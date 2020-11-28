5 способов, как ровно разрезать стеклянную бутылку подручными средствами

Иногда в быту появляется острая необходимость разрезать стеклянную бутылку. Если в доме нет специального оборудования, то сделать разрез можно и подручными средствами, причем не хуже, чем на заводском станке. Само собой, для этого придется закатать рукава и немножко попотеть.
1. Свечка
Греем - остужаем.
Хорошо прогреваем стекло над свечой по намеченной линии разреза. После этого охлаждаем бутылку при помощи льда и делаем легкие постукивания. Если все выполнено правильно, то произойдет ровный скол по линии.
2. Стеклорез и вода
Можно соорудить и такой стеклорез.
Самый очевидный способ – использовать стеклорез. Сделать такой можно самостоятельно, впрочем, лучше обойтись заводской моделью. При реализации этого способа нужно учесть следующее: бутылка должна быть надежная зафиксирована, но при этом свободно вращаться. Теперь делаем линию разреза.
Общий принцип устройства на самом деле весьма прост.
По линии разреза следует пролить сначала горячую, а потом сразу холодную воду со льдом. От сокращения стекло должно отколоться.
3. Трение
Старая-добрая сила трения выручит и здесь.
Можно использовать силу трения. Для этого на бутылку следует надеть две пластиковые стяжки в качестве ограничителей. Между ними наматывается шпагат в три оборота. После этого, следует начать тягать веревку, взявшись за ее свободные концы. После 2-3 минут усердной работы останется только поместить бутылку в холодную воду и начать делать легкие постукивания по линии разреза.
4. Установка с накальной нитью
Самый опасный и экзотический способ.
Для такого способа разрезки стекла понадобится трансформатор, провода которого замыкаются при помощи толстой проволоки. После этого трансформатор подключается к сети. При включении проволока накалиться.
Останется только приложить ее к бутылке. Последнюю надо вращать по линии разреза. Важно следить за тем, чтобы прогрев бутылки был равномерным. Следует также не забывать о технике безопасности.
5. Горящая веревка
Можно поджечь веревку.
Метод реализуется при помощи бечевки и очищенного бензина для зажигалок. Веревочка должна быть обмотана вокруг бутылки не менее трех раз. Этот отрезок бечевки следует замочить в бензине так, чтобы он пропитался полностью. Намотанная на бутылку бечевка поджигается. После того, как весь бензин выгорит, останется опустить бутылку в холодную воду
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