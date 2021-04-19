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В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в центр активного отдыха горожан


В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в центр активного отдыха горожан

Современные достижения в строительстве и переработке отходов могут помочь творить чудеса, если их с умом применять в повседневной жизни. Это доказала датская архитектурная фирма BIG, спроектировавшая завод по сжиганию отходов, в комплекс которого входит новаторская электростанция, горнолыжный склон, беговые дорожки, живописные пешеходные тропы, поле для стрельбы из лука, скалодром, кафе и панорамная площадка на крыше. Кому не верится в такое фантастическое сочетание, советуем отправиться на окраину Копенгагена, где это этот уникальный комплекс благополучно функционирует.

В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в электростанцию и центр активного отдыха горожан (Amager Bakke). © Hufton + Crow.

В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в электростанцию и центр активного отдыха горожан (Amager Bakke). © Hufton + Crow.

 

Казалось бы, как мусоросжигательный завод может стать особой достопримечательностью, да еще в столице благополучной европейской страны. Но футуристический объект Copenhill, он же Amager Bakke, расположенный на острове Амагер, что на окраине Копенгагена (Дания), доказал, что промышленное предприятие можно и нужно создавать так, чтобы оно не только не приносило вред окружающей среде и здоровью людям, а как раз наоборот, способствовало их укреплению и развитию.
На заводе Copenhill не только превращают отходы в энергию, но и предоставляют головокружительную лыжную трассу (Копенгаген). © Hufton + Crow.

На заводе Copenhill не только превращают отходы в энергию, но и предоставляют головокружительную лыжную трассу (Копенгаген).
© Hufton + Crow.

 

Проект из далекого будущего разработала датская архитектурная студия BIG совместно с компанией SLA, которая занимается ландшафтным дизайном еще в 2013 г. Их идея создания многофункционального комплекса настолько понравилась властям и инвесторам, что строительство началось незамедлительно, и уже к 2017 г. электростанция была запущена и завод начал работать на полную мощность, ну в 2019 г. закончилось обустройство зоны активного отдыха и развлечений вокруг него и даже на нем.
Многофункциональное промышленное предприятие Amager Bakke окутанно туманом, а не смогом, как многие подумали (Копенгаген). © Hufton + Crow.

Многофункциональное промышленное предприятие Amager Bakke окутанно туманом, а не смогом, как многие подумали (Копенгаген). © Hufton + Crow.

 

Особенность именно этой идеи заключалась в том, что планировалось построить не просто завод, который будет сжигать отходы, непригодные к переработке. Эту огромную энергию решили пустить не во вред окружающей природе, а на обогрев 160 тыс. квартир в ближайших районах и выработки электричества, которым пользуется более 62 тыс. домовладений.
Промышленное предприятие стало настоящим украшением острова Амагер (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Промышленное предприятие стало настоящим украшением острова Амагер (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

 
Благодаря алюминию, фасад сооружения меняет свой цвет в зависимости от освещения (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Благодаря алюминию, фасад сооружения меняет свой цвет в зависимости от освещения (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

 

По сведениям авторов Novate.ru, это многофункциональное промышленное предприятие стало частью фантастической общественной инфраструктуры, способствующей популяризации здорового образа жизни. Именно такую направленность развития промышленной зоны спровоцировал тот факт, что завод расположен на набережной, где водные просторы стали площадкой для экстремальных видов спорта. Там оттачивают мастерство любители флайбординга, вейкбординга и кайтсерфинга, а на дорогах носятся почитатели картинга.
Любители активных видов спорта смогут наслаждаться занятиями, не выезжая из города (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Любители активных видов спорта смогут наслаждаться занятиями, не выезжая из города (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

 
Одна грань сооружения центра активного отдыха включает в себя скалодром, который стал самым высоким в мире (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Одна грань сооружения центра активного отдыха включает в себя скалодром, который стал самым высоким в мире (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

 

