С нами не соскучишься!

7 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцу


Грызть некоторые комнатные растения довольно опасно

Грызть некоторые комнатные растения довольно опасно

Многие домашние любимцы вынуждены проводить большинство времени в доме или квартире, лишь изредка выходя на улицу. Животные крайне любопытны, им интересно исследовать окружающий мир и пробовать его на зубок. В том числе и комнатные растения, которые так любят разводить хозяйки. Однако некоторые цветы могут навредить питомцу и негативно отразиться на его самочувствии. Мы составили список неблагоприятных растений, чтобы вы могли уберечь любимца от нежелательного контакта.

1. Алоэ вера


Алоэ полезно только для людей, но не для животных / Фото: 2sotki.ru

Алоэ полезно только для людей, но не для животных / Фото: 2sotki.ru



Невероятно полезное для людей растение, которое используется для лечения многих заболеваний. Среди них: проблемы с кожей, суставами, пищеварением, зрением, ЛОР-органами. Также алоэ вера улучшает иммунитет и общее самочувствие. Однако на животных растение оказывает прямо противоположный эффект. Сок алоэ вызывает приступы рвоты и диареи, дрожь в конечностях. Также у питомцев снижается аппетит и возможно ухудшение настроения вплоть до апатии.

2. Пуансеттия


10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцу


Пуансеттия, молочай красивейший или рождественская звезда - все это названия одного вечнозеленого растения с декоративными розетками из алых листьев.
Во многих уголках мира цветок неизменно ассоциируется с Рождеством, поскольку радует своим цветением как раз в декабрьский период. Домашние же питомцы вряд ли разделят восторг хозяев после знакомства с пуансеттией. Растение, как и все молочайные, крайне токсично. Его соки вызывают ожоги, язвы и воспаления слизистых, что становится причиной серьезных заболеваний ЖКТ и нервной системы. Особенно опасно растение для маленьких котят и щенят.

3. Олеандр


С олеандром стоит быть осторожнее и людям, и животным / Фото: domashniecvety.ru

С олеандром стоит быть осторожнее и людям, и животным / Фото: domashniecvety.ru



Прекрасный снаружи, но ужасных внутри олеандр несет угрозу и для людей, и для животных. Маленьких детей и питомцев нужно оградить от цветка, поскольку он содержит сердечный гликозид. Данное вещество провоцирует сильнейшие кишечные колики, вызывает понос с кровью, повышает потоотделение, лишает нормальной координации и затрудняет дыхание. Это чревато отеком глотки, дрожью в мышцах и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

4. Лилияhttp://funhere.ru/?p=16650


Наибольшую опасность лилия представляет для котят / Фото: dachnaya-zhizn.ru

Наибольшую опасность лилия представляет для котят / Фото: dachnaya-zhizn.ru



Любимая многими лилия за ее прекрасный аромат тоже попала в список вредных растений. Больше всего опасности подвержены маленькие котята, которые так и норовят что-нибудь укусить. Соки лилейных ядовиты и могут спровоцировать острую почечную недостаточность. Однако для собак растение вполне безопасно.

5. Бегония


10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцу


Кто бы мог подумать, что это растение с удивительным цветением может кому-то навредить. А ведь бегония - злейший враг домашних питомцев. В клубнях растения содержится множество токсичных компонентов. Если кот или собака доберутся до этого «тайника», сок бегонии способен вызвать сильное жжение в ротовой полости, воспаление органов дыхательной системы, обильное слюноотделение, отек глотки и рвоту.

6. Аспарагус


Держите питомцев подальше от такого соблазнителя / Фото: flori-da.ru

Держите питомцев подальше от такого соблазнителя / Фото: flori-da.ru



«Пушистое» растение так и соблазняет животных подойти к нему поближе и поиграть. Но, если во время развлечений собака или кот случайно укусят или даже проглотят часть цветка, веселье сразу закончится. Главные симптомы отравления - аллергический дерматит, диарея и рвота.

7. Герань


Герань оказывает антибактериальный эффект, но небезопасна для домашних животных / Фото: 7dach.ru

Герань оказывает антибактериальный эффект, но небезопасна для домашних животных / Фото: 7dach.ru



Многие любители комнатных растений стараются обзавестись красавицей-геранью из-за сильного антибактериального эффекта, который она оказывает. Если в доме обитает герань, то сезонные инфекции не страшны. Для людей, а вот животным придется несладко. Желая полакомиться геранью, питомцы могут столкнуться с последствиями токсичного сока. Среди них: обширные высыпания, пониженное давление, потеря аппетита.

8. Гиацинт


Сладкий запах гиацинта заманивает, словно в ловушку / Фото: domashniecvety.ru

Сладкий запах гиацинта заманивает, словно в ловушку / Фото: domashniecvety.ru



Сладкий аромат гиацинта так и манит домашних любимцев, но подобный контакт крайне опасен. В клубнях растения содержатся ядовитые соки, которые вызывают сильные судороги, сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные процессы в пищеводе и ротовой полости.

9. Каладиум


Внешность вредных растений крайне обманчива / Фото: forum.bestflowers.ru

Внешность вредных растений крайне обманчива / Фото: forum.bestflowers.ru



Многих животных привлекают яркие красно-зеленые листья каладиума, но к нему лучше не приближаться. Внутри растения содержится ядовитое вещество. В результате укуса у животного может пойти кожная сыпь и раздражения в ротовой полости. Также характерно нарушение координации движений и затрудненность дыхания.

10. Азалия


Азалией могут отравиться не только домашние животные, но и уличные / Фото: kot-pes.com

Азалией могут отравиться не только домашние животные, но и уличные / Фото: kot-pes.com



От прекрасной азалии стоит держаться подальше всем животным. Она опасна не только для собак и кошек, но и для лошадей, овец и коз. Всего пара съеденных листков вызовет у животного тяжелые последствия для здоровья. Острые нарушения пищеварения, паралич конечностей, ступор, нарушение координации, потеря сознания до нескольких дней, замедление пульса - основные симптомы отравления. Хорошо подумайте, прежде чем высаживать азалию в саду или приносить в дом.

Предотвращение контакта с растениями


Лучше всего избавиться от вредных растений, чтобы не переживать за питомцев / Фото: northwest.afina-pet.ru

Лучше всего избавиться от вредных растений, чтобы не переживать за питомцев / Фото: northwest.afina-pet.ru



Чтобы обезопасить домашних любимцев, лучше всего избавиться от вредных растений и специально высадить полезные лакомства вроде пшеницы, овса или травы из зоомагазина. Если цветы слишком дороги, приобретите средство «Антигрызин». Разбрызгайте его на листву и вокруг растения, чтобы у питомца не было ни малейшего желания приближаться. Альтернативный вариант - засушенная лимонная корочка, перец или пиво. Коты не любят эти запахи, поэтому будут держаться подальше.

В случае с собаками достаточно поставить растения на недосягаемую высоту. Если в доме есть птицы, которые любят свободно полетать, прикройте вредные цветы при помощи жалюзи. Грызунов лучше вообще не выпускать на прогулку в комнатах с опасными растениями.http://funhere.ru/?p=16650
Овес и пшеница полезны для любимцев и станут украшением интерьера / Фото: ngrinko.com

Овес и пшеница полезны для любимцев и станут украшением интерьера / Фото: ngrinko.com



Заметив у животного подозрительные симптомы, немедленно отвезите питомца к ветеринару. Также прихватите фрагмент растения, чтобы доктор мог определить токсичное вещество и назначить эффективное лечение.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцу

И не забудьте:
10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцуПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх