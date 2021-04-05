Сногосшибательные и нелепые подарки, которые получали звезды: Замок для Зеты-Джонс, лошади для Волоч

В ближайшее время грядет череда праздников, и мы задумались: какие же презенты дарят и получают селебрити? И узнали, что помимо дорогих и полезных подарков звезды порой проявляют чудеса креативной мысли. Их выбор зачастую приносит не только восторженные эмоции, но и удивляет, вызывает смех, а порой и шок. А еще необычный презент - это еще и способ заявить о себе в СМИ, ведь кто же не хочет лишний раз похвастаться богатством и нестандартной фантазией?
Классика анра с аристократическим акцентом
Кэтрин Зеты-Джонс
Бриллианты и недвижимость - вот подарки, которые во все времена одновременно и порадуют любимую, и заявят о соответствующем статусе дарителя. И если с драгоценностями все ясно (как говорится, лучшие друзья девушки - это бриллианты), то вот с предметами недвижимого имущества дела обстоят иначе. И вот несколько причин.
Удовлетворить детскую мечту своей красавицы-жены Кэтрин Зеты-Джонс как-то решил ее супруг, Майкл Дуглас. Несмотря на то, что в прессе ходили разговоры о возможном разводе пары, любящий супруг почти год готовил подарок ко дню рождения. Как поведал он журналистам, Кэтрин обожает жанр фэнтези, поэтому-то он и решил устроить настоящую сказку. И действительно, актриса поначалу была в полном восторге от новости, что стала обладательницей старинного поместья в Уэльсе. Именно этот замок не раз упоминается в средневековых легендах и исторических летописях.
Однако восторг вскоре сменился другим чувством. По современным меркам, легендарная недвижимость стоила не так уж и дорого - всего каких-то пять миллионов фунтов, однако предварительная смета реставраторов содержала цифру в три раза большую.
А вот Криштиану Роналду выбрал вполне современное и ухоженное жилище в качестве подарка. Бывший возлюбленный Ирины Шейк преподнес ей виллу близ Мадрида стоимостью семь миллионов евро. Благожелатели пары радовались, считая этот подарок эффектным продолжением их романа и желанием свить уютное гнездышко. Однако прагматичные скептики в это время вспомнили европейскую поговорку «трудности - вместе, платежи – врозь». Ведь такая дорогая недвижимость потянет немалую сумму налоговых взысканий!
для Наоми Кэмпбелл на острове Плайа де Клеопатра особняк
Однако звездные Золушки все равно продолжают мечтать о дворцах, а звездные принцы - их дарить. В этом деле прославился и наш соотечественник миллиардер Владислав Доронин. Для своей возлюбленной Наоми Кэмпбелл он построил на острове Плайа де Клеопатра особняк в виде египетского символа - глаза бога Гора. Как известно, его пассия увлечена историей древнего Египта.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
А вот у Анджелины Джоли совсем другие хобби. В свое время Брэд Питт презентовал супруге не просто участок земли, а настоящее стрельбище с арсеналом различного оружия. Как потом он объяснял журналистам, работа у супруги нервная, да еще плюс детские капризы их отпрысков - надо же где-то Анджелине выпускать пар. Ну и Джоли тоже не осталась в долгу. Видимо, в их семье муж нервы успокаивает несколько иначе: для Питта лучшим подарком стал собственный земельный надел с настоящим водопадом и возможностью уединиться.
Еще одним способом вложения денег в недвижимость является плавающее средство. И не какая-то лодочка, а настоящая морская яхта - такой пятидесятиметровый подарок презентовал Брэд Питт экс-жене Дженнифер Энистон. Плавсредство оказалось с историей - ему около ста лет, а в предыдущих хозяевах числилась другая голливудская звезда - Элизабет Тейлор. Ну а пусть не такую «старую», зато более современно оснащенную яхту подарил любимой дочери Ралиф Сафин. Подарок для Алсу обошелся ему в миллион долларов.
