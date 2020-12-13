Элегантные идеи новогоднего декора в чёрном и золотом цветах

Комбинация золотого и черного цветов, пожалуй, одна из самых элегантных, и это довольно нетипично для Нового Года. Чтобы не менять обстановку в перерывах между праздниками, можете сразу раскачать эту цветовую гамму и наслаждаться ей все праздники.

Золотой и черный великолепны для новогодних безделушек — они сверкают, хотя и не слишком сильно, а выглядят потрясающе. Установите обычную, черную или выберите вариант елки в стиле омбре от золотого к черному, и сделайте свое пространство фантастическим. Золотые и черные елочные украшения можно использовать не только для елки, но и для развешивания их на стенах, над столом и в других местах.



Я надеюсь, что изображения ниже убедят вас в том, что черный и золотой — это фантастическая и новаторская цветовая комбинация Нового года!

Новогодний декор с золотым деревом и черными украшениями, золотыми свечами, золотыми блестками и множеством огней





Элегантная винтажная рамка с золотыми игрушками и лентой — прекрасный и очень изысканный праздничный декор





Крутые перфорированные подвесные светильники черного и золотого цветов — прекрасный вариант для любого помещения





Старинные позолоченные рамки, в том числе одна с золотыми и черными игрушками





Потрясающие черные игрушки из бисера на золотой ниточке





Новогодний стол с золотыми столовыми приборами, черными салфетками, свечами и бумажными украшениями





Черный консольный столик с огромными золотыми шарами, свечами с золотым узором, золотым венком и звездами — это потрясающе для праздников





Стильная елка в черном цвете с белыми, черными и золотыми игрушками, звездами и огнями





Винтажный венок в черном и золотом цветах с лентами и бусинами удивительно прекрасен





Шикарная и нарядная новогодняя елка с огоньками, золотыми и черными игрушками геометрических форм и с различными узорами





Прекрасная елка омбре сделает смелое заявление в вашем пространстве





Прекрасный новогодний стол с черными тарелками, черной скатертью и золотыми деталями для максимальной элегантности





Современный и смелый новогодний декор с яркой елкой, воздушными шарами, подвесными украшениями и шикарным столом с салфетками





Праздничный стол с золотыми столовыми приборами, черными и блестящими украшениями, черными свечами и белыми цветами плюс колокольчики





Прекрасна стильная елка с гирляндами, полосатыми лентами и тюлевым бантом сверху





Уникальные елочные игрушки на стене в золотом и черном цветах





Роскошный новогодний стиль с золотыми чашами и посудой и золотым оленем просто потрясающе





Новогодняя елка, украшенная золотыми и серебряными игрушками, заснеженными сосновыми шишками и полосатым черно-белым бантом сверху





Черно-золотые новогодние подарки с бантами выглядят очень празднично и смело





Новогодняя елка с черными, серебряными и золотыми украшениями, а также с золотой звездой и огнями





Черный подарок, обернутый золотым бантом, глиняными звездными игрушками и золотыми поменьше, прекрасен и очень шикарен





Зеркало в полный рост в изысканной позолоченной раме, стопка черно-золотых рождественских подарков и настольная лампа для красивого и шикарного декора





Черные елочные игрушки на темной тарелке и желтыми огнями





Потрясающий темный интерьер с серебристой елкой, золотой люстрой и настольными лампами





Настенные темные украшения в круглой золотой рамке и гирляндой внизу





Большое количество подарков под елочкой в черной и золотой упаковке





Большое зеркало с золотой рамой, гирлянда, золотые игрушки и потрясающие свечи



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