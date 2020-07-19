10 малоизвестных фактов о культе вуду, который считается одним из самых зловещих в мире

Вуду - один из самых зловещих в мире культов.
Благодаря голливудским штампам, вуду является одной из самых недооцененных в мире религий. Большинство описаний изображают вуду как темную таинственную религию, которая вращается вокруг жертвоприношения животных, наложения проклятий и причинения вреда другим людям при помощи кукол. На самом деле это далеко от истины.
1. Три различных типа вуду
Три различных типа вуду.
Существует три основных разновидности вуду, каждая из них практикуется в различных регионах. Западноафриканский вуду сейчас практикуется более чем 30 миллионами людей, особой популярностью культ пользуется в таких странах, как Гана и Бенин. Ритуалы и верования довольно обширные, и в значительной степени не были затронуты внешними влияниями, на основании которых сформировались другие виды вуду.
Луизианский вуду является уникальной разновидностью вуду, который практикуется в штате Луизиана и юго-востоке Соединенных Штатов. На его оказали сильное влияние испанские и французские поселенцы, а также креольское население. Гаитянский вуду, который практикуется в Гаити, оформился под влиянием Франции, а также христианства.
2. Сильные параллели с христианством
Сильные параллели с христианством.
На первый взгляд, религия, которая вращается вокруг одержимости духами, зельеварения и культа предков, имеет мало общего с христианством. Тем не менее, в вуду наблюдаются сильные параллели (особенно в случае Луизианы и Гаити) с христианскими традициями и верованиями. Духи занимают центральное место в практике вуду, и у многих из центральных фигур этой религии есть христианские аналоги. К примеру, Аида Ведо представляет из себя копию Девы Марии, в то время как Легба, хранитель-привратник, является зеркальным отражением Святого Петра.
В религии вуду важные духи называются лоа (или лва), а в некоторых местах их могут называть именами католических святых. В западноафриканском вуду есть вполне христианское верование, что существует только один верховный бог, который повелевает всеми.
3. Одобрение католической церковью
Одобрение католической церковью.
Параллели между вуду и христианством настолько сильны, что между двумя религиями нет никакой вражды, и во многих районах они мирно сосуществуют. Сегодня священники обеих религий работают рука об руку, чтобы помочь принести мир и процветание в Африку, где зародился вуду.
4. Куклы вуду
Куклы вуду.
Куклы вуду только непосвящённым кажутся чем-то простым. Знатоки утверждают, что кукла вуду получает связь с человеком, которого она символизирует, только после того, как к ней прикрепят что-либо, связанное с этим человеком: фотографию или локон волос. Также в куклы, как правило, добавляются чеснок, лепестки цветов, духи или даже деньги в качестве подношения духам, чтобы впустить их в куклу.
5. Мари Лаво
Мари Лаво - одно из имён вуду.
Мари Лаво — одно из имен, которые наиболее широко связывают с религией вуду. Она еще при жизни стала легендой Нового Орлеана, а в течение веков превратилась в сюрреалистическую и ирреальную личность. Даже то, что наверняка известно о Мари, кажется спорным. Она якобы была внебрачной дочерью креола-владельца плантации и его служанки, полукреолки-полуиндианки.
Первый брак Мари Лаво закончился, когда ее муж исчез при загадочных обстоятельствах, а второй гражданский брак продлился годы и подарил ей 15 детей. Одна из ее дочерей, Мари Лаво II , пошла по стопам своей матери, став жрицей вуду. Публичные выступления и ритуалы вуду Мари сильно подняли Мари Лаво в глазах общественности. Также бесспорным является факт бескорыстной помощи Мари бездомным, голодным и больным.
6. Практикующие вуду являются слугами духов
Практикующие вуду являются слугами духов.
Тех, кто практикует вуду, часто считают могущественными людьми, которые приказывают духам исполнить их волю. На самом деле, все наоборот. Практикующие жрецы вуду считают себя слугами духов. Они на самом деле не приказывают духам сделать что-то, а совершают подношения духам и спрашивают совета. Жрецы и жрицы вуду проходят длительный период подготовки перед выполнением любого ритуала, который открывает им дорогу в мир духов.
7. Исцеление
Вуду, как способ исцеления.
Из-за стереотипов многие думают о вуду, как о темной религии, жрецы которой только и могут, что навредить духу и телу своих врагов. Наоборот, вуду больше сосредоточен на исцелении и знахарстве. Одной из наиболее важных причин, для которой в ходе ритуалов вуду вызывают духов, является просьба помощи в исцелении больных и раненых людей. Жрецы и жрицы вуду признают, что они не всемогущи, когда дело доходит до диагностики и исцеления, а также рекомендуют современную медицину и лечение, если считают, что не могут помочь.
8. Нет черной или белой магии
Нет черной или белой магии.
Во многих культурах магию разделяют на белую (которая является доброй и целительной), а также черную (темную и злую). В вуду нет никакого различия между белым и черным. Вместо этого, когда злой дух вызывается злым человеком, чтобы сделать что-то плохое, это называется красной магией. Когда практикующий позволяет злому лоа завладеть им, его глаза становятся красными, показывая присутствие зла.
9. Пантеон вуду
Пантеон вуду: о верхнего Бога до лоа.
Еще одним поразительным сходством с христианством является пантеон вуду, в котором есть три основных уровня. Самый верхний уровень — единый бог, которого невозможно постичь. Второй уровень — духи лоа, которые регулярно взаимодействуют со смертными. Умершие родственники также играют важную роль в духовной жизни, поскольку культ почитания своих предков является важной частью вуду. Третий уровень — это сами смертные. Папа Легба является одним из главных лоа, поскольку он выступает в роли привратника между миром смертных и божественным миром.
10. Змеи
Змея - ключевая фигура в религии вуду.
Змея играет очень важную роль в мифологии вуду. Дамбалла или Данбалла — бог-змея, который является старейшим из пантеона вуду. Утверждается, что он создал этот мир. Дамбалла символизирует мудрость и разум, а также является защитником беспомощных и маленьких детей. Именно он доставляет души умерших в загробный мир.
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