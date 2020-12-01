Превращение вертолетной платформы с башней-маяком ВМФ США в гостиницу для экстремалов
Среди бушующих вод Атлантического океана, в 50 км от ближайшего берега появилась необычная во всех отношениях гостиница. Мало того, что она находится в самой неблагоприятной точке, подверженной сильным штормам, так вокруг нее еще и вьются огромные акулы. Столь экстремальный объект возводился в качестве платформы с башней-маяком для береговой охраны ВМФ США. Теперь же это место стало пристанищем для тех, кто не приемлет шелковые простыни и пенную ванну во время отдыха, а жаждет острых ощущений и незабываемых впечатлений.
Вертолетная платформа с башней-маяком, принадлежавшая ВМФ США, превратилась в гостиницу для экстремалов. | Фото: wbdiving.com/ atlasobscura.com. Отель «The Frying Pan Tower», расположенный среди вод Атлантического океана, является настолько экстремальным сооружением, что мало кто решается провести в нем свой отпуск. И это немудрено, мало того, что этот участок океана считается самым опасным из-за постоянных штормов и сильных порывов ветра, так платформа стоит на стальных опорах, которые сами по себе внушают опасение. Но и это еще не все «ужасы», которые ждут любителей пощекотать себе нервы. Так называемый «отель на ходулях» находится в 50 км от побережья Северной Каролины и воды, окружающие его, кишат опасными морскими обитателями. Особенно пугают обычных отдыхающих крупные акулы, а вот экстремалов они толкают на безрассудную ...подводную охоту.
С 1960 г. металлическая платформа с маяком была береговой базой ВМФ США. | Фото: explore.org/ fptower.com. Интересный факт: При строительстве объекта архитекторы и инженеры помыслить даже не могли, что проектируемая стальная платформа превратится в базу отдыха, ведь это был проект чисто военного назначения. Его возводили на месте старого маяка, который минимум 100 лет предупреждал моряков о том, что они приближаются к самой опасной зоне. Участок на подступах к скалистым берегам Восточного побережья считается коварным «Кладбищем Атлантики».
Огромную металлическую площадку среди Атлантического океана местные жители называют сковородкой («The Frying Pan Tower», США). | Фото: atlasobscura.com/ explore.org. Строительство стратегически важного объекта завершилось в 1960 г., и с тех пор «огромная сковорода», так местные жители называли вновь созданный маяк, на высоких стальных опорах находится среди вод океана. Вместо старинного сооружения по принципу буровой вышки был создан двухэтажный маяк с небольшой вертолетной площадкой. Площадка была сделана по той причине, что доставлять на него людей можно было только с неба или на быстроходном катере, но тогда приходилось бы поднимать/спускать военнослужащих на специальном подъемнике. А это совсем небезопасное мероприятие. Много лет маяк обслуживался бригадами операторов береговой охраны, со временем их заменила автоматизированная станция, а потом необходимость в этой базе и вовсе отпала, поэтому в 2004 г. она прекратила свое существование.
Практически 2 года Ричард с помощниками не покидал пределы «The Frying Pan Tower», чтобы восстановить коммуникации и навести порядок. | Фото: wwaytv3.com/ facebook.com, © Frying Pan Tower. Спустя 6 лет военное командование выставило этот объект на продажу — вот тогда-то и нашелся оригинал, который решил воплотить свою детскую мечту в реальность. Правда в несколько другом виде. По сведениям авторов Novate.Ru, инженер-программист Ричард Нил всегда хотел иметь уединенный домик на дереве, и когда подвернулся случай приобрести настолько отдаленное убежище, немного напоминающее тот самый домик, он решился на покупку.
Комната отдыха для гостей сохраняет армейский колорит («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. Вместе со своей женой, детьми и несколькими добровольцами Нил провел целых два года в постоянном ремонте. Им пришлось восстанавливать водопровод и электричество, выносить и перемещать на берег тонны хлама и мусора, который хранился на покинутой людьми площадке с маяком уже более 20 лет. Также требовалась перестройка самой башни и облагораживания вертолетной площадки, чтобы обеспечить своим постояльцам не только еду и постель, но и уникальные в своем роде развлечения.
Спартанская жизнь в духе казармы для береговой охраны («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. Несмотря на то, что Ричард Нил рискнул принимать своих первых гостей уже в 2012 г., но тогда он смог разместить только группу из 4 человек, причем знакомых или семью, ведь им приходилось спать в единственной комнате и на надувных матрасах. В тот период он еще не мог организовать ни бесперебойную подачу электроэнергии, ни достаточный напор воды для принятия душа.
