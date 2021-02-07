Газировка маршала Жукова, или Как в Советском Союзе появилась бесцветная «Кока-Кола»

Оказывается, в СССР была своя «Кока-кола». /Фото: livejournal.com

во время встречи в Берлине. /Фото: historiasdelahistoria.com

Американская газировка для советского народа производилась в Австрии. /Фото: kotaku.com

В советской Коле крышечка носит большевистскую символику. /Фото: difesaonline.it

Напиток, который в США можно было найти в любом магазине, в СССР был доступен единицам. /Фото: medium.com

Кто бы мог подумать, что советская прозрачная газировка воскреснет в Японии. /Фото: tallypress.com