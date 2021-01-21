Анонимные «письма счастья»: Кто и зачем их пишет, о чём они и где их можно обнаружить

Истории о том, как люди совершенно случайно находят послания от незнакомых доброжелателей, всегда звучат захватывающе. И если в приключенческом романе такое письмо обычно приплывает по морю в запечатанной бутылке, то в наше время все прозаичнее – письмо можно обнаружить в книге, под обоями, на стуле в общественном здании или просто на шкафу. А вот семья из Брисбена (Австралия) нашла «послание неизвестному адресату» в недавно приобретенном трейлере. Правда, автор письма все же представился...
Новость опубликована на фейсбук-странице австралийской радиостанции ABC Adelaide. Пользователь Кирсти Дункан рассказала, что ее семья недавно купила фургон для путешествий, и в нем, в одном из выдвижных ящиков, было найдено письмо от незнакомой девочки.
Письмо от неизвестной девочки лежало в выдвижном ящике комода. /Фото:Кирсти Дункан
– Привет, меня зовут Поппи и мне 10 лет. Это был наш трейлер, и мы проехали в нем половину Австралии. Это была моя кровать (верхний ярус), и она была очень удобная. Этот выдвижной ящик (именно там вы нашли это письмо) был местом, где я хранила все свои сокровенные вещи, которые я не могла оставить дома, когда мы путешествовали. Я надеюсь, что вам очень понравится этот трейлер, – написано в послании. – Я учусь в пятом классе и очень хорошо разбираюсь в искусстве. У меня есть напутствие для вас: следуйте своим мечтам, и если у вас есть выбор между тем, чтобы быть правым или быть добрым, выбирайте добро. Наслаждайтесь этим трейлером.
Послание девочки тронуло сердца людей во всем мире и заставило вспомнить свои собственные истории с письмами. /Фото:pixabay.com
История вызвала в интернете настоящий бум. Пользователи нашли это секретное письмо невероятно милым и поспешили поделиться в комментариях своими собственными находками. Как оказалось, таких примеров просто море.
Например, Марк Дугласс обнаружил анонимное послание на стекле своего автомобиля аккурат перед Рождеством.
– Мы не знаем друг друга и, возможно, никогда не встретимся, но я только хотел сказать: я надеюсь у вас будет прекрасное Рождество и Новый год. Наш мир полон негатива и критики, но я все же попытаюсь разрушить этот стереотип и поделиться хорошей атмосферой, – написал аноним и добавил, что счастье начинается с мелочей и нельзя недооценивать важность улыбки, доброго слова или обычного письма.
– Помните, что все начинается с наших мыслей, – добавил аноним.
Письмо от анонима оказалось весьма кстати. /Фото:Марк Дугласс
Дугласс признался, что это письмо было получено как раз в тот момент, когда он очень нуждался в поддержке.
А Джессика Финн рассказала, что ее любимая подруга, проходившая в больнице курс лечения от рака, обнаружила тайное послание в раздевалке.
– Всем моим прекрасным друзьям. Пожалуйста, оставайтесь позитивными и помните, что вы не одиноки. Сейчас мы семья. Я желаю вам счастливой жизни. Вместе мы победим это. Ваш друг Ким. Я люблю вас всех, – написал незнакомый человек.
Это послание заставило онкобольную поверить в выздоровление. /Фото:Джессика Финн
Джессика пояснила, что это письмо поддержки наполнило ее подругу надеждой на выздоровление и любовью.
Сотрудница супермаркета Лаура Ирвин тоже рассказала свою историю. Незадолго до Пасхи она нашла на работе письмо, в которое был вклеен счастливый лотерейный билет – его владелец выиграл 1000 долларов и написал, что желает тому, кто найдет послание, счастья и удачи, а билет, по его словам, в этом поможет.
– В то время я была очень напряжена и находилась в шоке из-за ковид-паники, и я просто расплакалась, когда нашла это замечательное письмо, – призналась Лаура.
Добрые послания незнакомым людям помогают поверить в себя, расправить крылья и понять, что жизнь не так плоха, как кажется. /Фото: pixabay.com
А Мариса Динхэм обнаружила записку во время путешествия на борту самолета, когда решила полистать глянцевый журнал.
– Там было написано: «Где бы ты ни был или что бы ни происходило в твоей жизни сейчас, помни, что ты хороший. Ты любимый. Ты способен на великие дела». Я нашла это в журнале, когда больше всего нуждалась в этом, – призналась женщина.
Пенсионерка Керри Сакко тоже поделилась «анонимным» посланием, полученным на свой день рождения от шестилетней внучки:
– Ты как прелестный цветок, розовые тюльпаны. Твой любимый цвет –розовый. Ты как маленький тюльпан. Я тебя так сильно люблю. Ты как ангел, который спускается свыше и озаряет моё сердце. Поэтому я благодарю тебя за то, что ты любишь меня, и отплачиваю тем же, потому что ты прекрасный человек, – было старательно выведено детской ручонкой.
Бабушка получила «анонимное» послание от шестилетней внучки. /Фото:Керри Сакко
Среди интернет-пользователей нашлись и те, кто сам оставляет незнакомым людям такие послания.
Так, Джиллиан Джордан рассказала, что в их последнем доме трое ее детей спрятали «тайные письма» под ковролином, когда в помещении крыли пол.
– В конце концов, мы продали тот прекрасный дом. Однажды кто-то из его нынешних владельцев решит снова поменять ковры и обнаружит записки от моих дорогих детей! – говорит она.
Владельцев дома будет ждать сюрприз: трогательные письма от детей. /Фото:pixabay.com
– Когда мы продали дом моей матери, она оставила письмо новым владельцам, в котором рассказала, что это место было новой главой в ее жизни и здесь она была счастлива и довольна. – делится своей историей Керри Макиннес, – Так хочется, чтобы новые жильцы немного узнали о моей маме и о том, что у дома хорошая карма!
– А мы нашли письмо под штукатуркой в нашем доме, когда делали ремонт –в послании предыдущие владельцы рассказывали, каким был этот город 20 лет назад, когда ремонт делали они. Мы положили это письмо обратно уже вместе с новым, нашим. В нем мы рассказали, как выглядит город сейчас. Пусть прочитают те, кто будет здесь после нас! – делится Шарин Робсон.
Где только ни находят подобные письма счастья!
Это лишь несколько примеров из огромного числа историй, рассказанных интернет-пользователями на страничке радиостанции. Но ведь есть еще те, кто просто не стал делиться своими находками, посчитав их слишком личными для публикации в сети.
Письма счастья уже не находят в бутылках, но от этого они не перестали быть менее значимыми и таинственными. /Фото:pixabay.com
Ну а пользователь Джанет Уильямс обратилась к той самой десятилетней девочке, с послания которой и начался этот трогательный интернет-марафон:
– Поппи, твое письмо – это заслуга не только твоя, но и твоих родителей. Спасибо им за то, что воспитали тебя такой доброй и способной заботиться о людях больше, чем многие твои ровесники.
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