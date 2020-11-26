Что происходило на съемках единственной режиссерской работы Сергея Бодрова-младшего

Режиссер Сергей Бодров-младший и главные героини его фильма *Сестры* | Фото: dubikvit.livejournal.com
18 лет назад, 20 сентября 2002 г., оборвалась жизнь 30-летнего актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. Он работал над своим фильмом «Связной» в горах Северной Осетии, когда в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, унесший жизни более 100 человек. За год до этого Бодров дебютировал в качестве режиссера в фильме «Сестры», который так и остался его единственной режиссерской работой. Как «брат» Данила Багров стал крестным отцом Оксаны Акиньшиной в кино и почему самая юная актриса пропала с экранов – далее в обзоре.
Сергей Бодров-младший на съемках фильма | Фото: dubikvit.livejournal.com
Сергей Бодров-младший никогда не считал себя актером. По первому образованию он был историком искусства, уже после съемок в «Брате» он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». А вот режиссерская деятельность увлекла его намного больше, чем актерская. Идею фильма «Сестры» ему подсказал отец, режиссер Сергей Бодров. Однажды он рассказал ему историю о двух казахских девочках, которая вдохновила Бодрова-младшего на создание сценария о трех днях из жизни двух сестер восьми и тринадцати лет, рожденных от разных отцов. Сценарий был написан всего за 2 недели, и в соавторах режиссер-дебютант указал своего отца.
Сергей Бодров-младший на съемках фильма | Фото: dubikvit.livejournal.com
«Съемки продолжались 9 месяцев. Сколько ребенка вынашивают, столько я этим и занимался», – говорил позже Бодров-младший. Этот фильм был его первым детищем, первой попыткой попробовать свои силы в качестве сценариста и режиссера, и к процессу работы он относился со всей серьезностью. Самая большая сложность заключалась в том, что главные роли должны были исполнить дети. Режиссер по этому поводу говорил: «Все говорят, вот как же так, это первая картина – и дети. Это же так сложно, с детьми. Это, конечно, сложно, но и легко в то же время, потому что если ты попал, если ты нашел именно тех, кто тебе нужен, то считай, что все у тебя получилось. Если они такие, какими ты их чувствуешь, если они тебя хорошо чувствуют, то тебе остается только ничего не испортить, просто наблюдать за ними, помогать им и поменьше вмешиваться в этот процесс».
Екатерина Горина в роли Дины | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Сестры*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
Поиски двух главных героинь продолжались достаточно долго. У «Ленфильма» выстроилась огромная очередь из желающих, Сергей Бодров просматривал по 300 претенденток за день. Чтобы выбрать не только подходящий типаж, но и соответствующий образу характер, он часто задавал неожиданные для детей вопросы, например: «Тебя когда-нибудь предавали?»
Екатерина Горина в роли Дины | Фото: kino-teatr.ru
Многие девочки, надев самые нарядные платья, очень старались понравиться режиссеру или сразу же просили автограф – после «Брата» и «Брата-2» Сергей Бодров стал одним из самых популярных молодых актеров. На их фоне Оксана Акиньшина и Екатерина Горина очень отличались – они пришли на пробы без энтузиазма: первая там появилась по просьбе директора модельного агентства, в котором тогда работала, а вторая – по настоянию своей семьи, которая жила рядом с «Ленфильмом». Горина пришла в чем была – в старом свитере, в котором только вернулась с дачи, и вела себя очень непринужденно. Фантазия у нее была очень богатая, и девочка заявила, что ей 11 лет, а не 8, представилась другим именем – Ритой, и рассказала, будто живет в большом загородном доме, и у нее 15 собак. В результате те девочки, которые очень хотели понравиться, не подошли, а Оксана и Катя получили главные роли, хотя в сценарии их героини были не очень на них похожи.
Кадр из фильма *Сестры*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
Оксана Акиньшина в роли Светы | Фото: kino-teatr.ru
Позже Оксана Акиньшина вспоминала о съемках в «Сестрах»: «Больше всего на съемках я боялась оружия. По сценарию моя героиня Света – кандидат в мастера спорта по стрельбе, и в одной сцене она хватает автомат Калашникова, брошенный милиционерами на сиденье в машине, чтобы дать очередь по ногам бандитов. Тренировали меня долго, но все равно перед камерой я дала из автомата такую очередь, что вылетевшая гильза разбила стекло у автомобиля на съемочной площадке. Зато сейчас я запросто могу разобрать и собрать автомат! А еще непросто было просить милостыню. Киношные скитания девчонок по электричкам простые пассажиры принимали за чистую монету и охотно кидали деньги. Высоко подвешенную камеру прохожие вообще не замечали».
Режиссер Сергей Бодров-младший и главные героини его фильма *Сестры* | Фото: dubikvit.livejournal.com
Сергей Бодров-младший в фильме *Сестры*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
После выхода на экраны фильма «Сестры» его многие сравнивали с «Братом» и «Братом-2» – он стал отражением той же эпохи 1990-х гг., к тому же Бодров-младший и здесь сыграл в одном из эпизодов. Бодров и сам не отрицал того, что в его режиссерской работе действительно было нечто общее с его знаменитыми актерскими работами: «Для меня там это заметно. Что-то общее, что-то главное – ощущение правды и неправды, ощущение настоящего и фальшивого». Общим было и то, что по совету своего друга, режиссера «Брата» Алексея Балабанова, Бодров выбрал в качестве саундтрека рок-музыку – песни легендарного Виктора Цоя и группы «Агата Кристи».
Сергей Бодров-младший в фильме *Сестры*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
Сам Бодров поначалу не планировал сниматься в своем фильме, но поскольку актера на эту эпизодическую роль так и не нашли, режиссер сам сыграл парня, который приезжает пострелять в тире и разговаривает с героиней Акиньшиной. Его появление в кадре многие восприняли как «привет Балабанову» – при его появлении звучала песня «Полковнику никто не пишет» из «Брата-2», как будто сам Данила Багров снова появился на экранах.
Сергей Бодров-младший на съемках фильма | Фото: dubikvit.livejournal.com
Кадр из фильма *Сестры*, 2001 | Фото: kino-teatr.ru
И для 13-летней Оксаны Акиньшиной, и для 8-летней Кати Гориной эти роли были дебютными в кино. Но если первая с легкой руки Сергея Бодрова впоследствии стала одной из самых востребованных и успешных российских актрис, вторая не захотела в будущем связывать свою жизнь с кинематографом. Она снялась еще в трех фильмах, окончила школу с углубленным изучением немецкого языка, затем получила филологическое образование. Екатерина Горина убеждена в том, что у нее нет актерского таланта, поэтому тратить время на съемки, даже при наличии предложений от режиссеров, она не хочет. Девушка пишет рассказы и романы и видит себя в будущем в качестве писательницы.
Сергей Бодров и Екатерина Горина на съемках фильма | Фото: dubikvit.livejournal.com
Екатерина Горина в наши дни | Фото: stolica-s.su
Режиссерский дебют Сергея Бодрова-младшего оказался очень успешным. В 2001 г. «Сестры» заняли 3 место среди 50 самых продаваемых фильмов. В том же году на «Кинотавре» фильм получил Гран-при «За лучший дебют», а Оксана Акиньшина и Екатерина Горина – приз «За лучший актерский дуэт».
Кадр из фильма *Сестры*, 2001 | Фото: smartfacts.ru
Режиссер Сергей Бодров-младший и главные героини его фильма *Сестры* | Фото: dubikvit.livejournal.com
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