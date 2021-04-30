С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой


Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой

Во многих семьях еще с советских времен и до сегодняшнего дня на праздничный стол подают бутерброды со шпротами. Сложно отказать себе в удовольствии полакомиться консервированной рыбкой, даже учитывая нынешнее изобилие продуктов в супермаркетах. Когда со шпротами покончено, в банке остается масло, которое обычно отправляется в мусорное ведро или в раковину. А зря! Мы подобрали несколько вариантов применения масла из-под шпрот, которые станут настоящей изюминкой блюда.

Пикантный майонезный соус.

Пикантный майонезный соус.

 

Из шпротного масла выйдет пикантный майонезный соус. Для его приготовления необходим 1 яичный желток, 1 ч. л. горчицы, 0,5 лимона, по щепотке соли и сахара, 70-80 мл подсолнечного масла и масло из-под шпрот. Взбейте блендером (или венчиком) желток, соль с сахаром и горчицу. Затем постепенно добавляйте сначала масло от шпрот, а затем подсолнечное. Если в банке осталось слишком много жидкости, то пропорцию подсолнечного масла нужно уменьшить.

Такой вариант соуса отлично подойдет к рыбными закускам. Можно добавить его к овощам или намазать на хлеб.
Маринованный лук с добавлением масла от шпрот. | Фото: koolinar.ru.

Маринованный лук с добавлением масла от шпрот. | Фото: koolinar.ru.

 

Прекрасно сочетается масло из консервной банки с маринованным луком. Достаточно всего лишь нарезать лук кольцами, добавить масло, накрыть все полиэтиленовым пакетом или крышкой и оправить на ночь в холодильник.

Масло из рыбной консервы - отличный усилитель вкуса. | Фото: mir-da.ru.

Масло из рыбной консервы - отличный усилитель вкуса. | Фото: mir-da.ru.

 

Масло от шпрот является отличным усилителем вкуса для таких блюд, как уха, жареная рыба, рыбный пирог. Да и простая селедка, политая таким маслом, приобретет пикантный аромат.
Жареная рыбка. | Фото: fishcam-store.ru.

Жареная рыбка. | Фото: fishcam-store.ru.

 
Ароматная селедочка. | Фото: 4tololo.ru.

Ароматная селедочка. | Фото: 4tololo.ru.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой

И не забудьте:
Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользойПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ПОЛЕЗНОЕ ТРАВЯНОЕ МЫЛО!

Читать
Испанский омлет. Мастер-класс от Владислава Гришина
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Испанский омлет. Мастер-класс от Владислава Гришина

Мега-шоколадный торт на раз-два: даже пропитывать не нужно – влажный и вкусный
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Мега-шоколадный торт на раз-два: даже пропитывать не нужно – влажный и вкусный

Маринуем лук тремя способами: ставим на стол вместе с шашлыком
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Маринуем лук тремя способами: ставим на стол вместе с шашлыком

Шеф-повар Ганиев предупредил россиян о фатальных ошибках при жарке шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Шеф-повар Ганиев предупредил россиян о фатальных ошибках при жарке шашлыка

Какие куриные яйца наиболее полезны?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Какие куриные яйца наиболее полезны?

Лаймовый хумус со сферами из черной сои и кокоса: как готовить и зачем включать в рацион
Материал, выбранный редакторами Миртесенbeautyhack

Лаймовый хумус со сферами из черной сои и кокоса: как готовить и зачем включать в рацион

Салат с курицей и чесночными хлебцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат с курицей и чесночными хлебцами

Роскачество призвало к умеренности при употреблении кагора
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Роскачество призвало к умеренности при употреблении кагора

Правила приобретения продуктов к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Правила приобретения продуктов к Пасхе

Роскачество перечислило запретные места для жарки шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Роскачество перечислило запретные места для жарки шашлыка

Делаем ребрышки такими нежными, что они становятся как будто липкими. Рецепт для обычной духовки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем ребрышки такими нежными, что они становятся как будто липкими. Рецепт для обычной духовки

Как приготовить простой и очень вкусный кулич — пошаговый рецепт от шеф-повара
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Как приготовить простой и очень вкусный кулич — пошаговый рецепт от шеф-повара

Россиянам объяснили, как выбрать хороший кагор к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Россиянам объяснили, как выбрать хороший кагор к Пасхе

Жарим шашлык в бревне: мангал больше не нужен
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим шашлык в бревне: мангал больше не нужен

Диетолог назвал полезный способ приготовления шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Диетолог назвал полезный способ приготовления шашлыка

Марокканский салам Первомаю и Пасхе!
Материал, выбранный редакторами МиртесенШПИЛЬКИ

Марокканский салам Первомаю и Пасхе!

