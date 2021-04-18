Поделки для сада и огорода своими руками

Сад и огород нужны нам не только для того, чтобы там работать, не покладая рук. Конечно, уход за грядками требует немало времени, но иногда можно позволить себе отвлечься от забот и отдохнуть в беседке, любуясь своим участком.

Разнообразные статуэтки, миниатюрные фонтаны и другие элементы декора сегодня в большом ассортименте представлены в специализированных магазинах. Можно выбрать любой аксессуар на свой вкус. Вот только цена на забавные фигурки и красивые предметы садовой мебели довольно высока, не каждому садовнику по карману такие расходы. Да и к чему покупать штампованные аксессуары, когда можно изготовить множество поделок для сада и огорода своими руками. Может быть, они получатся не идеальными, зато будут неповторимыми и сделанными с душой!

Самоделки для сада и огорода из резиновых шин

После весеннего «переобувания» автомобиля использованные шины можно пустить в дело, изготовив из них несколько интересных поделок своими руками - сад, огород или дача сразу приобретут изюминку! Из старых покрышек делают: клумбы-вазоны для цветов, мини-песочницы в виде черепах, декоративные фигуры лебедей, попугаев, ворон, драконов, осликов и т.д. – на что только хватит фантазии.

Лебедь из резиновой шины пользуется наибольшим успехом, а делается он следующим образом:

на покрышку наносится предварительная разметка с помощью линейки и мела, поскольку крылья должны выглядеть симметричными;

с помощью острого ножа вырезаются контуры;

покрышка выворачивается наизнанку (так изгибы буду ровнее);

шея и хвост закрепляются в нужном положении с помощью алюминиевой проволоки или растяжек из прозрачной лески;

готовый лебедь остается покрасить в белый или черный цвет, обозначив клюв красным цветом, и поместить на другую шину, выкрашенную в голубой цвет, который символизирует озеро.





Другой популярный аксессуар для сада из резиновой покрышки – клумба-вазон. С лицевой стороны колеса начертите зигзагообразную или волнистую линию в зависимости от того, какие у клумбы будут лепестки, с треугольными или полукруглыми краями. Затем по разметке вырежьте лепестки острым ножом, обмакивая нож в мыльный раствор для удобства резки. Теперь выверните покрышку и покрасьте в желаемый цвет. Когда вазон высохнет, его можно установить на постоянное место, наполнить грунтом и посадить в него цветы.





Емкости из шин для сбора воды, отходов, компоста. Некоторые дачники и огородники из шин сооружают компостники, колодцы для сточных вод и прочие емкости. Достаточно для такой поделки составить шины пирамидой и скрепить ,чтобы колонна не рассыпалась. К слову сказать, выгребать перепревший компост из шин крайне неудобно.

Детские песочницы и мини-прудики. Из шины легко сделать маленький прудик или детскую песочницу. Для первой самоделки нужна полиэтиленовая пленка, а для песочницы и вовсе ничего - поставил и насыпал песка.





Ступеньки из шин. Некоторые дачники обыгрывают неровности и перепады рельефа на своих участках, устраивая из шин ступеньки. Заполненные почвой и уложенные в горизонтальной плоскости шины вполне похожи на ступеньки.







Поделки из пластиковых бутылок для сада и огорода

Пластиковые бутылки – отличный исходный материал, который можно с успехом использовать для декорирования сада и огорода. Нужно только накопить много бутылок и выбрать идею, которая больше всего понравится. Поделки из бутылок для огорода могут быть очень разнообразными! К примеру, можно:

оформить края клумб стеклянными или пластиковыми бутылками;

выложить садовую дорожку из забетонированных стеклянных донышек;

создать цветное «дерево», украсив его ветки бутылками, выкрашенными в яркие цвета;

сделать из стеклянных бутылок красивые светильники и развешать их по всему участку.