В продолжение развития зон для активного отдыха горожан, сама конструкция здания завода стала всесезонной трассой для занятий лыжным спортом и сноубордом, она начинается на высоте 90 м и имеет продолжительность 400 м. Вместе с экстремальной трассой у подножия главных склонов организовали санную горку, скалодром высотой 85 м, который открылся этим летом и является самым высоким искусственным тренажером в мире, обсаженную деревьями беговую дорожку, пешеходные тропы, кафе на крыше, Après-ski Bar, стеклянный лифт, подминающий на самую большую смотровую площадку Дании, превращенную в живописный парк.
В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в центр активного отдыха горожан

«Живая» крыша добавила биологического разнообразия в промышленную зону (Amager Bakke, Копенгаген).

 

Такая организация пространства покатой крыши площадью почти 52 тыс. кв. м, благотворно влияет не только на микроклимат внутри здания завода, но и одновременно поглощает тепло, удаляет возможные мелкие частицы пыли из воздуха, а посаженые деревья противодействуют ветру и минимизируют сток ливневых вод. В добавок ко всему вышеперечисленному оазис помогает увеличить площадь зеленых насаждений в этой части города причем в его увеличении участвуют и сами посетители. Оказалось, что весной им выдавали специально подобранные семена, которые они собственноручно высаживали на подготовленные участки.
Вершину склона венчает смотровая площадка, откуда посетители могут любоваться панорамным видом на город (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Вершину склона венчает смотровая площадка, откуда посетители могут любоваться панорамным видом на город (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

 

Как уже говорилось, чтобы попасть в этот «заоблачный парк», нужно подняться полностью прозрачным лифтом. Мало того, что с его кабины открывается фантастический вид на остров и пролив Эресунн и поле для стрельбы из лука, расположенное прямо рядом со зданием, можно даже увидеть внутреннее наполнение электростанции. Как оказалось, приближаясь к уровню земли, кабина лифта делает поворот на 180 градусов.
Экстремальная трасса на склоне завода стала тренировочной базой для лыжной школы Snowminds (Amager Bakke, Копенгаген).

Экстремальная трасса на склоне завода стала тренировочной базой для лыжной школы Snowminds (Amager Bakke, Копенгаген).

 

Полезная информация: Не все прелести активного образа жизни на крыше многофункционального комплекса Copenhill оказались общедоступными. В то время как подъем на стеклянном лифте и прогулка/пробежка по парку в рабочее время является бесплатным удовольствием, то катание на лыжах/сноуборде требует предварительного бронирования и придется заплатить. Сумма зависит от количества часов, проведенных на трассе подъемов на ее вершину.
Завод Copenhill сжигает более 400 тыс. тонн мусора в год (Копенгаген). © Hufton + Crow.

Завод Copenhill сжигает более 400 тыс. тонн мусора в год (Копенгаген). © Hufton + Crow.

 

Если оставить восхищение общественной зоной и перейти в помещение мусоросжигающего завода, то стоит отметить, что Copenhill вобрал в себя самые передовые технологии, позволяющие утилизировать отходы (440 тыс. тонн в год) с пользой для дела и без ущерба для окружающей среды или здоровья человека. Разработчики компании BIG настолько уверены в применяемых фильтрах и очистительных системах (улавливают пыль и дымовые газы более чем на 99 %), что не побоялись устроить общественные зоны для занятий активными видами спорта и прогулок на свежем воздухе.
Инновационные технологии и надежное очистное оборудование позволяют максимально очищать выбросы (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Инновационные технологии и надежное очистное оборудование позволяют максимально очищать выбросы (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

 

По словам авторов проекта: «Copenhill оснащен самой экологически чистой и энергоэффективной установкой по переработке отходов в энергию во всем мире. Он имеет передовую систему каталитической фильтрации, которая очищает вредные загрязняющие вещества от выхлопных газов, образующихся при сжигании мусора, выходящих из 125 метрового дымохода».
Вот о таком кольце пара мечтали создатели проекта.

Вот о таком кольце пара мечтали создатели проекта.

 

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В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в центр активного отдыха горожан

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