Диетолог объяснил, как сократить потребление сладкого
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Диетолог объяснил, как сократить потребление сладкого

Свинина с грибами в сметанном соусе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Свинина с грибами в сметанном соусе

Роскачество предостерегло россиян от злоупотребления кагором
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Роскачество предостерегло россиян от злоупотребления кагором

Роскачество призвало не увлекаться кагором
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Роскачество призвало не увлекаться кагором

Черничный чай латте
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Черничный чай латте

Как съесть шашлык и не потолстеть: советы диетолога
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Как съесть шашлык и не потолстеть: советы диетолога

Пасхальный мясной стол. Что приготовить на обед в Светлое Воскресенье
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Пасхальный мясной стол. Что приготовить на обед в Светлое Воскресенье

Нежный сливочный кулич. Это лакомство станет украшением праздничного стола
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Нежный сливочный кулич. Это лакомство станет украшением праздничного стола

Коврижка Банкрот. Изумительный пирог родом из детства
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Коврижка Банкрот. Изумительный пирог родом из детства

Жителей России предостерегли от злоупотребления кагором
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Жителей России предостерегли от злоупотребления кагором

Готовим фарш как мясо по-французски. Проявляем немного хитрости, и от мяса на гриле уже не отличить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Готовим фарш как мясо по-французски. Проявляем немного хитрости, и от мяса на гриле уже не отличить

Хризотилцементные плиты
Материал, выбранный редакторами Миртесен24Journal.ru Интересное

Хризотилцементные плиты

Кондитер из Западного Дегунина поделилась рецептом пасхальных куличей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСевер Столицы

Кондитер из Западного Дегунина поделилась рецептом пасхальных куличей

Запеканка из капусты с яйцом. Это простое блюдо точно не оставит вас равнодушным к запеканкам
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Запеканка из капусты с яйцом. Это простое блюдо точно не оставит вас равнодушным к запеканкам

Пирог на сковороде: трачу 20 минут на приготовление и вкусно очень (свекровь готовит его через день)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Пирог на сковороде: трачу 20 минут на приготовление и вкусно очень (свекровь готовит его через день)

Пускаем йогурт на готовку: делаем соусы, заправки и маринады
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Пускаем йогурт на готовку: делаем соусы, заправки и маринады

8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

8 вредных кулинарных привычек, которые могут привести к проблемам с желудком

СЫРНЫЕ БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

СЫРНЫЕ БЛИНЧИКИ С ЗЕЛЕНЬЮ

С этой выпечкой и никакого покупного хлеба не надо. Вкусно и легко
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

С этой выпечкой и никакого покупного хлеба не надо. Вкусно и легко

Мороженое за 1 минуту в блендере: смешиваем замороженные ягоды с бананом и обходимся без сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Мороженое за 1 минуту в блендере: смешиваем замороженные ягоды с бананом и обходимся без сахара

Пицца-пятиминутка по-вьетнамски: заворачиваем в лаваш яйцо, жареный лук и зелень
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Пицца-пятиминутка по-вьетнамски: заворачиваем в лаваш яйцо, жареный лук и зелень

ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СОСУДОВ И КИШЕЧНИКА
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СОСУДОВ И КИШЕЧНИКА

Паштет из фасоли с кинзой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Паштет из фасоли с кинзой

Яичный салат-паштет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Яичный салат-паштет

Фаршированные окорочка
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Фаршированные окорочка

Постные "Медвежьи ушки" с рисом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Постные "Медвежьи ушки" с рисом

Закуска из печени
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Закуска из печени

Картина дня

наверх