Автополивалки из бутылок. Тем, кто не может следить за овощами в теплице и вовремя поливать растения, помогут автополивалки из пластиковых бутылок. В этом случае у бутылки отрезают дно, скручивают пробку и горлышком вниз втыкают в почву рядом с растением. Налитая в такую бутылку вода будет медленно впитываться и растение не погибнет от жажды пока вас не будет рядом.







Рукомойники из 5л бутылок. Из 5 литровой бутылки можно сделать интересный рукомойник. Для этого нужен забор или стена, пару шурупов и бутылка со срезанным дном. Бутылку вниз горлышком прикручивают в поверхности и наливают воду. Если слегка откручивать пробку вода будет литься вам в руки.





Кормушки для птиц. В зимнее время из пластиковых бутылок можно делать кормушки для птиц. Это могут быть как автокормушки, так и просто кормушки, в которых нужно все время подсыпать крошки.





Садовые украшения - пальмы, разнообразные цветы, вертушки. Тысячу самых разных поделок украшений для сада можно сделать из пластиковых бутылок. Например, для вертушки или флюгера может понадобиться только одна бутылка, а для огромной пластиковой пальмы вам придется собрать целую батарею бутылок разных оттенков.





Небольшие вазы для цветов из бутылок. Из пластиковых бутылок можно делать небольшие вазы для цветов. Они могут быть исполнены в виде животных или вещей.





Свинки, паровозики, котики и т.д. садовые метлы. Несколько бутылок с отрезанным дном и нарезанной по длине бахромой, надетые на черенок, заменят садовую метлу.





Защитные чехлы для навесных замков. Разрезанная бутылка защитит от дождя и ржавчины навесной замок на калитке.







Бордюрчики для клумб. Бутылки можно закопать частично в землю рядком и получится бордюрчик для клумбы. Чередую цвета пластика можно добиться интересного результата.





Ведерки для сбора ягод. Отрезав горлышко у бутылки и проколов пару отверстий, вы можете сделать из оставшейся части ведерко для сбора ягод в саду.





Совочки для сыпучих материалов. И наоборот, отрезав по кривой линии дно, вы соорудите из пластиковой бутылки совочек для сыпучих материалов. Например, такой совок из бутылки подойдет для гранулированных удобрений.



Другие доступные материалы, из которых получаются отличные самоделки для огорода и дачного участка: деревянные ветки, чурбаны и доски, круглые камни, монтажная пена, ненужные фляги, кувшины, чайники, перчатки, сапоги. С деревом все понятно – бревна раскрашивают в виде забавных животных, из досок изготавливают симпатичные ящики с красивой росписью или декоративные заборчики. Круглые валуны тоже можно раскрасить под божьих коровок, ежиков, улиток, черепах, лягушек, кошек, свернувшихся калачиком. А вот для использования остальных перечисленных материалов понадобится хорошая фантазия и творческий подход!

Из монтажной пены умельцы изготавливают уникальные фигурки для огорода и сада, сооружая из пластиковых бутылок, скрепленных скотчем, каркас нужной формы. Пластиковый каркас обматывается изолоном для придания конструкции объема, увлажняется водой и сверху покрывается пеной. Когда слой пены высыхает, фигуру красят акриловыми красками, и вот – самодельное неповторимое украшение готово!

Самые простые, и вместе с тем привлекательные поделки для огорода и приусадебного участка создаются из старых железных баков, фляг, чайников и кувшинов. Например, железные баки, используемые для полива грядок, можно покрыть краской и нарисовать на них смешные физиономии, цветы, бабочек – что только в голову придет. Из выкрашенной большой фляги получится отличный декоративный элемент для клумбы (вы, наверное, встречали картинки, на которых мелкие цветы «выливаются» из опрокинутого кувшина). Чайники, сапоги, перчатки для садовых работ и прочие ненужные вещи подобного рода можно использовать как оригинальное кашпо. Главное, чтобы они сами имели привлекательный вид.

И ещё немного фото:



