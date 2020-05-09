Моющее средство с дезинфицирующим эффектом своими руками

Чтобы не ходить лишний раз в магазин, мы предлагаем тебе сделать универсальное моющее средство с дезинфицирующим эффектом прямо у себя на кухне. Это сэкономит средства и не придется лишний раз тащиться на улицу, в переполненный магазин.



Наш рецепт можно поделить на 2 части: создание самого средства и придание ему дезинфицирующего эффекта. Ведь согласись, не всегда для уборки кухни или мытья посуды нужна дезинфекция.



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Основа

100 г хозяйственного мыла150–200 мл горячей воды1 ч. л. пищевой соды1 ч. л. горчичного порошка3 капли эфирного масла с любимым запахом5 кошмарных вкусовых сочетаний, которые вам понравятся00:00/01:01Дополнительно4 части этилового спирта 70 %1 часть глицеринаНа средней терке натри мыло. Если мыло качественное и мягкое, используй мелкую терку, процесс приготовления моющего средства пройдет быстрее.Добавь к мылу немного воды и начни взбивать с помощью венчика.Постепенно используй всю воду и капни немного эфирного масла, до получения пышной кремообразной пены.В пену всыпь соду и горчицу. Продолжай активно помешивать.Когда масса приобретет одинаковый оттенок, накрой ее пленкой и оставь на сутки.После этого ее можно фасовать по пластиковым контейнерам и использовать, когда нужно. Базовая часть готова.Смешай этиловый спирт и глицерин в пропорции 4: 1. На такое количество средства подойдет 40 г спирта и 10 г глицерина. Смешай его с предварительно нагретым мыльным кремом для лучшего эффекта.Вот таким нехитрым способом можно поймать сразу двух зайцев: и кухню отмыть, и от микробов спастись. Просто нанеси немного средства на жесткую часть губки, и вперед! На создание этого рецепта нас вдохновила Ирина Белая, очень креативная хозяйка и советчица.Раствор спирта и глицерина, кстати, ты можешь использовать в качестве антисептика и без мыльной массы, вот такой неожиданный «лайфхак». Удачи и хорошего дня!