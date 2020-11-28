5 способов, как ровно разрезать стеклянную бутылку подручными средствами



Иногда в быту появляется острая необходимость разрезать стеклянную бутылку. Если в доме нет специального оборудования, то сделать разрез можно и подручными средствами, причем не хуже, чем на заводском станке. Само собой, для этого придется закатать рукава и немножко попотеть. Иногда в быту появляется острая необходимость разрезать стеклянную бутылку. Если в доме нет специального оборудования, то сделать разрез можно и подручными средствами, причем не хуже, чем на заводском станке. Само собой, для этого придется закатать рукава и немножко попотеть.

1. Свечка

Греем - остужаем.

2. Стеклорез и вода

Можно соорудить и такой стеклорез.

Общий принцип устройства на самом деле весьма прост.

3. Трение

Старая-добрая сила трения выручит и здесь.

4. Установка с накальной нитью

Самый опасный и экзотический способ.

5. Горящая веревка

Можно поджечь веревку.

Хорошо прогреваем стекло над свечой по намеченной линии разреза. После этого охлаждаем бутылку при помощи льда и делаем легкие постукивания. Если все выполнено правильно, то произойдет ровный скол по линии.Самый очевидный способ – использовать стеклорез. Сделать такой можно самостоятельно, впрочем, лучше обойтись заводской моделью. При реализации этого способа нужно учесть следующее: бутылка должна быть надежная зафиксирована, но при этом свободно вращаться. Теперь делаем линию разреза.По линии разреза следует пролить сначала горячую, а потом сразу холодную воду со льдом. От сокращения стекло должно отколоться.Можно использовать силу трения. Для этого на бутылку следует надеть две пластиковые стяжки в качестве ограничителей.Между ними наматывается шпагат в три оборота. После этого, следует начать тягать веревку, взявшись за ее свободные концы. После 2-3 минут усердной работы останется только поместить бутылку в холодную воду и начать делать легкие постукивания по линии разреза.Для такого способа разрезки стекла понадобится трансформатор, провода которого замыкаются при помощи толстой проволоки. После этого трансформатор подключается к сети. При включении проволока накалиться.Останется только приложить ее к бутылке. Последнюю надо вращать по линии разреза. Важно следить за тем, чтобы прогрев бутылки был равномерным. Следует также не забывать о технике безопасности.Метод реализуется при помощи бечевки и очищенного бензина для зажигалок. Веревочка должна быть обмотана вокруг бутылки не менее трех раз. Этот отрезок бечевки следует замочить в бензине так, чтобы он пропитался полностью. Намотанная на бутылку бечевка поджигается. После того, как весь бензин выгорит, останется опустить бутылку в холодную воду