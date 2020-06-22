15 странных картин, проданных за баснословные деньги

Картину Пабло Пикассо “Алжирские женщина (версия 0)” недавно продали за рекордную сумму в $179 365 000 на аукционе Christie’s. Это побило предыдущий рекорд – триптих “Три Этюда” Люсьена Фрейда, проданный за $142,4 млн. два года назад. Что заставляет людей тратить такие баснословные деньги на всего одно полотно? В нашем обзоре 15 работ, которые тоже были проданы за невероятные для обычного человека деньги, и ценность которых тоже весьма и весьма сомнительна.









“Пространственная концепция, Ожидание” Лучо Фонтана – 1,5 млн. долларов







“Кровавое красное зеркало” Герхарда Гихтера – 1,1 млн. долларов







“Зеленое Белое” Келли Эльсуорт – 1,6 млн. долларов







“Без названия” Блинки Палермо – 1,7 млн. долларов







“Ковбой” Келли Эльсуорт – 1,7 млн. долларов







“Картина (Собака)” Жоан Миро – 2,2 млн. долларов







“Белый огонь I” Барнетт Нтюман – 3,8 млн. долларов







“Синий дурак” Кристофер Вул – 5 млн. долларов







“Без названия (1961)” Марк Ротко – 28 млн. долларов







“Восстание (1990)” Кристофер Вул – 29,9 млн. долларов







“Onement VI” Барнетт Ньюман – 43,8 млн. долларов







“Без названия (1970) Сай Твомбли – 69,6 млн. долларов







“Черный огонь 1” Барнетт Ньюман – 84,2 млн. долларов







“Оранжевый, Красный, Желтый” Марк Ротко – 86,9 млн. долларов







“Свет Анны” Барнетт Ньюман – 105,7 млн.

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