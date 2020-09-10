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Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Студия Lorenzo Alvarez Arquitectos спроектировала зимний сад в Мексике, который выступает в роли смотровой площадки с видом на ночное звёздное небо и окружающую природу. Пространство создано в качестве дополнения к загородному дому для cемейного отдыха. Новый объект включает дополнительную гостиную и специальную зону для выращивания и наслаждения растениями из других климатических зон.

Уютно устроившись посреди прекрасного сада с многолетними деревьями, эта конструкция из стекла, стали и камня выросла из теннисного корта, заброшенного в течение многих лет. Светлое и прозрачное здание разделено на пять застеклённых комнат с подсобными помещениями в двух каменных томах.

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

Зимний сад для отдыха и выращивания растений

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Зимний сад для отдыха и выращивания растений

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Зимний сад для отдыха и выращивания растенийПодписаться на мой Instagram
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