С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

5 способов, как ровно разрезать стеклянную бутылку подручными средствами

5 способов, как ровно разрезать стеклянную бутылку подручными средствами

 

Как разрезать стеклянную бутылку.

Иногда в быту появляется острая необходимость разрезать стеклянную бутылку. Если в доме нет специального оборудования, то сделать разрез можно и подручными средствами, причем не хуже, чем на заводском станке. Само собой, для этого придется закатать рукава и немножко попотеть.

1. Свечка

Греем - остужаем.

Греем - остужаем.


Хорошо прогреваем стекло над свечой по намеченной линии разреза. После этого охлаждаем бутылку при помощи льда и делаем легкие постукивания. Если все выполнено правильно, то произойдет ровный скол по линии.

2. Стеклорез и вода

Можно соорудить и такой стеклорез.

Можно соорудить и такой стеклорез.


Самый очевидный способ – использовать стеклорез. Сделать такой можно самостоятельно, впрочем, лучше обойтись заводской моделью. При реализации этого способа нужно учесть следующее: бутылка должна быть надежная зафиксирована, но при этом свободно вращаться. Теперь делаем линию разреза.

Общий принцип устройства на самом деле весьма прост.

Общий принцип устройства на самом деле весьма прост.


По линии разреза следует пролить сначала горячую, а потом сразу холодную воду со льдом. От сокращения стекло должно отколоться.

3. Трение



Старая-добрая сила трения выручит и здесь.

Старая-добрая сила трения выручит и здесь.


Можно использовать силу трения. Для этого на бутылку следует надеть две пластиковые стяжки в качестве ограничителей.
Между ними наматывается шпагат в три оборота. После этого, следует начать тягать веревку, взявшись за ее свободные концы. После 2-3 минут усердной работы останется только поместить бутылку в холодную воду и начать делать легкие постукивания по линии разреза.

4. Установка с накальной нитью



Самый опасный и экзотический способ.

Самый опасный и экзотический способ.


Для такого способа разрезки стекла понадобится трансформатор, провода которого замыкаются при помощи толстой проволоки. После этого трансформатор подключается к сети. При включении проволока накалиться.
Останется только приложить ее к бутылке. Последнюю надо вращать по линии разреза. Важно следить за тем, чтобы прогрев бутылки был равномерным. Следует также не забывать о технике безопасности.

5. Горящая веревка



Можно поджечь веревку.

Можно поджечь веревку.

Метод реализуется при помощи бечевки и очищенного бензина для зажигалок. Веревочка должна быть обмотана вокруг бутылки не менее трех раз. Этот отрезок бечевки следует замочить в бензине так, чтобы он пропитался полностью. Намотанная на бутылку бечевка поджигается. После того, как весь бензин выгорит, останется опустить бутылку в холодную воду

 

 

 

Ссылка на первоисточник
жизньзагадки
Обсудить

Картина дня

наверх