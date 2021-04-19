В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в центр активного отдыха горожан

В Копенгагене мусоросжигающий завод превратили в электростанцию и центр активного отдыха горожан (Amager Bakke). © Hufton + Crow.

© Hufton + Crow. На заводе Copenhill не только превращают отходы в энергию, но и предоставляют головокружительную лыжную трассу (Копенгаген).© Hufton + Crow.

Многофункциональное промышленное предприятие Amager Bakke окутанно туманом, а не смогом, как многие подумали (Копенгаген). © Hufton + Crow.

Промышленное предприятие стало настоящим украшением острова Амагер (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Благодаря алюминию, фасад сооружения меняет свой цвет в зависимости от освещения (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Любители активных видов спорта смогут наслаждаться занятиями, не выезжая из города (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Одна грань сооружения центра активного отдыха включает в себя скалодром, который стал самым высоким в мире (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

«Живая» крыша добавила биологического разнообразия в промышленную зону (Amager Bakke, Копенгаген).

Вершину склона венчает смотровая площадка, откуда посетители могут любоваться панорамным видом на город (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Экстремальная трасса на склоне завода стала тренировочной базой для лыжной школы Snowminds (Amager Bakke, Копенгаген).

Завод Copenhill сжигает более 400 тыс. тонн мусора в год (Копенгаген). © Hufton + Crow.

Инновационные технологии и надежное очистное оборудование позволяют максимально очищать выбросы (Amager Bakke, Копенгаген). © Hufton + Crow.

Вот о таком кольце пара мечтали создатели проекта.