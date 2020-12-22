Почему коты сложно поддаются дрессировке и не спешат делать, что им говорят

Кот – животное, которое гуляет само по себе. Каждый хозяин питомца хотя бы раз должен был задумываться над вопросом о том, почему котов никто не учит командам подобно тому, как это делают с большинством собак. Действительно ли коты не поддаются дрессировке. и означает ли это, что они глупее своих гавкающих коллег? Ответы все эти вопросы уже давно дала современная наука.
Кот животное своенравное. /Фото: yandex.by.
Итак, действительно ли коты глупее собак? Однозначно точно сказать нельзя. Оба вида домашних животных могут демонстрировать чудеса сообразительности. Более того, области мозга, отвечающие за обучаемость у котов и собак, сильно похожи. Так что едва ли кто-то из домашних питомцев является принципиально глупее. Тем более, что обучаемость и податливость дрессировке – это не одно и то же. Крысы дрессируются еще сложнее котов, но при этом будут в большинстве случаев оказываются поумнее котов и собак вместе взятых.
Кошачьи не так хорошо реагируют на наказания, как псовые. /Фото: yandex.com.
Теперь, что касается непосредственно дрессуры. Научить кота выполнять команды можно, но сложно. Здесь достаточно вспомнить небезызвестного Юрия Куклачева с его Театром кошек. Суть вопроса в том, что коты и собаки дрессируются по-разному. Главное отличие заключается в том, что коты в принципе не понимают наказаний в отличие от собак, будь то физическое воздействие или давление сокращением рациона.
Коты понимают воспитание только через пряник. /Фото: vk.com.
Можно с большой степенью уверенности сказать, что особенности дрессировки котов и собак произрастают из их «биологического» прошлого. Собака всегда была стайным, социальным существом. А потому с древнейших времен хорошо знакома с той же системой наказаний, которые оказывает вожак стаи в случае неповиновения членов «организации». Коты же являются одиночками, а потому и в дрессировке они понимают только поощрения. Примечательно, что когда речь заходит о дрессуре больших кошачьих, например, львов, то они намного лучше понимают язык наказания, благодаря все той же природной социальности.
При желании кота можно выучить не хуже, чем собаку. /Фото: yandex.ua.
Научить собаку командам – не просто. Это тяжелая и далеко не самая приятная работа в ходе которой следует одинаково умело принять и кнут, и пряник. Работать с котами куда приятнее, так как их не приходится наказывать, однако мотивировать пушистого гордеца делать то, что хочется тебе еще сложнее. А все потому, что у собаки есть хозяин, а у кота хозяина нет. У кота есть питомец, который его кормит и гладит.
Но зачем истязать животное, рожденное доминировать, а не подчиняться? /Фото: pikabu.ru.
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