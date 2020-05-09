Моющее средство с дезинфицирующим эффектом своими руками

Чтобы не ходить лишний раз в магазин, мы предлагаем тебе сделать универсальное моющее средство с дезинфицирующим эффектом прямо у себя на кухне. Это сэкономит средства и не придется лишний раз тащиться на улицу, в переполненный магазин.
Наш рецепт можно поделить на 2 части: создание самого средства и придание ему дезинфицирующего эффекта. Ведь согласись, не всегда для уборки кухни или мытья посуды нужна дезинфекция.
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Основа
ИНГРЕДИЕНТЫ
100 г хозяйственного мыла
150–200 мл горячей воды
1 ч. л. пищевой соды
1 ч. л. горчичного порошка
3 капли эфирного масла с любимым запахом
5 кошмарных вкусовых сочетаний, которые вам понравятся00:00/01:01Дополнительно
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4 части этилового спирта 70 %
1 часть глицерина
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
На средней терке натри мыло. Если мыло качественное и мягкое, используй мелкую терку, процесс приготовления моющего средства пройдет быстрее.
Добавь к мылу немного воды и начни взбивать с помощью венчика.
Постепенно используй всю воду и капни немного эфирного масла, до получения пышной кремообразной пены.
В пену всыпь соду и горчицу. Продолжай активно помешивать.
Когда масса приобретет одинаковый оттенок, накрой ее пленкой и оставь на сутки. После этого ее можно фасовать по пластиковым контейнерам и использовать, когда нужно. Базовая часть готова.
Смешай этиловый спирт и глицерин в пропорции 4: 1. На такое количество средства подойдет 40 г спирта и 10 г глицерина. Смешай его с предварительно нагретым мыльным кремом для лучшего эффекта.
Вот таким нехитрым способом можно поймать сразу двух зайцев: и кухню отмыть, и от микробов спастись. Просто нанеси немного средства на жесткую часть губки, и вперед! На создание этого рецепта нас вдохновила Ирина Белая, очень креативная хозяйка и советчица.
Раствор спирта и глицерина, кстати, ты можешь использовать в качестве антисептика и без мыльной массы, вот такой неожиданный «лайфхак». Удачи и хорошего дня!
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