решили внедрить инновационные методы и провести неожиданный эксперимент. Для того, чтобы потрясающая кровля в виде прямоугольного блюда имела изогнутый вид, использовали лишь силы тяжести и натяжения.Проклеенные наборные балки могут выдержать колоссальную нагрузку («Sannouno», Япония). | Фото: studiovelocity.jp. Архитекторы решили отойти от стандартных в таких случаях решениях: использование стального каркаса, пластичного бетона или изогнутого ламината. Они создали деревянную конструкцию, в которой использовались длинные наборные балки, которые при необходимой нагрузке прогнули так, чтобы образовалась плавная линия, а потом зафиксировали в нужном положении. Такая хитрость позволяет постепенно уменьшать напряжение на нижних вертикальных столбах при увеличении массы на поверхности крыши.Все элементы конструкции проходили испытания («Sannouno», Япония). | Фото: studiovelocity .jp. Интересный факт: Полное сжатие конструкции деревянного кровельного покрытия может произойти лишь тогда, когда одновременно на крыше окажется не менее 150 человек. Эти цифры были определены опытным путем, так что сотрудникам офиса ничего не грозит, ведь такого количества сотрудников и гостей у них не бывает.Современные архитекторы уже научились проектировать дома, которые будут расположены в самых непригодных для строительства местах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: