Зимний сад для отдыха и выращивания растений
Студия Lorenzo Alvarez Arquitectos спроектировала зимний сад в Мексике, который выступает в роли смотровой площадки с видом на ночное звёздное небо и окружающую природу. Пространство создано в качестве дополнения к загородному дому для cемейного отдыха. Новый объект включает дополнительную гостиную и специальную зону для выращивания и наслаждения растениями из других климатических зон.
Уютно устроившись посреди прекрасного сада с многолетними деревьями, эта конструкция из стекла, стали и камня выросла из теннисного корта, заброшенного в течение многих лет. Светлое и прозрачное здание разделено на пять застеклённых комнат с подсобными помещениями в двух каменных томах.
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