Как выброшенные восковые фигуры знаменитостей стали экспонатами Музея Библии

Что это за место?

Тайная вечеря.

Фигуры сцены Тайной вечери были получены из музея мадам Тюссо в Арканзасе.

Джон Траволта в роли царя Соломона.

Царица Савская?

И ещё одна Элизабет Тэйлор.

Восковые фигуры из разных музеев

Том Круз в роли Мессии.

Молодой принц Филипп в роли ангела.

Снова принц Филипп, на этот раз в роли Авеля.

Стив МакКуин в роли свидетеля сзади.

Причёски сделал специально нанятый профессиональный парикмахер.

В Музее весьма неохотно комментируют происхождение фигур

Восковые фигуры обрели свою вторую жизнь здесь.

Цель музея Библии - это популяризация Слова Божьего.

Директор говорит, что не хочет отнимать у Бога Его славу.

Слово Божье оживает в этих сценах.

Как создавался музей

Идея создания музея Библии с восковыми фигурами посетила пастора Даймонда во время экскурсии по музею мадам Тюссо.

Десять лет понадобилось для реализации идеи музея Библии.

Восковые фигуры искали по всей стране.

Постепенно музей заполнился восковыми фигурами.

Сейчас в музее около 100 библейских сцен с 325 героями.

Каждый год музей посещают несколько десятков тысяч человек со всего мира.

Разные люди преследуют разные цели.

Популярность музея сегодня