Ми-ми-мишные подарки
Анастасия Волочкова
Конечно, подарить породистую собачку, котенка, кролика или даже пони - чем не отличный способ ублажить любимую девушку? Например, актрисе Анне Ковальчук и балерине Анастасии Волочковой мужчины презентовали породистых лошадей. А вот подруга Пэрис Хилтон решила подарить, так сказать, «два в одном»: в симпатичной коробочке была милая крыска, но очень толстая. Оказалось, что животное беременное, и Пэрис оказалась приемной мамой целого крысиного выводка. Королеве гламура пришлось ждать почти год, чтоб на день рождения подруги сделать ответный подарок: помимо грызуна в интересном положении она презентовала еще и беременного сурка.
Джордж Клуни
Но порой бывает, что ми-ми-мишный подарок оказывается настоящей свиньей. Вернее, свином - именно это животное оказалось в доме у Джорджа Клуни как прощальный подарок от его бывшей возлюбленной Рене Зеллвегер. Свое послание голливудская красавица в пояснительной открытке назвала олицетворением характера экс-бойфренда. Ну, а Джордж даже и не обиделся. Своего хрюкающего друга Макса он часто брал на съемки, ездил с ним в гости к друзьям да и вообще разрешал ему спать в своей спальне. Свин обзавелся дорогим ошейником и долгое время был настоящим тотемом для звездного хозяина.
Презент или издевка
Орландо Блум
Порой креатив селебрити заходит так далеко, что и не поймешь - что это: неуемная фантазия или способ так подшутить. Однажды Орландо Блум подарил другу фальшивый лотерейный билет. И представьте - оказалось, что именно он выиграл. Приятель в первые минуты был вне себя от радости, уже представляя себя миллионером. Остается лишь гадать, поддерживают ли приятельские отношения друзья после того, как розыгрыш раскрылся, и в здравом ли уме остался несостоявшийся везунчик.
Уилл Смит тоже сделал для супруги весьма двусмысленный подарок. Как он рассказал в интервью, на Рождество его жена получила девять корзин для мусора. При этом актер уверял, что женщина осталась довольна полученным. Ну, уж не знаем, как было на самом деле, ведь Уилла она порадовала приятным лакомством. Подарок был огромным и содержал его любимый шоколад в количестве сорока килограммов. Супруга специально заказала доставку из Швейцарии и заплатила почти десять тысяч долларов. Помимо сладости к подарку прилагался сертификат на осмотр у стоматолога.
Необычные и нелепые дары
Кадр из музыкального клипа
Трудно чем-то удивить человека, у которого все есть. Поэтому порой подарок приобретает весьма нелепый вид. Например, Анфиса Чехова получила книгу. Однако это издание было выполнено в формате 3D и содержало информацию о мужских достоинствах. А Николай Басков, решили друзья, вряд ли будет читать, поэтому ему вручили необычный торт. В шоколадном варианте были представлены почти все возможные позы из Камасутры.
Да, ассоциативное мышление у фанатов порой доходит до абсурда. Для Ирины Аллегровой изготовили настоящий трон из стекла, Баскову - бриллиантовый микрофон, а вот Диме Билану подарили стадо из 900 баранов.
Мик Джаггер
Мик Джаггер стал обладателем весьма дорогого, но совершенно бесполезного подарка. Золотая зубная щетка быть может и красива, но чистить зубы устройством из мягкого металла невозможно. Поэтому, по признанию знаменитости, сейчас она хранится в банке - вдруг когда-нибудь понадобится ее обналичить.
Пиар-подарки
пира-подарки
А еще у звезд существует целый список так называемых пиар-подарков, о которых все слышали, но при этом никто не видел. Так, например, светская львица Анастасия Волочкова рассказывала подписчикам об автомобиле Maybach стоимостью в миллион долларов, который получила от тайного воздыхателя. Однако никто его после устроенной фотосессии не видел. Одни поговаривают, что авто угнали, другие - что звезда его продала, а третьи - что вернула бывшему владельцу.
Таким же подарком, которые фанаты видели лишь единожды в виде фото, можно назвать и шикарный презент от Виктории Бэкхем. Однако ее мужа Дэвида никто никогда не видел на Ferrari Scaglietti.
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