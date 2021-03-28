Как выброшенные восковые фигуры знаменитостей стали экспонатами Музея Библии

Этот всемирно известный музей восковых фигур в натуральную величину включает 100 библейских сцен и более 325 восковых фигур. Каждая сцена дополнена индивидуальными к каждой истории настенными панно. Герои одеты в аутентичные костюмы. Также там звучит атмосферная музыка, под которую читаются оригинальные тексты из Библии. Всё выглядит более чем прекрасно. Только вот если присмотреться повнимательнее к персонажам, можно заметить, что они являются точной копией голливудских звёзд. Как же так получилось и почему?
Что это за место?
Музей BibleWalk — это ожившее Слово Божье. Это единственный в Огайо музей восковых фигур в натуральную величину. Он находится в городе Мэнсфилд.
Тайная вечеря.
Фигуры сцены Тайной вечери были получены из музея мадам Тюссо в Арканзасе.
Христианский музей полностью иллюстрирует самые известные истории из Нового и Ветхого Заветов Библии. Если присмотреться к героям библейских сцен, то можно заметить кое-что чрезвычайно любопытное.
Джон Траволта в роли царя Соломона.
Царица Савская?
И ещё одна Элизабет Тэйлор.
Восковые фигуры из разных музеев
Дело в том, что все персонажи — это знаменитые голливудские актёры и прочие известные личности. Царь Соломон поразительно похож на Джона Траволту, а у стоящей рядом дамы лицо блистательной Элизабет Тэйлор. В углу торжественно стоит в белом платье моложавый принц Филипп, герцог Эдинбургский. В другой сцене фигура Иисуса Христа с распущенными волосами и густой бородой, несомненно, является Томом Крузом.
Том Круз в роли Мессии.
Это не странное совпадение. Все эти фигурки на самом деле были созданы, чтобы представлять звёзд Голливуда и прочих знаменитых особ.
Молодой принц Филипп в роли ангела.
Снова принц Филипп, на этот раз в роли Авеля.
Это было сделано, чтобы демонстрировать их в музеях восковых фигур, подобных музею мадам Тюссо. После того, как их использовали, фигуры просто планировали выбросить. BibleWalk приобрёл все эти фигуры по дешёвке.
Стив МакКуин в роли свидетеля сзади.
Для героев были пошиты новые костюмы. Это сделали члены внеконфессионального собора Даймонд-Хилл. Они же и построили этот музей. Для каждой библейской сцены создали фон, реквизит. Для того, чтобы сделать героям оригинальные причёски, был нанят хороший парикмахер.
Причёски сделал специально нанятый профессиональный парикмахер.
После этого восковые фигуры обрели вторую жизнь. Их поместили в различные библейские сцены. Создатели музея надеялись, что при удачно расположенном освещении, в новом антураже, никто не заметит ничего странного. Но они ошиблись.
В Музее весьма неохотно комментируют происхождение фигур
Восковые фигуры обрели свою вторую жизнь здесь.
Посетители, конечно, это заметили и информация разлетелась. В музее очень неохотно комментируют создавшуюся ситуацию. Музей BibleWalk ни в коем случае не ставит своей целью рекламу знаменитых личностей. Цель его совершенно иная. Учредители музея стараются хранить в секрете происхождение восковых фигур.
Директор музея Джулия Мотт-Хардин, которая находится на этой должности со дня его основания, даже отказывается проводить экскурсии для тех, кто хочет увидеть знаменитостей.
Цель музея Библии - это популяризация Слова Божьего.
Она сказала: «Мне постоянно звонят люди, которые хотят посетить экскурсию. При этом они желают, чтобы я сопровождала их и указывала на известных личностей. Это абсолютно неприемлемо! Я всегда отказываю таким людям. Музей посвящён прославлению Бога и его Слова. Это то, чего мы хотим достичь. Я просто не хочу лишать Бога славы. Это самый важный аспект хождения по Слову Божьему, Божья слава».
Директор говорит, что не хочет отнимать у Бога Его славу.
Слово Божье оживает в этих сценах.
Как создавался музей
Идея создания подобного музея пришла в голову пастору Ричарду Даймонду и его жене Альвильде в начале 1970-х годов. Супруги тогда посетили исторический музей восковых фигур, где были бывшие президенты, военные деятели и герои войны. Последней сценой в том музее, к удивлению пары, было Вознесение Иисуса Христа. Когда они стояли там как загипнотизированные, Бог побудил сердце пастора построить музей, который прославлял бы великие дела Господа.
Идея создания музея Библии с восковыми фигурами посетила пастора Даймонда во время экскурсии по музею мадам Тюссо.
Десять лет спустя пастор Ричард Даймонд начал поиск фигур для своего музея. Вскоре он, с сожалением, понял, что новые фигурки из воска или стекловолокна стоят непомерно дорого. Поэтому Даймонд начал искать использованные. Первый набор фигур был фактически подарен другим закрывающимся музеем «Прогулка по Библии» в Пенсильвании. С этими фигурами пастор основал BibleWalk в 1983 году.
Десять лет понадобилось для реализации идеи музея Библии.
Восковые фигуры искали по всей стране.
Постепенно музей заполнился восковыми фигурами.
Сейчас в музее около 100 библейских сцен с 325 героями.
Постепенно из различных музеев восковых фигур были приобретены дополнительные фигуры. Они добавлялись в музей Библии. К ним относятся, помимо уже упомянутых звёзд, фигуры Кларка Гейбла, Стива МакКуина, Джорджа Харрисона из The Beatles, Марлона Брандо и Берта Ланкастера. Это только некоторые из них.
Каждый год музей посещают несколько десятков тысяч человек со всего мира.
Разные люди преследуют разные цели.
Популярность музея сегодня
Сегодня музей BibleWalk ежегодно посещают от 30 000 до 40 000 человек со всего мира. Трудно сказать, сколько из них приезжает, чтобы познакомиться с прекрасно проиллюстрированным Словом Божьим, а сколько просто для развлечения поглазеть на лица знаменитостей в библейских сценах...
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