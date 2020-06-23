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15 великолепных карт несуществующих миров

Эти миры, созданные исключительно фантазией их авторов, получились настолько красивыми и интересными, что многим бы хотелось, чтобы они существовали в реальности. К сожалению, экскурсия по ним возможна только виртуальная.




15 великолепных карт несуществующих миров Несуществующие миры, карты, фэнтези






1. Мир «Песни Льда и Огня».





Мир «Песни Льда и Огня» — это фантастическая реальность, созданная американским писателем Джорджем Мартином, в которой разворачиваются события саги «Песнь Льда и Огня», а также книг из серии «Повести о Дунке и Эгге».

1. Мир «Песни Льда и Огня». Несуществующие миры, карты, фэнтези





2. Средиземье.





Место действия в вымышленной вселенной легендариума Дж. Р. Р. Толкина. В Средиземье полностью разворачиваются события «Хоббита» и «Властелина Колец» и частично — «Сильмариллиона» и «Неоконченных сказаний». Средиземье — центральный континент вымышленной вселенной, а не название всего мира Толкина, как ошибочно считают некоторые.

2. Средиземье. Несуществующие миры, карты, фэнтези





3. Мир «Ведьмака».





Вымышленная вселенная, созданная польским писателем Анджеем Сапковским. Описана в саге о Ведьмаке, состоящей из семи книг и нескольких отдельных рассказов. По мотивам произведений были созданы сериал, рок-опера и компьютерные игры.

3. Мир «Ведьмака». Несуществующие миры, карты, фэнтези





4. Звёздные войны.





Культовая эпическая фантастическая сага, включающая в себя 6 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов и позднее расширенной.


4. Звёздные войны. Несуществующие миры, карты, фэнтези





5. Вселенная Warcraft.





Вселенная Warcraft — вымышленная вселенная, изначально придуманная для компьютерных игр из серии Warcraft. Позже она также получила своё развитие в настольных играх, коллекционной карточной игре, книгах, комиксах, различной маркетинговой продукции.

5. Вселенная Warcraft. Несуществующие миры, карты, фэнтези





6. Мир The Elder Scrolls.





The Elder Scrolls («Древние свитки») — серия компьютерных ролевых игр, разрабатываемых компанией Bethesda Softworks и студией ZeniMax. Серия продалась тиражом более чем 30 миллионов копий по всему миру.

6. Мир The Elder Scrolls. Несуществующие миры, карты, фэнтези





7. Аллоды.





Вымышленная вселенная и серия компьютерных ролевых игр с элементами стратегии, основанных на общей сюжетной линии — мире, распавшемся на части в результате магических опытов.

7. Аллоды. Несуществующие миры, карты, фэнтези





8. Вселенная Гипериона.





Вымышленная вселенная будущего, в которой происходят события, описанные Дэном Симмонсом в тетралогии «Песни Гипериона», состоящей из четырёх романов и одного рассказа-спин-оффа «Сироты спирали». Первой книгой тетралогии является роман «Гиперион», с которого и пошло название всей тетралогии и вымышленной вселенной.

8. Вселенная Гипериона. Несуществующие миры, карты, фэнтези





9. Земноморье.





Книжный цикл американской писательницы Урсулы Ле Гуин, а также вымышленный мир, в котором разворачивается действие произведений. Серия о Земноморье состоит из 6 книг, начиная с «Волшебника Земноморья», впервые опубликованной в 1968 году, и продолжая романами «Гробницы Атуана», «Самый дальний берег», «Техану», «На иных ветрах» и сборником рассказов «Сказания Земноморья». Также в серию входят ещё два рассказа, посвященные этой вселенной: «Слово освобождения» и «Правило имен».

9. Земноморье. Несуществующие миры, карты, фэнтези





10. Страна Оз.





Вымышленная страна из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

10. Страна Оз. Несуществующие миры, карты, фэнтези





11. Dungeons & Dragons.





Настольная ролевая игра в жанре фэнтези, разработанная Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном. Впервые была издана в 1974 году компанией «Tactical Studies Rules, Inc.». С 1997 года издаётся компанией «Wizards of the Coast».

11. Dungeons & Dragons. Несуществующие миры, карты, фэнтези





12. Плоский мир.





Серия книг Терри Пратчетта, написанных в жанре юмористического фэнтези. Книги этой серии завоевали громадную популярность благодаря тонкому юмору и глубокой, но ненавязчивой философии.

12. Плоский мир. Несуществующие миры, карты, фэнтези





13. Нарния.





Мир в стиле фэнтези, созданный англо-ирландским автором Клайвом Стейплзом Льюисом, являющийся местом действия в большинстве книг серии Хроники Нарнии, эпопеи из семи книг. Также страна в этом мире, имеющая определяющее значение в космогонии и имеющая особое сакральное значение.

13. Нарния. Несуществующие миры, карты, фэнтези





14. Невендаар.





Невендаар — вымышленный мир из сеттинга Disciples. Название мира с вымышленного языка переводится как «Священные земли». Начиная со второй игры серии, государство людей, Империя, также называется Невендааром. Также существуют различные мнения о том, чем же на самом деле является Невендаар, материком или же миром? Многие фанаты верят что Невендаар материк, и причём не единственный, но тем не менее события всех игр серии Disciples происходят на Невендааре.

14. Невендаар. Несуществующие миры, карты, фэнтези





15. Этория.





Цикл произведений российского писателя-фантаста Михаила Костина, лауреата премии «Серебряная стрела», написанный в жанре фэнтези. В цикл входят романы «Тени прошлого» (2007), «Ложные истины» (2008) и «Время умирать» (2015). В планах автора написать еще минимум два тома основного повествования и один, действие в котором происходит спустя некоторое время.

15. Этория. Несуществующие миры, карты, фэнтези





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