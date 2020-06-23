15 великолепных карт несуществующих миров

Эти миры, созданные исключительно фантазией их авторов, получились настолько красивыми и интересными, что многим бы хотелось, чтобы они существовали в реальности. К сожалению, экскурсия по ним возможна только виртуальная.
1. Мир «Песни Льда и Огня».
Мир «Песни Льда и Огня» — это фантастическая реальность, созданная американским писателем Джорджем Мартином, в которой разворачиваются события саги «Песнь Льда и Огня», а также книг из серии «Повести о Дунке и Эгге».
2. Средиземье.
Место действия в вымышленной вселенной легендариума Дж. Р. Р. Толкина. В Средиземье полностью разворачиваются события «Хоббита» и «Властелина Колец» и частично — «Сильмариллиона» и «Неоконченных сказаний». Средиземье — центральный континент вымышленной вселенной, а не название всего мира Толкина, как ошибочно считают некоторые.
3. Мир «Ведьмака».
Вымышленная вселенная, созданная польским писателем Анджеем Сапковским. Описана в саге о Ведьмаке, состоящей из семи книг и нескольких отдельных рассказов. По мотивам произведений были созданы сериал, рок-опера и компьютерные игры.
4. Звёздные войны.
Культовая эпическая фантастическая сага, включающая в себя 6 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры — все пронизанные единой сюжетной линией и созданные в единой фантастической Вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов и позднее расширенной.
5. Вселенная Warcraft.
Вселенная Warcraft — вымышленная вселенная, изначально придуманная для компьютерных игр из серии Warcraft. Позже она также получила своё развитие в настольных играх, коллекционной карточной игре, книгах, комиксах, различной маркетинговой продукции.
6. Мир The Elder Scrolls.
The Elder Scrolls («Древние свитки») — серия компьютерных ролевых игр, разрабатываемых компанией Bethesda Softworks и студией ZeniMax. Серия продалась тиражом более чем 30 миллионов копий по всему миру.
7. Аллоды.
Вымышленная вселенная и серия компьютерных ролевых игр с элементами стратегии, основанных на общей сюжетной линии — мире, распавшемся на части в результате магических опытов.
8. Вселенная Гипериона.
Вымышленная вселенная будущего, в которой происходят события, описанные Дэном Симмонсом в тетралогии «Песни Гипериона», состоящей из четырёх романов и одного рассказа-спин-оффа «Сироты спирали». Первой книгой тетралогии является роман «Гиперион», с которого и пошло название всей тетралогии и вымышленной вселенной.
9. Земноморье.
Книжный цикл американской писательницы Урсулы Ле Гуин, а также вымышленный мир, в котором разворачивается действие произведений. Серия о Земноморье состоит из 6 книг, начиная с «Волшебника Земноморья», впервые опубликованной в 1968 году, и продолжая романами «Гробницы Атуана», «Самый дальний берег», «Техану», «На иных ветрах» и сборником рассказов «Сказания Земноморья». Также в серию входят ещё два рассказа, посвященные этой вселенной: «Слово освобождения» и «Правило имен».
10. Страна Оз.
Вымышленная страна из серии книг американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
11. Dungeons & Dragons.
Настольная ролевая игра в жанре фэнтези, разработанная Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном. Впервые была издана в 1974 году компанией «Tactical Studies Rules, Inc.». С 1997 года издаётся компанией «Wizards of the Coast».
12. Плоский мир.
Серия книг Терри Пратчетта, написанных в жанре юмористического фэнтези. Книги этой серии завоевали громадную популярность благодаря тонкому юмору и глубокой, но ненавязчивой философии.
13. Нарния.
Мир в стиле фэнтези, созданный англо-ирландским автором Клайвом Стейплзом Льюисом, являющийся местом действия в большинстве книг серии Хроники Нарнии, эпопеи из семи книг. Также страна в этом мире, имеющая определяющее значение в космогонии и имеющая особое сакральное значение.
14. Невендаар.
Невендаар — вымышленный мир из сеттинга Disciples. Название мира с вымышленного языка переводится как «Священные земли». Начиная со второй игры серии, государство людей, Империя, также называется Невендааром. Также существуют различные мнения о том, чем же на самом деле является Невендаар, материком или же миром? Многие фанаты верят что Невендаар материк, и причём не единственный, но тем не менее события всех игр серии Disciples происходят на Невендааре.
15. Этория.
Цикл произведений российского писателя-фантаста Михаила Костина, лауреата премии «Серебряная стрела», написанный в жанре фэнтези. В цикл входят романы «Тени прошлого» (2007), «Ложные истины» (2008) и «Время умирать» (2015). В планах автора написать еще минимум два тома основного повествования и один, действие в котором происходит спустя некоторое время.
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