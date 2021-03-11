10 комнатных растений, которые могут навредить домашнему питомцу

Грызть некоторые комнатные растения довольно опасно
Многие домашние любимцы вынуждены проводить большинство времени в доме или квартире, лишь изредка выходя на улицу. Животные крайне любопытны, им интересно исследовать окружающий мир и пробовать его на зубок. В том числе и комнатные растения, которые так любят разводить хозяйки. Однако некоторые цветы могут навредить питомцу и негативно отразиться на его самочувствии. Мы составили список неблагоприятных растений, чтобы вы могли уберечь любимца от нежелательного контакта.
1. Алоэ вера
Алоэ полезно только для людей, но не для животных / Фото: 2sotki.ru
Невероятно полезное для людей растение, которое используется для лечения многих заболеваний. Среди них: проблемы с кожей, суставами, пищеварением, зрением, ЛОР-органами. Также алоэ вера улучшает иммунитет и общее самочувствие. Однако на животных растение оказывает прямо противоположный эффект. Сок алоэ вызывает приступы рвоты и диареи, дрожь в конечностях. Также у питомцев снижается аппетит и возможно ухудшение настроения вплоть до апатии.
2. Пуансеттия
Пуансеттия, молочай красивейший или рождественская звезда - все это названия одного вечнозеленого растения с декоративными розетками из алых листьев. Во многих уголках мира цветок неизменно ассоциируется с Рождеством, поскольку радует своим цветением как раз в декабрьский период. Домашние же питомцы вряд ли разделят восторг хозяев после знакомства с пуансеттией. Растение, как и все молочайные, крайне токсично. Его соки вызывают ожоги, язвы и воспаления слизистых, что становится причиной серьезных заболеваний ЖКТ и нервной системы. Особенно опасно растение для маленьких котят и щенят.
3. Олеандр
С олеандром стоит быть осторожнее и людям, и животным / Фото: domashniecvety.ru
Прекрасный снаружи, но ужасных внутри олеандр несет угрозу и для людей, и для животных. Маленьких детей и питомцев нужно оградить от цветка, поскольку он содержит сердечный гликозид. Данное вещество провоцирует сильнейшие кишечные колики, вызывает понос с кровью, повышает потоотделение, лишает нормальной координации и затрудняет дыхание. Это чревато отеком глотки, дрожью в мышцах и проблемами с сердечно-сосудистой системой.
4. Лилияhttp://funhere.ru/?p=16650
Наибольшую опасность лилия представляет для котят / Фото: dachnaya-zhizn.ru
Любимая многими лилия за ее прекрасный аромат тоже попала в список вредных растений. Больше всего опасности подвержены маленькие котята, которые так и норовят что-нибудь укусить. Соки лилейных ядовиты и могут спровоцировать острую почечную недостаточность. Однако для собак растение вполне безопасно.
5. Бегония
Кто бы мог подумать, что это растение с удивительным цветением может кому-то навредить. А ведь бегония - злейший враг домашних питомцев. В клубнях растения содержится множество токсичных компонентов. Если кот или собака доберутся до этого «тайника», сок бегонии способен вызвать сильное жжение в ротовой полости, воспаление органов дыхательной системы, обильное слюноотделение, отек глотки и рвоту.
6. Аспарагус
Держите питомцев подальше от такого соблазнителя / Фото: flori-da.ru
«Пушистое» растение так и соблазняет животных подойти к нему поближе и поиграть. Но, если во время развлечений собака или кот случайно укусят или даже проглотят часть цветка, веселье сразу закончится. Главные симптомы отравления - аллергический дерматит, диарея и рвота.
7. Герань
Герань оказывает антибактериальный эффект, но небезопасна для домашних животных / Фото: 7dach.ru
Многие любители комнатных растений стараются обзавестись красавицей-геранью из-за сильного антибактериального эффекта, который она оказывает. Если в доме обитает герань, то сезонные инфекции не страшны. Для людей, а вот животным придется несладко. Желая полакомиться геранью, питомцы могут столкнуться с последствиями токсичного сока. Среди них: обширные высыпания, пониженное давление, потеря аппетита.
8. Гиацинт
Сладкий запах гиацинта заманивает, словно в ловушку / Фото: domashniecvety.ru
Сладкий аромат гиацинта так и манит домашних любимцев, но подобный контакт крайне опасен. В клубнях растения содержатся ядовитые соки, которые вызывают сильные судороги, сердечно-сосудистые заболевания, воспалительные процессы в пищеводе и ротовой полости.
9. Каладиум
Внешность вредных растений крайне обманчива / Фото: forum.bestflowers.ru
Многих животных привлекают яркие красно-зеленые листья каладиума, но к нему лучше не приближаться. Внутри растения содержится ядовитое вещество. В результате укуса у животного может пойти кожная сыпь и раздражения в ротовой полости. Также характерно нарушение координации движений и затрудненность дыхания.
10. Азалия
Азалией могут отравиться не только домашние животные, но и уличные / Фото: kot-pes.com
От прекрасной азалии стоит держаться подальше всем животным. Она опасна не только для собак и кошек, но и для лошадей, овец и коз. Всего пара съеденных листков вызовет у животного тяжелые последствия для здоровья. Острые нарушения пищеварения, паралич конечностей, ступор, нарушение координации, потеря сознания до нескольких дней, замедление пульса - основные симптомы отравления. Хорошо подумайте, прежде чем высаживать азалию в саду или приносить в дом.
Предотвращение контакта с растениями
Лучше всего избавиться от вредных растений, чтобы не переживать за питомцев / Фото: northwest.afina-pet.ru
Чтобы обезопасить домашних любимцев, лучше всего избавиться от вредных растений и специально высадить полезные лакомства вроде пшеницы, овса или травы из зоомагазина. Если цветы слишком дороги, приобретите средство «Антигрызин». Разбрызгайте его на листву и вокруг растения, чтобы у питомца не было ни малейшего желания приближаться. Альтернативный вариант - засушенная лимонная корочка, перец или пиво. Коты не любят эти запахи, поэтому будут держаться подальше.
В случае с собаками достаточно поставить растения на недосягаемую высоту. Если в доме есть птицы, которые любят свободно полетать, прикройте вредные цветы при помощи жалюзи. Грызунов лучше вообще не выпускать на прогулку в комнатах с опасными растениями.http://funhere.ru/?p=16650
Овес и пшеница полезны для любимцев и станут украшением интерьера / Фото: ngrinko.com
Заметив у животного подозрительные симптомы, немедленно отвезите питомца к ветеринару. Также прихватите фрагмент растения, чтобы доктор мог определить токсичное вещество и назначить эффективное лечение.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии