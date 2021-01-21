Анонимные «письма счастья»: Кто и зачем их пишет, о чём они и где их можно обнаружить

С нами не соскучишься!









Истории о том, как люди совершенно случайно находят послания от незнакомых доброжелателей, всегда звучат захватывающе. И если в приключенческом романе такое письмо обычно приплывает по морю в запечатанной бутылке



Истории о том, как люди совершенно случайно находят послания от незнакомых доброжелателей, всегда звучат захватывающе. И если в приключенческом романе такое письмо обычно приплывает по морю в запечатанной бутылке , то в наше время все прозаичнее – письмо можно обнаружить в книге, под обоями, на стуле в общественном здании или просто на шкафу. А вот семья из Брисбена (Австралия) нашла «послание неизвестному адресату» в недавно приобретенном трейлере. Правда, автор письма все же представился...

Письмо от неизвестной девочки лежало в выдвижном ящике комода. /Фото:Кирсти Дункан

Послание девочки тронуло сердца людей во всем мире и заставило вспомнить свои собственные истории с письмами. /Фото:pixabay.com

Письмо от анонима оказалось весьма кстати. /Фото:Марк Дугласс

Это послание заставило онкобольную поверить в выздоровление. /Фото:Джессика Финн

Добрые послания незнакомым людям помогают поверить в себя, расправить крылья и понять, что жизнь не так плоха, как кажется. /Фото: pixabay.com

Бабушка получила «анонимное» послание от шестилетней внучки. /Фото:Керри Сакко

Владельцев дома будет ждать сюрприз: трогательные письма от детей. /Фото:pixabay.com

Где только ни находят подобные письма счастья!

Письма счастья уже не находят в бутылках, но от этого они не перестали быть менее значимыми и таинственными. /Фото:pixabay.com