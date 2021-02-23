Зачем рекомендуется включать печку в жару: решение опытных водителей

Включать автомобильную печку в жаркий день? Кто вообще может давать такие странные советы. На самом деле в подобном действии есть немалый смысл, о котором прекрасно осведомлены более-менее опытные водители. Дело в том, что такое, казалось бы, простое действие может помочь автомобилю с оговоркой на то, что рекомендация эта распространяется лишь на некоторые случаи в практике управления транспортным средством.
Неприятно пришествие. |Фото: anika.by.
Перегрев двигателя автомобиля – это не та вещь, с которой можно шутить. Везет тем водителям, которым в ходе эксплуатации своего транспортного средства ни разу не пришлось столкнуться с подобным явлением. В летний период, особенно в знойные дни, риски перегрева силового агрегата автомобиля существенно повышаются. Конечно, проигнорировать факт резкого повышения температуры двигателя сложно, однако это вовсе не означает, что данный процесс пройдет безболезненно для машины, даже если успеть все сделать правильно. В конечном итоге подобное происшествие чревато серьезными последствиями.
Беда с охлаждением. |Фото: m.kolesa.kz.
Помочь делу обеспечения «здоровья» двигателя поможет в том числе обычная автомобильная печка, которая большинством граждан используется преимущественно для повышения температуры в салоне в зимнее время, а также обдува лобового стекла. В действительности же обычная печка может помочь еще и при перегреве мотора. Все потому, что данный агрегат связан с системой охлаждения подкапотного пространства.
Это поможет. |Фото: perevozki-stolitsa.ru.
Если случится перегрев двигателя в летнее время, то нивелировать негативное воздействие температуры можно просто включив в салоне печку на максимум. Делать так можно в ряде ситуаций еще и до того момента, как двигатель перегреется. Например, рекомендуется включать печку во время простоя машины в жаркую погоду в пробке или заторе на дороге. В салоне при этом станет не очень-то комфортно, но главное в том, что силовой агрегат продолжит работать без ненужных проблем.
Функция полезнее чем кажется. ¦Фото: yandex.ru.
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