Ричард Нил и его команда потратили немало сил и средств, чтобы военный объект привести в жилой вид («The Frying Pan Tower», США). | Фото: adelaidenow.com.au. Понадобилось еще немало времени и денег, чтобы Ричард со своими единомышленниками и семьей смогли привести в жилой вид инженерное сооружение в столь неприступном месте. Но зато сейчас в этом экстремальном отеле полностью оборудованы 8 спален, пять из которых – это одноместные номера, а 3 – двухместные. Также нашлось место и для экипажа, который обеспечивает комфорт и безопасность.
Вечером или во время шторма можно развлечь гостей бильярдом или настольной игрой («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. К услугам же гостей полностью оборудованы две ванных комнаты с душем, есть столовая, комната для бильярда и даже мини-площадка для ...гольфа. Чтобы не быть полностью отрезанными от цивилизации посетители могут пользоваться Wi-Fi. Учитывая то, что это все-таки был военный объект, Ричард решил не оригинальничать, а оставить интерьер практически в первозданном виде.
Убранство одноместных номеров тоже большой роскошью не отличаются («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. Он максимально сохранил спартанские условия быта вперемежку с оригинальным армейским колоритом середины прошлого века. Но гости довольны такими условиями, ведь они преодолели нелегкий путь, не ради плескания в подогреваемом бассейне, а в поисках незабываемых приключений. А они начинаются прямо на береге. Поскольку Ричард Нил еще не может позволить держать штат пилотов или моряков с необходимой техникой, то постояльцы сами определяют, каким способом будут добираться в «The Frying Pan Tower».
Добраться к отелю можно лишь на вертолете или катере («The Frying Pan Tower», США). | Фото: wowrightmeow.com. Те, у кого позволяют финансы могут арендовать вертолет, базирующийся в Саутпорте (Северная Каролина), который и доставит их на площадку экстремального отеля всего лишь за 20 минут. Либо они могут нанять моторную лодку или добраться на своем собственном катере/лодке.
Путешествующие катером на платформу отеля попадают только таким образом («The Frying Pan Tower», США). | Фото: divebuddy.com/ facebook.com/ © Frying Pan Tower. Единственное, те кто будет путешествовать воздухом смогут наслаждаться великолепными видами, а вот остальным – поездка запомнится надолго. Если повезет и не будет сильных волн, то морская прогулка и для них будет приятной, но подъем на башню – еще тот экстремальный аттракцион. Хотя большинство отдыхающих только об этом и мечтают. И пребывание на «сковороде» их точно не разочарует.
В хорошую погоду на бывшей вертолетной площадке, есть где разгуляться и чем заняться («The Frying Pan Tower», США). | Фото: fptower.com/ starnewsonline.com. Стандартные развлечения гостей «The Frying Pan Tower» в светлое время суток и в безветренную погоду включают стрельбу по тарелочкам, биологически разлагающимся пулями (специальная глина), игру в бильярд, прыжки с парашютом, подводную рыбалку или подводное плавание с аквалангом среди рифов (и это в окружении акул!), а также самое безобидное занятие – принятие солнечных ванн на вертолетной площадке.
Игра в гольф посреди океана – незабываемое удовольствие («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. Игроки в гольф могут не переживать, если мячик попадет не в лунку, а в океан, ведь они сделаны из корма для рыб, так что многие их специально туда забрасывают.
В отеле есть даже такой обеденный стол, но главной гордостью является китайский базилик, который вырастили сами («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. В вечернее время посетители наслаждаются бескрайним звездным небом и общением. Но когда начинается шторм, то все неукоснительно выполняют распоряжения экипажа, если внутри номеров опасности нет, даже когда бушует ураган Артур и скорость ветра достигает 161 км/ч, то с площадки ветер может сбросить в океан.
Улов всегда отменный и привирать о размере рыбе не приходится («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower.
Добыча заядлых рыбаков к ужину оказывается на столе («The Frying Pan Tower», США). | Фото: facebook.com/ © Frying Pan Tower. По этой причине у многих гостей отдых затягивается на неопределенное время, ведь ни катер, ни вертолет в сильный ветер не смогут добраться к столь опасному во всех отношениях месту. Но это только на руку большинству постояльцев, учитывая, что это тоже захватывающее зрелище, за которым можно наблюдать, будучи в эпицентре стихии.
Современного человека довольно сложно удивить подогреваемым бассейном или джакузи в фешенебельных отелях. Большинство стремится в самые экзотические места или хотя бы в необычные отели, в которых отдых запомнится надолго.
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