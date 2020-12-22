Почему коты сложно поддаются дрессировке и не спешат делать, что им говорят

Кот животное своенравное. /Фото: yandex.by.

Кошачьи не так хорошо реагируют на наказания, как псовые. /Фото: yandex.com.

Коты понимают воспитание только через пряник. /Фото: vk.com.

При желании кота можно выучить не хуже, чем собаку. /Фото: yandex.ua.

Но зачем истязать животное, рожденное доминировать, а не подчиняться? /Фото: pikabu.ru .