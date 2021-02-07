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Газировка маршала Жукова, или Как в Советском Союзе появилась бесцветная «Кока-Кола»


Газировка маршала Жукова, или Как в Советском Союзе появилась бесцветная «Кока-Кола»

Советские деятели, бывая за границей, нередко брали на вооружение тамошние известные разработки, технологии или даже продукты: ярким примером был Хрущев и автоматы с газировкой, появление которых в СССР произошло после того, как генсек их увидел в США. Еще одним известным чиновником, который вдохновился водой с углекислым газом оказался никто иной, как маршал Жуков: ему очень понравился самый популярный напиток американцев - «Кока-кола». Тогда было решено выпустить похожую газировку в СССР, вот только в условиях холодной войны ее решили сделать...бесцветной.

Оказывается, в СССР была своя «Кока-кола». /Фото: livejournal.com

Оказывается, в СССР была своя «Кока-кола». /Фото: livejournal.com

 

Это удивительно, но жидкую «визитную карточку» Соединенных Штатов Америки маршал Советского Союза впервые попробовал...в Берлине - именно там Георгий Жуков встретился с Верховным главнокомандующим Союзными войсками в Европе Дуайтом Эйзенхауэром, которыйи привез восточному коллеге знаменитую газировку, ведь и сам он ее очень любил.
во время встречи в Берлине. /Фото: historiasdelahistoria.com

во время встречи в Берлине. /Фото: historiasdelahistoria.com

 

Так как произошло это в 1940-х годах, когда отношения между двумя сверхдержавами уже стали портиться и накаляться, то даже заикнуться о том, чтобы и в стране советов на полках магазинов появился знаменитый коричневый напиток, нельзя было. Но Жукову вкус «Кока-колы» уж очень понравился, и тогда был придуман выход: газировку нужно...обесцветить.

Чтобы воплотить эту задумку в жизнь, советский маршал обратился за помощью к генералу Кларку, а тот, при содействии американского президента Гарри Трумена, сумел найти специалиста по химии, который смог избавить «Кока-колу» от какого-либо цвета.
Производство уже прозрачного напитка для советских граждан развернули на территории Австрии.
Американская газировка для советского народа производилась в Австрии. /Фото: kotaku.com

Американская газировка для советского народа производилась в Австрии. /Фото: kotaku.com

 

В результате, спустя некоторое время первая бесцветная «Кока-колы» вышла из-под конвейера. Газировку разливали в прозрачные стеклянные бутылки, которую закручивали белыми крышками с красной звездочкой сверху. Подверглось изменением также и название советской «Кока-колы» - ее переименовали в «White Coke» – «Белая Кока-кола».
В советской Коле крышечка носит большевистскую символику. /Фото: difesaonline.it

В советской Коле крышечка носит большевистскую символику. /Фото: difesaonline.it

 

Первая партия была небольшой - всего полсотни ящиков. Еще меньшим оказалась ее доступность: прозрачную Колу реализовывали только в элитных магазинах. где закупались члены семей партийной верхушки, дипломатов или эстрады. Кроме того, стоила одна бутылочка тоже немало, причем дело было не только в импорте, но и в Жукове, который, как выяснилось, хотел «доверить» любимый сердцу напиток только среди «своих».

Интересный факт: внешне и в бутылках, и в стаканах советская «Кока-кола» была поразительно похожа на водку. И маршал Жуков этим активно пользовался - нередко, во время застолий он поднимал рюмку не с «сорокоградусной», а со своей любимой прозрачной газировкой.
Напиток, который в США можно было найти в любом магазине, в СССР был доступен единицам. /Фото: medium.com

Напиток, который в США можно было найти в любом магазине, в СССР был доступен единицам. /Фото: medium.com

 

Феномен бесцветной «Кока-колы» в Советском Союзе оказался недолгим, и даже сегодня мало кто знает о том, что такая вообще существовала. Однако подобный опыт не остался незамеченным компанией «Кока-Кола Экспорт Корпорейшн». Спустя много лет точно такую же прозрачную газировку под названием «Coca-Cola Clear» начали выпускать специально для японского рынка. Те, кто ее уже попробовал, говорят, что она не такая сладкая, как традиционный вариант. Скорее всего, дело в отсутствии карамельного сиропа, который и являлся красителем для легендарного напитка.
Кто бы мог подумать, что советская прозрачная газировка воскреснет в Японии. /Фото: tallypress.com

Кто бы мог подумать, что советская прозрачная газировка воскреснет в Японии. /Фото: tallypress.com

 

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Газировка маршала Жукова, или Как в Советском Союзе появилась бесцветная «Кока-Кола»

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Газировка маршала Жукова, или Как в Советском Союзе появилась бесцветная «Кока-Кола»Подписаться на мой Instagram
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