10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцу

Грызть некоторые комнатные растения довольно опасно

1. Алоэ вера

Алоэ полезно только для людей, но не для животных / Фото: 2sotki.ru

2. Пуансеттия

3. Олеандр

С олеандром стоит быть осторожнее и людям, и животным / Фото: domashniecvety.ru

Наибольшую опасность лилия представляет для котят / Фото: dachnaya-zhizn.ru

5. Бегония

6. Аспарагус

Держите питомцев подальше от такого соблазнителя / Фото: flori-da.ru

7. Герань

Герань оказывает антибактериальный эффект, но небезопасна для домашних животных / Фото: 7dach.ru

8. Гиацинт

Сладкий запах гиацинта заманивает, словно в ловушку / Фото: domashniecvety.ru

9. Каладиум

Внешность вредных растений крайне обманчива / Фото: forum.bestflowers.ru

10. Азалия

Азалией могут отравиться не только домашние животные, но и уличные / Фото: kot-pes.com

Предотвращение контакта с растениями

Лучше всего избавиться от вредных растений, чтобы не переживать за питомцев / Фото: northwest.afina-pet.ru

Овес и пшеница полезны для любимцев и станут украшением интерьера / Фото: ngrinko.com