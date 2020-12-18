Современные актеры, у которых обнаружены известные «двойники» из прошлого

Интернет, как огромный массив информации, позволяет придумывать очень необычные развлечения, практически невозможные в прошлом. Так, например, в последнее время пользователи сети с увлечением ищут сходство между знаменитыми актерами современности и популярными личностями прошлых веков. Удивительно, но огромное количество «попаданий» говорит о том, что совпадения случаются чаще, чем мы думаем.
Альберт Эйнштейн и Шайа Лабаф
Молодой Альберт Эйнштейн и Шайа Лабаф
Американский актер и художник Шайа Лабаф является общепризнанной «Восходящей звездой» - именно в такой номинации он был удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Необычное внешнее сходство его со знаменитым ученым можно объяснить еврейскими корнями, но на этом совпадения заканчиваются: молодой Эйнштейн в детстве зачитывался произведениями Канта и Эвклида, переживал состояния глубокой религиозности, а Шайа вырос в семье циркового клоуна и танцовщицы, выступавшей в ночных клубах. Однако, если бы Голливуд заинтересовался экранизацией биографии великого ученого и мыслителя, актер на роль молодого гения, можно сказать, уже найден.
Бред Питт и Герман Роршах
Голливудский актер Бред Питт и знаменитый психиатр Герман Роршах
Имя швейцарского психиатра и психолога широко известно в основном по названию знаменитого теста – тех самых «Пятен Роршаха», в которых каждый видит что-то свое. Интересно, что и его красавица-жена, судя по сохранившимся фотографиям начала XX века, тоже имеет некоторое сходство с бывшей супругой Бреда Питта. Ольга Штемпелин также была коллегой своего супруга (врачом-психиатром), и пара одно время даже пыталась найти работу в России. Следующие две фотографии, сделанные с разницей ровно в сто лет, доказывают, что в мире случается очень много совпадений.
Супружеские пары: Герман Роршах и Бред Питт с женами
Дженнифер Лоуренс и Зубайда Тарват
Египетская актриса, снимавшаяся в мелодрамах и мюзиклах, не получила в свое время такой известности, как голливудская дива Дженнифер Лоуренс. Зубайда Тарват ушла из жизни в 2016 году, поэтому могла с удивлением наблюдать, как разгорается звезда ее «близняшки». Надо сказать, что две женщины, между которыми разница в пять десятилетий, похожи не только в сценическом макияже, но и на обычных фотографиях.
Томми Ли Джонс и Эндрю Джонсон
Томми Ли Джонс и Эндрю Джонсон
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Томми Ли Джонс оказался настоящей копией 17-го президента США. Это, собственно уже не сильно удивило интернет-сообщество, ведь всем известно, что в одной из серий «Людей в черном» агенты запросто перемещались во времени.
Питер Динклэйдж и дон Себастьян де Морра
Питер Динклэйдж и дон Себастьян де Морра
Глядя на картину Диего Веласкеса, хочется вспомнить слова, которые Конан Дойль вложил в уста своего самого наблюдательного и умного героя: «Вот так начнешь изучать фамильные портреты и, пожалуй, уверуешь в переселение душ». Действительно, похоже, что Питер Динклейдж почти за 400 лет до «Игры престолов» служил при дворе испанского короля Филиппа IV. Портрет придворного карлика дона Себастьяна дель Морра кисти Веласкеса – тому доказательство.
Орландо Блум и Николае Григореску
Орландо Блум и художник Николае Григореску
Точно такие же мысли о переселении душ возникают и при изучении фотографии знаменитого румынского художника Николае Григореску. С фотографии 1860-го года смотрит голливудская звезда Орландо Блум.
Ленин и Крупская в голливудском варианте
А вот русским кинематографистам стоило бы, снимая исторические фильмы, присмотреться к паре прекрасных американских актеров, которые могли бы почти без грима исполнить роли Надежды Константиновны Крупской и Владимира Ильича Ленина в молодости.
Леонардо Ди Каприо и Владимир Ульянов-Ленин
Скарлетт Йоханссон и Надежда Крупская
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